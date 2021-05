Vuelve Aaron Taylor-Johnson a Marvel ahora como villano

La cinta, titulada provisionalmente Kraven the Hunter, será dirigida por el cineasta JC Chandor con un guion de los escritores Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk

El actor Aaron Taylor-Johnson dará vida a Kraven the Hunter, villano de El Hombre Araña en los cómics de Marvel, en una película en solitario que producirá Sony Pictures, reportó The Wrap.

La cinta, titulada provisionalmente Kraven the Hunter, será dirigida por el cineasta JC Chandor con un guion de los escritores Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk.

Avi Arad y Matt Tomlach van a producir el largometraje, que sera el próximo capítulo del universo de personajes con licencia de Marvel que Sony posee.

El personaje, nacido en la aristocracia rusa bajo el nombre de Sergei Kravinoff, es un cazador de animales salvajes obsesivo quien fue presentado como villano por primera vez en The Amazing Spider-Man número 15 (1964), y fue creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Tras conocer a un médico brujo vudú llamado Calypso, Kravinoff tomó una pócima de hierbas que mejoró su fuerza física y le dio el poder, velocidad y sentidos que igualaban al de un felino de la jungla; también extendió su vida, manteniendo su salud y vitalidad durante los años venideros.

El filme tiene como fecha de estreno el 13 de enero del 2023.

Taylor-Johnson interpretó previamente a Pietro Maximoff en el filme Avengers: Era de Ultron, de la rama de Marvel que Disney posee; el personaje es el hermano de Wanda Maximoff, a quien la actriz Elizabeth Olsen ha encarnado en diversas producciones.