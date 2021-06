Alistan CPA y Durazo entrega-recepción

El virtual ganador de la elección por la gubernatura de Sonora, dijo que la gobernadora Claudia Pavlovich se comunicó con él y acordaron iniciar el proceso de transición

El virtual candidato ganador de la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que ya está en pláticas con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, para iniciar en lo inmediato el proceso de transición.

En rueda de prensa, el candidato por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora”, dijo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se comunicó con él, lo que representa un gesto de madurez política.

«Hemos hablado de establecer de inmediato un grupo de trabajo para coordinar el proceso de entrega-recepción. Para quienes tienen experiencia en este tipo de actividades, es un proceso sumamente complejo porque implica recibir toda la información de cada una de las dependencias», explicó el senador con licencia, acompañado de los presidentes estatales de Morena, Partido Verde, del Trabajo y Nueva Alianza Sonora.

En rueda de prensa, el político de Bavispe agregó que ya se tiene estructurado el grupo de los 100 días para integración del gabinete, un grupo de ahorros, uno para el programa de gobierno y un grupo protocolario para la toma de posesión, incluyendo uno más que estará definiendo el presupuesto del próximo año.

Sin mencionar nombres, dijo que en su gabinete se respetará la paridad de género, mitad hombres y mitad mujeres, y que estará integrado por jóvenes y los mejores sonorenses disponibles para que cumplan con la tarea de gobernar.

Precisó que en su administración no habrá más impuestos, ni se incrementarán los existentes y no se contraerá más deuda en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, y si se llegara a requerir de un crédito de corto plazo, deberá ser cubierto por el gobierno del estado “de tal manera que no impacte la proporción de la deuda”.

En tanto, al mantenerse su ventaja como candidato ganador de la contienda electoral agradeció a la ciudadanía que expresó su voluntad por un proyecto de transformación para el estado; además, aseguró que honrará los compromisos hechos en campaña.

Reiteró que viene una nueva etapa y que sin exagerar será completamente distinta a lo que se ha conocido hasta el momento en Sonora, un gobierno cercano a la gente.

El último gobierno con la característica y rasgo de cercanía con la gente fue el que encabezó el doctor Samuel Ocaña García, consideró Durazo Montaño.

“Será un gobierno sencillo, honesto, transparente, trabajaremos a con la gente, sin superficialidad, sin frivolidades, con sencillez y con estas mismas características escogeré el equipo de trabajo que me acompañará en esta responsabilidad”, precisó.

Felicita gobernadora a Durazo

Por su parte, mediante un tuit difundido la tarde ayer, la gobernadora Claudia Pavlovich manifestó que “en Sonora, las y los ciudadanos el rumbo del estado dando su confianza a @Alfonso Durazo, con quien me comuniqué esta mañana para felicitarlo y desearle éxito. Estamos listos para trabajar en una entrega-recepción ordenada y transparente, como merecen los sonorenses”.