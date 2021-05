Va Gándara contra el retroceso y autoritarismo 

Sonora requiere de la suma de todas las voluntades, no de la resta, ni la división que la Federación promueve en su retrógrado discurso; en Sonora nuestra gente le apuesta a la unidad por eso nos tienen tanto miedo, porque saben que sabemos gobernar, expresó en su discurso Ernesto el “Borrego” Gándara.

Ante un abarrotado escenario de más de 10 mil hermosillenses, el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, encabezó su segundo cierre regional de campaña en la capital sonorense, acompañado de su esposa Pily Madrid y sus hijas Raquel, Daniela y Fernanda; en donde, además, su proyecto fue reconocido como la opción de gobierno con mayor cercanía y conocimiento de sus necesidades.

“Ha sido una campaña ganadora, una campaña de propuestas y eso se tiene que cristalizar; tenemos que hacerlo este seis de junio porque más que nunca tenemos que defender nuestra libertad, tenemos que tomar el poder los ciudadanos, el poder de votar”, expresó.

Las falsas promesas de quienes llevan las riendas del país en la actualidad esta conduciendo al declive a la ciudadanía de todos los sectores y estratos sociales, dijo, blindar a Sonora de esas ideologías partidistas ortodoxas con aspiraciones para unos cuantos es mi más grande reto como futuro gobernador.

“La ciudadanía es quien cambia la realidad, no los gobiernos, no los políticos, el gobierno facilita, promueve y reúne esfuerzos. Mi administración será resultado de la suma de todas las voluntades. Sonora nos necesita a todos, por eso vamos con la Sonora Ganadora”, enfatizó el Candidato.

Ante el desdoble de su movimiento en toda la entidad, con la suma de ciudadanos, de líderes, sectores y candidatos de otros partidos, dijo no tener la menor duda de que el próximo 6 de junio las y los sonorenses revelarán la verdadera encuesta en donde por mucho prefieren a la Sonora Ganadora.

“Estamos cosechando lo que hemos sembrado todos estos años, sembramos acuerdos, unidad, carácter y firmeza, sembramos generosidad, todo eso, ahora lo vemos reflejado en cada encuentro, en cada reunión, los sonorenses están hartos de falsas promesas, de vivir con miedo, de no tener certidumbre sobre sus patrimonios. ¡Ya basta!”, advirtió el “Borrego.

Declaró que ya han transcurrido 86 días de intensa campaña electoral, tiempo que ha sido aprovechado para volver a las comunidades, a las regiones y ciudades para reencontrarse con su gente en cada rincón de la entidad, porque no es la primera vez que recorre Sonora.

“Sonora es el segundo estado a nivel nacional más grande en superficie terrestre, tiene casi 180 mil kilómetros cuadrados, pero eso, jamás fue un impedimento para mí para estar presente en cada rincón, lo hice como funcionario público y como ciudadano, porque esta es mi tierra, nunca he salida de ella, por eso su gente es mi prioridad”, enfatizó Gándara Camou frente a los asistentes.

Como gobernador, explicó que no se detendrá en las visitas a los municipios como lo ha hecho durante este proceso y previo a él, será un administrador de Sonora itinerante, pues esa es la verdadera esencia de un líder que desea lo mejor para la gente que Gobierna: la cercanía y el contacto social.

Dijo que la mejor forma de conocer lo que requiere la gente es mantener esas visitas, así serán los propios habitantes quienes de viva voz le expresen lo que necesitan, qué apoyo no ha llegado o qué situación no ha recibido la atención que merece, por eso, no bajará la guardia los próximos seis años de gobierno.