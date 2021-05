Superan Rayados al Columbus Crew

Los Rayados clasificaron a las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 y siguen aspirando a su quinto título en la historia del torneo.

El Monterrey venció por 3-0 anoche sin apuros al Columbus Crew en el Estadio BBVA para avanzar por marcador global de 5-2.

El mediocampista Maxi Meza hizo su primer doblete en partidos internacionales para sellar el pase albiazul que enfrentará al Cruz Azul por el pase a la Final.

Luego de lo duro que resultó el partido de ida en Columbus la semana pasada, esta noche fue tranquila para los Rayados que resolvieron el compromiso sin sobresaltos.

A los 3 minutos, el portero Eloy Room atajó mal un disparo de Vincent Janssen, dejó vivo el balón en el área y Meza aprovechó para marcar el 1-0.

Los errores del campeón de la MLS no sólo llegaron en su cuadro bajo, porque a los 5′, el delantero Gyasi Zardes desperdició una ocasión clara de gol con un remate con la cabeza.

Instantes después, el mismo Zardes no pudo vencer a Luis Cárdenas con otro remate y Josh Williams desaprovechó una mala salida del propio «Mochis» en un tiro de esquina.

Sin embargo, la eliminatoria se pintó de azul y blanco a partir de que Janssen despojó del balón a Jonathan Mensah y cedió para Meza, quien puso el 2-0 a los 26′.

Antes del descanso, Jesús Gallardo se quedó cerca del tercer gol, pero un derechazo suyo pasó desviado.

Durante el segundo tiempo entró Rogelio Funes Mori en busca de su gol 122 y superar a Humberto Suazo como máximo goleador en la historia del club.

No obstante, fue Miguel Layún quien consiguió el 3-0 a los 71′ al cobrar un tiro libre directo que encendió a los 13 mil 921 aficionados reunidos en el «Gigante de Acero».

En una suite, el argentino Lucas Zelarayán, suspendido para el juego de esta noche, lamentó la eliminación de su equipo.

El Monterrey enfrentará al Cruz Azul en las Semifinales. El juego de ida entre el 10 y el 12 de agosto en el Estadio BBVA, mientras que el de vuelta se disputará entre el 14 y el 16 de septiembre en el Estadio Azteca.