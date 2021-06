Aniquila Durant a los Bucks

Kevin Durant no descansó nunca en el partido.

Los Nets lo necesitaban y por eso sumó 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para poner a Brooklyn a una victoria de la Final del Este.

Los Nets se quitaron una desventaja de 17 puntos para derrotar 114-107 a los Bucks de Milwaukee e irse arriba 3-2 en la Semifinal del Este.

El Juego 6 será mañana jueves en la casa de los Bucks, y en caso de ser necesario un séptimo seria de nuevo en Nueva York.

Otro jugador que estuvo imparable para Nets fue Jeff Green, quien sumó 27 puntos, y metió siete de ocho triples intentados.

«Durant hizo un gran juego, ayudó en todos lados, jugó todo el partido. Hizo la diferencia y estuvo increíble igual Jeff Green, tirando desde lejos, y ahora debemos pensar en el siguiente juego», dijo el coach de Nets, Steve Nash.

Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks con 34 puntos y Khris Middleton sumó 25 unidades, pero hubo jugadores que no aportaron para mantener la ventaja que lograron en la primera mitad.

James Harden jugó a pesar de estar todavía lesionado, pero los Nets querían a sus estrellas, pues Kyrie Irving no vio acción pues sigue con problemas en el tobillo.

Pensaba solo en ganar

Kevin Duran reconoció que no pensaba en ganar, pues estaba enfocado en sacar el triunfo para su equipo.

«Hicimos todos un gran trabajo, yo no tenía problema por no descansar, quería ganar. Debemos ahora pensar en el Juego 6», dijo Durant.