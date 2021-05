Vuelca auto tras reventarse una de las llantas

Un aparatoso percance tipo volcadura se registró durante la tarde de ayer sobre el bulevar Enrique Mazón López, en la entrada norte de Hermosillo.

El accidente sucedió alrededor de las 12:10 horas, a la altura de la calle Villanueva, en cercanía de la colonia Café Combate.

La colisión estuvo protagonizada por un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet, color blanco, modelo 1987 y con placas de circulación del Estado de Sonora, que era conducido por Uziel Salvador, de 33 años.

A la hora indicada el automotor se desplazaba con exceso de velocidad por la rúa mencionada, jalando un remolque, al parecer para ganado.

Al pasar por el sitio mencionado, se reventó un neumático y el conductor no pudo controlar el volante, el pick up avanzó hacia el camellón central, al cual subió y posteriormente volcó.

El automotor quedó recostado sobre su lado derecho, mientras que el remolque quedó sobre sus neumáticos, atravesado en el jardín central del bulevar.

El conductor salió por cuenta propia y señaló a paramédicos de la Cruz Roja, no presentar lesiones.

Al lugar acudieron elementos del departamento de Bomberos de Hermosillo para atender probables derrames de combustibles, además de agentes de Tránsito, que realizaron el informe del hecho.