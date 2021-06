Anota «El Chicharito» dos goles

«El Chicharito» está en fuego tras marcar un doblete en la victoria del LA Galaxy 3-1 sobre el San José Earthquakes, en el Clásico de California, disputado en el Pay Pal Park, por la semana 10 de la Major League Soccer.

El delantero mexicano Javier Hernández disputó 71 minutos y alcanzó 10 anotaciones en esta temporada, tras 10 juegos disputados, pero eso no le valió para que Gerardo Martino lo hubiera llamado al Tri que disputará la Copa Oro 2021, que arranca en 2 semanas.

Sus paisanos Efraín Álvarez y Jonathan dos Santos también fueron titulares, pero salieron de la cancha al 63′ y 68′, respectivamente.

Con los Quakes jugaron todo el encuentro los mexicanos Oswaldo Alanís y Javier «La Chofis» López. Carlos Fierro no fue convocado.

Hernández abrió el marcador al 11′ tras aparecer a primer poste y rematar un centro de Samuel Grandsir.

Tres minutos después, «Chicharito» remató de zurda pero no pudo darle dirección al arco, pese a llegar sin marca.

Pero Hernández se sacó esa espinita clavada al 50′, al rematar de volea un centro de Kevin Cabral, ante la tibia marcación de Alanís. El «Chicharito» es líder de goleo de la temporada 2021 de la MLS.

Ocho minutos después, «La Chofis» controló en el área y sacó remate por un lado. El último del Galaxy llegaría al 70′, con un autogol de Florian Jungwirth, quien empujó en su arco cuando intentó despejar.

Por los Quakes descontó Cade Cowell, al 82′, con un disparo desde los linderos del área, tras un pase de «La Chofis».

El Galaxy llegó a 21 puntos para afianzarse en el tercer puesto de la Conferencia Oeste mientras que el San José Earthquakes es 10, con apenas 10 unidades, en la misma zona.