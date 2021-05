Vuelve Lindsay Lohan al cine

Está lista para regresar a la actuación, en específico al cine, luego de no hacer un proyecto de gran perfil en al menos ocho años

Lindsay Lohan está lista para regresar a la actuación, en específico al cine, luego de no hacer un proyecto de gran perfil en al menos ocho años, informó la revista Variety.

La estrella, que ha vivido la última década rodeada de escándalos, será la protagonista de una película navideña producida por la plataforma de streaming Netflix.

«Lohan personificará en una comedia romántica a una heredera de hotel, recién comprometida y un tanto malcriada, quien sufre de amnesia tras un accidente en ski y se encuentra, de pronto, cuidando al propietario de una cabaña y a su precoz hija», indica la sinopsis corta proporcionada por la compañía.

El largometraje será dirigido por Janeen Damian, quien hizo para el canal Hallmark las películas A Christmas Waltz, con Lacey Chabert, y A Prince for Christmas, con Sam Heughan y Katie McGrath.

La cinta de Lohan, cuyo último proyecto actoral de trascendencia fue The Canyons, en 2013, aún no cuenta con un título definido ni un elenco, mismos que serán revelados en los próximos meses.

El rodaje se efectuará en noviembre, por lo que su estreno no ocurrirá para la temporada de fiestas decembrinas de este año, aclaró Variety en su portal.

De 34 años y con más de 20 películas hechas en Hollywood, la controversial figura saltó a la fama como protagonista de «Juego de Gemelas«, cuando apenas tenía 11 años, y desde entonces se volvió una estrella.

Luego protagonizó filmes exitosos como «Chicas Pesadas«, Un Viernes de Locos y Herbie a Toda Marcha, los cuales la acompañaron mientras se veía envuelta en escándalos de drogas y fiestas.

También cantante, Lohan anunció su retiro de la actuación hace casi diez años y se mudó a Europa; posteriormente vivió en Dubai porque deseaba desaparecer de los paparazzi.

En 2018 retornó a Londres a trabajar en la serie cómica Sick Note, y a Australia, en donde fue juez de la versión local de ¿Quién Es la Máscara?. En ese periodo realizó la cinta Among The Shadows, la cual aún no ha sido estrenada en cines, por lo que el proyecto de Netflix sería su regreso formal al cine.