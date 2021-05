Tienen mujeres capacidad para gobernar

“Uno de los objetivos de la ONU para lograr el desarrollo sostenible en el mundo es trabajar en el empoderamiento de la mujer”, manifestó la candidata del partido Fuerza por México a la gubernatura, Rosario Robles Robles.

“El empoderamiento económico de las mujeres podría reducir la pobreza de toda la población en su conjunto. Para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres, necesitamos una economía humana que beneficie tanto a hombres como a mujeres, y que esté al servicio de todas las personas, no sólo del uno por ciento más rico de la población”, expresó.

En reunión con mujeres durante los recorridos que realizó en diversas colonias de la ciudad de Hermosillo, explicó que el objetivo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de empoderar a la mujer es resultado de un análisis del liderazgo femenino, el cual es inclusivo y destaca su orientación a las personas, la tendencia a la cooperación y la capacidad de actuar en varias direcciones al mismo tiempo.

Además, alienta la participación, comparte el poder y la información con aquellos a quienes conduce, logrando así crear y fortalecer a los equipos de trabajo explicó.

Sin embargo, en México, comentó Rosario Robles Robles, este talento de la mujer aún no se reconoce en toda su dimensión, lo he vivido en esta campaña política, donde yo sí tengo que demostrar mis capacidades a través de mis títulos o de lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional, aunque soy experta en el tema económico se han cuestionado mis propuestas, las cuales tienen su fundamento.

“Según estudios efectuados en países de la OCDE, cuando el número de mujeres trabajadoras aumenta, las economías crecen en forma más rápida. Esto fue más evidente durante la pandemia, con el cierre de guarderías algunas mujeres decidieron dejar el trabajo para cuidar a sus hijos e hijas pero con su creatividad y tenacidad construyeron empresas desde su hogar, gracias a las mujeres la economía en Sonora no decayó durante la crisis por el Covid 19” manifestó la candidata del partido Fuerza por México.

“Hay muchos estudios e investigaciones, pero si solo nos basamos en los de la OCDE y de las Naciones Unidas podemos afirmar que la mujer sabe cómo administrar una casa, pero también puede manejar una empresa, un estado o un país” señaló Rosario Robles Robles, por lo que solicitó analizar el voto y hacerlo a su favor.