Vinculan a proceso a ex funcionario de Imuris

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora vinculó a proceso a Samuel N. ex funcionario municipal de Imuris, Sonora (trienio 2012-2015), por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones. Los hechos denunciados fueron comprobados por la investigación realizada por parte del personal de la FAS y así cómo las pruebas aportadas por el Ayuntamiento.

La denuncia fue interpuesta por el ex titular del Órgano de Evaluación y Control Gubernamental de la administración 2015-2018, señalando que ex presidente municipal José David N. y ex tesorero José Arturo N. autorizaron pagos de diversas facturas a la ferretera que es propiedad del ex particular (Samuel N.), y por las que se desprende un daño patrimonial a la dependencia por un monto de $7,905,796.61 (siete millones novecientos cinco mil, setecientos noventa seis pesos 61/00 MN) donde no se encontró documentación relacionada con la comprobación de la salida del recurso. Estos hechos se conocen comúnmente como “desvío de recursos”, Samuel N. ex servidor público rendirá cuentas ante la Justicia del Estado por usar su empresa privada para el desvío del dinero de los ciudadanos de Imuris.

Samuel N. en caso ser encontrado culpable, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión e inhabilitación de seis meses a doce años, para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, así como la reparación del daño, tal como lo señala los artículos 186 y 191, fracción I del Código Penal del Estado de Sonora.

En la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, seguiremos trabajando para que los funcionarios que pretendan engañar a la sociedad sonorense, sin importar al nivel al que pertenezca, no queden impunes y respondan ante la justicia por su traición a la sociedad.