Urge Gándara mayor seguridad

Se requieren acciones certeras para combatir el miedo que sufre la ciudadanía, dijo el candidato de la alianza Va por Sonora a la gubernatura, Ernesto “Borrego” Gándara

Las y los sonorenses no merecen ser presa de la inseguridad y el miedo, se requieren acciones certeras para combatirla; es por eso que el debate de este martes entre candidatos a gobernador debe servir para comparar propuestas y resultados de los aspirantes, específicamente los que ya tuvieron en sus manos la tarea de combatir la inseguridad, sentenció Ernesto el “Borrego” Gándara.

“En esta Sonora Ganadora la reactivación de la seguridad comienza ahora, perder el miedo es ganar tranquilidad”, manifestó el abanderado de la Alianza “Va por Sonora”.

Gándara Camou explicó que en este segundo encuentro entre los candidatos a Gobernador organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se abordará este tema que en la actualidad es una de las mayores preocupaciones que le manifiestan los ciudadanos en los diversos encuentros que sostiene a lo largo del estado.

“En este debate está el tema de la seguridad; en este debate se debe de exponer lo que se propone hacer para solucionar de fondo la inseguridad en la que nos encontramos inmersos; en este debate podrás comparar quien ya ha demostrado con hechos su ineficiencia e incapacidad en este sentido tema”, puntualizó el “Borrego” Gándara.

Dijo que este evento servirá para que los sonorenses tengan la opción de medir las capacidades de los participantes y sus propuestas, en las que el único objetivo debe ser el ciudadano de Cajeme, Caborca, Empalme, Guaymas -municipios severamente golpeados por la inseguridad- así como el resto de los municipios y zonas rurales que conforman la geografía sonorense y que han visto disminuida su tranquilidad en los últimos años.

Recordó que ya ha trabajado en la construcción de un proyecto que busca regresar la tranquilidad a los ciudadanos, en el que han trabajado expertos en el tema y ciudadanos con los que diariamente se reúne en los municipios que recorrido durante el proceso electoral.

Dentro de los temas que se abordarán en este segundo debate se encuentran: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Política Migratoria; Seguridad Pública y Justicia; Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva de Género y Política, Gobierno y Cultura Democrática.

Al igual que el evento pasado, el “Borrego” Gándara afirmó que está listo para debatir sin denostar, sin dañar y atacar sin fundamentos, pero sí alzará la voz para defender a las y los sonorenses de las políticas públicas centralistas que quieren implementar desde el Centro del país.

No desaparecerán medios oficiales

Por otra parte, Gándara Camou, se comprometió con los miembros de Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones (Stirtt) a no vender a Telemax y Radio Sonora si llega a obtener la gubernatura del estado.

Este lunes, en la reunión con agremiados al Stirtt, y ante el planteamiento del dirigente en el estado, José Victorín, de no a la venta de Telemax al ser de los sonorenses, dijo que no hay motivo de preocupación en este tema.

En su intervención, el dirigente del gremio sindical también solicitó apoyo para los trabajadores de esta industria, como becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos que representen para los agremiados un plan B ante una situación de crisis.

Al tomar la palabra el candidato asumió este compromiso y dijo que no solamente Telemax no se vende tampoco Radio Sonora, son dos medios del estado no del gobierno.