Va Gándara por reactivación económica

Un proyecto de Reactivación Económica que no solo recupere la estabilidad de las y los sonorenses, sino que suba el nivel de competitividad de la entidad es el que se impulsará desde el Gobierno del Estado, adelantó Ernesto el “Borrego” Gándara durante una reunión con empresarios y profesionistas de diferentes ramos.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” dijo que se deben aprovechar las inversiones con pequeñas y medianas empresas, el trabajo en equipo con liderazgos que exploten la minería, las energías limpias, el turismo, y sobre todo aprovechar la posición geográfica colindante con Estados Unidos y el Mar de Cortés, para alcanzar este valor agregado.

Más de 250 empresarios y profesionistas acudieron al diálogo ciudadano, en donde el Candidato propuso el impuso de las energías limpias y alternativas, así como proyectos innovadores de la era digital y competitividad comercial.

“Sonora tiene que subir su nivel y tenemos que darle valor agregado al Estado; creo que en Sonora la solución es la unidad de los liderazgos y la construcción de buenos acuerdos, reactivar a las MiPymes, aprovechar inversiones en minería, de energía, servicios, turismo y en materia de manufactura e industrial, así como la gran oportunidad del gran litoral que tenemos en el tema portuario, turístico y comercial con Asia Pacífico”, precisó el “Borrego” Gándara.

Acompañado por el candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Antonio “El Toño” Astiazarán; y el Candidato a la Diputado Federal, Arturo Fernández, Gándara Camou dijo sentirse bien acompañado por todos los y las candidatos de la Alianza donde tres partidos políticos se han unido para atraer una agenda ciudadana que haga contención al centralismo y autoritarismo.

“Vamos a sumarnos a un gran proyecto, no solamente de construcción, de acuerdo, de consenso y desde luego de visión hacia el futuro; pero también de contención por lo que estamos viviendo en el País, como el centralismo, el autoritarismo, la demagogia y la sinrazón, en donde los mensajes que estamos recibiendo”, expuso El Borrego Gándara.

Aseguró que como Gobernador de Sonora tendrá la responsabilidad y el temple de estrechar una relación cordial con todos los niveles de gobierno, ni sometida, ni de empleados, el próximo 6 de junio es la oportunidad para construir un Sonora que integre a todos los sectores de la población sin polarizar, sin fobias, sin filias y sin cuestiones de enfrentamientos que dividan.

“Por eso estamos convencidos que hoy más que nunca no podemos bajar la guardia, que hoy más que nunca estamos de pie, y que la sociedad y los ciudadanos tenemos que ejercer no solamente nuestro derecho, si no nuestra obligación de ir a votar, lo que si no se vale es no ir a votar”, exhortó.

Frente a amigos empresarios y profesionales de Hermosillo, Ernesto Gándara expuso cómo y por qué está entregando alma, corazón y vida en este proceso electoral, en donde no se permitirá que Sonora sea oprimido por un poder absoluto, y se dé la oportunidad de hacer equipo entre hombres y mujeres que aspiran una Sonora Ganadora.

Marco Antonio Bernal, representante del sector minero, dijo que se deben hacer alianzas con otras entidades federativas, a fin de que se regrese el Fondo Minero y que el Gobierno Federal deje de actuar como un controlador y centralista, que nada beneficia a los ciudadanos.