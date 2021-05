Tiene Gándara multitudinario cierre

Para reescribir la historia de Sonora se requiere valor, humildad, tesón, pero sobre todo conocer a las y los sonorenses, conocer los rincones de esta gran tierra y el valor de su gente, por eso, no tengo duda que la victoria el próximo 6 de junio será nuestra, manifestó Ernesto el “Borrego” Gándara ante más de ocho mil habitantes del sur de Sonora.

“Aquí estamos los que somos la fortaleza de la sociedad organizada, estamos en un gran bloque en donde les vamos a demostrar qué es Navojoa, qué es el Mayo, qué es Sonora, que no nos van a imponer ninguna cuestión centralista, que sí vamos a decidir por nosotros mismos, que vamos a estar unidos porque es lo que más le conviene a Sonora”, señaló el candidato a la Gubernatura.

Pero sobre todo, agregó, que nada ni nadie nos va a impedir estar unificados en un gran proyecto, que nada ni nadie nos va a dividir, que nada nos va a pisotear, que todos nosotros y juntos vamos a lograr lo que queremos: un Va por Sonora, un Va por México y una Sonora Ganadora.

Gándara Camou arrancó con los cierres regionales previo a la culminación del proceso electoral, lo hizo en el sur de la entidad, en Navojoa en donde fue cobijado por miles de ciudadano del proyecto que encabeza y valoran como mejor opción para dirigir el estado, y en el que estuvo acompañado de su esposa Pily Madrid y sus hijas Daniela, Raquel y Fernanda.

Durante 85 días de campaña ha recorrido la costa, el desierto, los valles, la sierra, acercando sus propuestas a mujeres de cada rincón de la geografía sonorense, pero también escuchándolos atentamente.

“Para construir ese futuro, para tener esa calma, para tener esa paz por la que todos luchamos se tienen que mover los vientos, tienen que removerse los movimientos, tiene que ir creciendo un ventarrón, un huracán, una tempestad y ¿saben qué?, aquí está el centro de su tempestad”, señaló Ernesto Gándara.

Se dijo sin temor a los números que muestran las falsas encuestas orquestadas desde la Ciudad de México, por quienes no comprenden que al sonorense no se le dobla, no se le sienta, no se le impone, al sonorense se le respeta.

“El 6 de junio los sonorenses estamos de pie y no nos van a amedrentar, la encuesta de a de veras es la tuya, es la nuestra, el próximo 6 de junio les vamos a demostrar que esos que llegaron de Iztapalapa, de Polanco a querernos imponer su 4T se van a devolver entre piernas a la Ciudad de México, aquí en Sonora somos una Sonora Ganadora”, adelantó. Gándara Camou, pidió a las y los sonorenses dar todo por el estado en el que habitan contra los enviados del Centro del país, que buscan un retroceso en su gente, porque el progreso solo se dará de la mano de quienes verdaderamente han habitado esta tierra.

Explicó que como Gobernador al final del mandato serán cinco los temas importantes, producto de su esfuerzo y visión por conducir el rumbo de una entidad con grandes posibilidades de crecimiento, para eso requiere del respaldo de todos los que como él añoran un nuevo camino, donde la imposición no sea una preocupación.

Estos cinco temas tienen que ver con el crecimiento de Sonora, primero, una economía mucho más sólida y diversificada; una educación de calidad regida por las necesidades de los tiempos actuales: las nuevas tecnologías; además de un sistema de salud de calidad, con cobertura universal y en constante desarrollo; como cuarto punto, destaca la formación de un Sonora en donde se respete el Estado de Derecho; y finalmente un Sonora de paz, donde la tranquilidad y seguridad de las familias sea una realidad.

“Quienes integran este proyecto entendieron que en el país está en juego la democracia, la división de poderes, el federalismo y el Estado de derecho, se trata de un acto de responsabilidad ante la historia”, externó el “Borrego” Gándara.