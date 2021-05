Tiene Sonora formidable cierre con 17 primeros lugares

En total 37 jugadores lograron pasar a la etapa nacional en la justa celebrada en Aguascalientes

Un espectacular cierre marcó la Ola Roja este domingo en el Macrorregional de Atletismo al cosechar 16 primeros lugares en el último día de actividades en Aguascalientes, Aguascalientes, dentro del certamen selectivo para los Juegos Nacionales Conade.

Por segundo día consecutivo los atletas sonorenses dominaron en los relevos tras conquistar cinco sitios de honor; y además de lograrse la misma cifra en pruebas de pista, en campo cayeron cuatro cetros macrorregionales y dos más en pruebas combinadas.

De manera individual brilló el mediofondista Julio Díaz quien se apuntó su segundo campeonato en el evento al llegar primero a la meta en los 800 metros Sub 23 (1:53’72); esa victoria la sumó a la del viernes cuando conquistó los 400 metros planos.

También repitió como monarca Alán Obregón luego de coronarse en salto triple Sub 20 (13.98); la otra prueba que había obtenido era la de salto de longitud en donde comandó las acciones de su categoría el viernes pasado.

Este domingo tuvieron lugar las finales de relevos 4X400 en ambas ramas, Sonora acaparó la categoría Sub 18 tras llevarse los cetros tanto Varonil (Julián Luna, José Enríquez, Ángel García y José Manuel Cantú con 3:26’34) como Femenil (Ana Rendón, Valeria Muñoz, Melany Castro y Sara del Moral con 4:01’84), asimismo ganó la Sub 23 para mujeres (Ivanna Rascón, Albania Angulo y Fernanda Jácobi con 4:08’01).

De igual manera la Ola Roja comandó la categoría Sub 20 tras imponerse en las carreras de la rama Varonil (Armando Burgos, Luis Pablo Flores, Manuel Vivanco y Christian Valdez con 3:21’14) y Femenil (Yéssica Jorquera, Paulina Grijalva, Nicole Armenta y Ana López con 3:57’48).

Otros vencedores en pruebas de pista resultaron: Rafael Buelna (200 metros Sub 18 con 22:45), Melany Castro (400 metros con vallas Sub 18 con 1:06’53), Luis Pablo Flores (800 metros Sub 20 con 1:53’71) y Emanuel Figueroa (3000 mil steeplechase Sub 23 con 10:05’06)

Además, consiguieron títulos en eventos de campo: Loreto Jacobo (lanzamiento de martillo Sub 23 con 55.17 metros), Ana Serrano (salto de altura Sub 20 con 1.40) y Alejandra Nicole Morales (lanzamiento de martillo Sub 20 con 44.72). Los dos gallardetes en pruebas combinadas fueron en heptatlón gracias a las actuaciones de Fernanda Jácobi (Sub 23 con 3,361 puntos) y Margarita Olaje (Sub 20 con 4,041).

En total Sonora acumuló 37 sitios de honor ya que en la primera jornada (viernes) contabilizaron 12, en la segunda (sábado) 9, para sellar con 16 en la tercera fecha (domingo), por lo tanto, la Ola Roja sumó el mismo número de plazas hacia los JNC 2021 pues los vencedores pasaban de manera directa a la fase nacional.

La cifra definitiva de participantes sonorenses en los Juegos Nacionales Conade 2021 de atletismo serán dados a conocer más adelante ya que junto a los primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, también avanzarán a Monterrey, Nuevo León (del 22 al 30 de junio), las cuatro mejores marcas de la fases macrorregionales.