Transparentan los Grammy tras críticas

Los organizadores de los Grammy anunciaron la eliminación de los comités secretos que seleccionan los trabajos nominados a estos prestigiosos premios, tras las críticas de artistas y las acusaciones de manipulación.

La Recording Academy dijo que sus más de 11 mil miembros decidirán los nominados para los premios del 2022.

Estas decisiones las tomaba hasta ahora un panel de entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades.

La academia dijo que estos cambios significativos reflejan su compromiso continuo de evolucionar con el panorama musical y garantizar que las reglas y directrices de los premios Grammy sean transparentes y equitativas.

En su comunicado, la organización dijo que también trabaja en reducir el número de categorías en las que sus miembros pueden votar. Antes lo hacían en 15 y ahora lo harán en 10.

La próxima edición de los Grammy, anunciaron sus responsables, tendrá 86 categorías con la creación de dos nuevas, una de ellas para la música latina.

Los cambios se producen después de que el artista The Weeknd acusara en noviembre a los organizadores de los Grammy de corrupción. A pesar de su éxito comercial no recibió ninguna nominación.

«La corrupción de los Grammy continúa. Me deben a mí, a mis fans y a la industria, transparencia», escribió el canadiense, conocido por temas como «Blinding Lights» y «Starboy».

Harvey Mason Jr, director y presidente interino de la Academia, dijo que había «sido un año de cambios transformadores sin precedentes para la Recording Academy».

«Esta es una nueva academia, una que ha duplicado el compromiso de satisfacer las necesidades de la comunidad musical».

El año pasado, la primera directora ejecutiva de la academia, Deborah Dugan, fue despedida por presunto acoso.

Dugan presentó una demanda en la que alega que fue expulsada después de plantear preocupaciones que van desde irregularidades en la votación hasta acoso sexual y una presunta violación.

Zayn Malik, excantante de One Direction, criticó en marzo los comités anónimos encargados de seleccionar.

«Mantengo la presión y lucho por la transparencia y la inclusión. Necesitamos asegurarnos de que estamos honrando y celebrando la excelencia creativa de todos. Acabemos con los comités secretos», tuiteó el cantante, quien nunca ha sido nominado con su exgrupo o como solista.

«Mi tuit no fue personal o sobre la elegibilidad, sino sobre la necesidad de inclusión y la falta de transparencia en el proceso de nominación y el espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y la política de redes influyan en el proceso de votación», añadió Malik.