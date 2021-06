Advierten por feroz tercera ola de Covid-19

Este domingo se reportaron cuatro decesos más para sumar seis mil 455 y 233 nuevos contagios para un total de 77 mil 80 casos desde que inició la pandemia en el estado

A donde quiera que las personas vayan en las próximas vacaciones, si se descuidan el Covid-19 los estará esperando, ya que el virus no se toma día de descanso, resaltó el secretario de Salud en Sonora, Enrique ClausenIberri.

Tras informarse 233 nuevos casos y cuatro defunciones más en el estado, mencionó que aunque se esté llevando a cabo el proceso de vacunación, no hay que olvidar que el biológico protege a quienes lo reciben de padecer los síntomas graves, pero no de contagiarse.

ClausenIberri recordó que Sonora está en semáforo amarillo, por lo que no son tiempos para salir de vacaciones, sino de respetar los protocolos sanitarios para que los contagios no se vuelvan a disparar, para que la tercera ola no llegue con fuerza.

“Tú decides, nos cuidamos del Covid-19 o provocamos una feroz tercera ola de contagios, seamos responsables, cuidemos a nuestros seres queridos de este enemigo cruel y despiadado”, señaló.

Este domingo se confirmaron cuatro decesos más a causa de la pandemia en dos mujeres y doshombres, residentes de: Cajeme dos; San Luis Río Colorado y Caborca uno cada uno; para acumular seis mil 455 defunciones.

Además, se sumaron 233 nuevos casos, en 119 mujeres y 114 hombres, residentes de: Hermosillo 106; Cajeme 46; Navojoa 28; Caborca 14; Nogales ocho; Puerto Peñasco seis; San Luis Río Colorado cuatro; Benito Juárez y Granados tres cada uno; Empalme, Agua Prieta, Ímuris, Cananea y Guaymas dos cada uno; San Ignacio Río Muerto, Álamos, Huatabampo, Pitiquito y General Plutarco Elías Calles 1 cada uno.

Con ello se acumulan 77 mil 080 casos en total desde el inicio de la pandemia; se confirmaron 10 casos pediátricos, en seis niños y cuatro niñas, acumulándose mil 484 casos en total, y no se confirmaron casos nuevos en mujeres embarazadas.

Al momento se han realizado 139 mil 822 pruebas, de las cuales 77 mil 080 han sido casos confirmados y 62 mil 742 casos descartados. Con un cuadro leve se tienen registradas a siete mil 161 personas, de las cuales mil 599 se trata de casos activos y 5 mil 562 con seguimiento terminado.

De los 118 pacientes hospitalizados 16 se encuentran estables, 71 graves, y 31 críticos. A la fecha, se han recuperado 68 mil 908 personas en Sonora.