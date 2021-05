Muestra “jalón” “El Borrego”

Vuelve al amarillo Hermosillo

Alerta doble suicido de policías

Hace falta acuaférico de Célida

Muestra “jalón” “El Borrego”…Y por encima de las encuestas, los que están siendo un termómetro real para medir las preferencias electorales, de cara a la elección del próximo domingo, son los cierres de campaña que han venido llevando a cabo los candidatos a la gubernatura, y es ahí donde dan cuenta que se está viendo una ventaja de parte del abanderado de la alianza “Va por Sonora”, Ernesto “Borrego” Gándara.

Y para muestra dicen que están cuatro botones, como son los eventos que encabezara el viernes, sábado y ayer “dormingo” en Navojoa, Hermosillo, San Luis R. C. y Puerto Peñasco, con un promedio de miles de asistentes y simpatizantes, lo que consideran que es un mar de gente, si se analiza que se está en época de pandemia, de ahí que digan que es doblemente meritorio ese “jalón” que está teniendo Gándara Camou.

Es por esa razón que en la actual recta final, al “Borrego” Gándara se le está escuchando más engallando y echado pa´delante, al momento de dirigirse al electorado, como lo acaba de hacer frente al Estadio Sonora de esta Capital, cuando en compañía de su esposa, Pily Madrid, y sus hijas Raquel, Daniela y Fernanda, advirtiera que en Sonora debe imperar la unidad sobre el retroceso y autoritarismo federal. ¡De ese pelo!

Eso al apuntillar que la Entidad requiere de la suma de todas las voluntades, no de la resta, ni la división que promueve la Federación en su retrógrado discurso, de ahí que señalar a voz de cuello, que “por eso nos tienen tanto miedo, porque saben que sabemos gobernar”, al resaltar la experiencia que ya ha tenido como alcalde y senador, aunado a su experiencia como funcionario público, y sin tener ningún tache en su expediente. ¡Órale!

Para el caso es que señalara que “Ha sido una campaña ganadora, una campaña de propuestas y eso se tiene que cristalizar; tenemos que hacerlo este 6 de junio porque más que nunca tenemos que defender nuestra libertad, tenemos que tomar el poder los ciudadanos, el poder de votar”, por lo que con esa cercanía con “Juan Pueblo”, es que está cerrando esa etapa proselitista, que para todos concluye pasado mañana miércoles.

Más menos sí es como aseguran que Gándara está viniendo desde atrás, y de menos a más, para tratar de hacer realidad aquello de que caballo que alcanza gana, eso sí se parte de que arrancó tarde su propaganda, derivado de que para eso tuvo que cabildear y pactar un acuerdo aliancista histórico, como es la unión del PRI, PAN y PRD, para darle la batalla al contendiente de Morena, como es Alfonso Durazo Montaño.

Pero con todo y eso la percepción que hay, es que “El Borrego” ya está llegando a un punto de aceptación, que a estas alturas se le han estado adhiriendo líderes, sectores y suspirantes de otros institutos políticos, incluso de los mismos morenistas y sus partiditos “peleros”, como lo hicieran el fin de semana algunos que estaban en Fuerza por México; y ya antes del Partido del Trabajo (PT), entre otros que “se han abierto”.

Casi por nada es que a seis días del gran día “D” la moneda está en el aire, pronosticándose un final de fotografía, o una definición por un pequeño margen, después de la repuntada que está teniendo Gándara, de ahí que mucho tendrá que ver la operación a la hora de la votación, ya que los de la clase media y alta van a votar por su voluntad, pero lo que es a la popular la llevan manipuladamente por lo que “le dan”. ¡Zaz!

Ante lo que se saca por conclusión que con todo y esa inercia gandarista que hay, pero todo puede pasar, de ahí que era importante ver el cómo le iba ayer a Durazo en esta “Capirucha”, con el cerrojazo que daría en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en tanto que a Ernesto hoy estará en Nogales, mañana en Guaymas y el miércoles en Obregón, donde pretende cerrar con broche de oro. ¡De ese vuelo!

Vuelve al amarillo Hermosillo…Ahora sí que con todo y los vacunados que ya hay contra el Covid-19, pero el peligro no ha pasado, y para prueba está la actualización del sábado del Mapa Sonora Anticipa, en la que cinco municipios regresaron al color amarillo, entre ellos Hermosillo, después de estar en la coloración verde, lo que pone de manifiesto que la vacuna no lo es todo, sino también la prevención. ¡Tómala!

De tal forma que el brincar del riesgo mínimo al medio, eso de nueva cuentalimitarán el aforo y restricciones en lugares públicos y privados, luego de que la Secretaría de Salud, de la que es titular Enrique Clausen, reportara que por tercera semana consecutiva se ha observado un alza en la tasa de positividad de casos, llegando ya a un 30%; en tanto que la de hospitalización en clínicas públicas está al 17% a nivel estatal.

En lo que es un síntoma más que evidencia que todavía faltan meses para que todos estén protegidos, luego de que haya más vacunados, de ahí el reiterado llamado a seguirse cuidado con las acciones preventivas más básicas, como lo son el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, pero sobre todo el mantener el distanciamiento social, evitando acudir a lugares aglomerados como si ya nada pasara. ¡Mínimo!

Aunque para quien dude de los anterior, ahí tienen que desde hoy y hasta al 6 de junio, lo que es Guaymas, Navojoa, Huatabampo y Caborca volverán al tono amarilloso; en tanto que San Luis R.C., Empalme, Cajeme, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta y Cananea se mantendrán en verdoso, de ahí el porque no descartan una nueva oleada de contagiados, por ya casi estarse retornado a los casi cien diarios. ¡A ese grado!

De ahí que para las actividades nocturnas en riesgo bajo y medio seguirá la suspensión a partir de las 12:00 horas A.M, o media “nochí”, con cupo para el primero que permite un aforo de 75% o 200 personas; mientras que para el segundo es de 100, o al 50% de la capacidad; con la diferencia que hay para el aire libre y las áreas cerradas; así como los tiempos para fiestas en salones, que son de cuatro y cinco horas. ¡Así el dato!

Alerta doble suicido de policías…Vaya que con el que se encendieron los “focos rojos” y de todos colores, es con el sonado e impactante suicidio de una agente de la Policía Municipal Preventiva, de nombre Tania, quien la mañana del sábado se quitó la vida en la Comandancia Sur de Hermosillo, tras darse un tiro con el arma de cargo que llevaba consigo para sus labores policiacas. ¡A ese punto la tragedia!

Toda vez que la víctimaera la pareja sentimental de Conrado Alberto, un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quien igualmente tres días antes, o el pasado 25 de mayo, atentó contra su existencia, ya que tras una discusión que tuvieron, frente a ella usó la pistola oficial para “pegarse” un balazo, en lo que es un trágico suceso que tuvo lugar en una vivienda de la colonia “El Sahuaro”. ¡Pácatelas!

Por ser un lamentable y fatídico hecho que pone entredicho la condición mental que tienen los elementos de las fuerzas policiales, y más cuando enfrentan sucesos que los hacen que estén en un estado de estrés al extremo, como al que estuvo sometida Tania, con un evidente sentido de culpa que a todas luces no pudo manejar, después de ser presentada ante el Ministerio Público para rendir su declaración de rigor. ¡Ups!

Como lo que exhibe que el que alrededor de las 7:00 horas del citado día, la hoy fallecida arribó a la corporación para el cambio de turno, por lo que luego de pasar lista y recibir su “matona”, rompió formación y se despidió de sus compañeros, al comunicarles “que iba a renunciar”, porque era su última misión de trabajo, pero al subirse al vehículo es cuando escucharon el disparo con el que terminó sin signos vitales.

De esa manera estuvieron esos suicidios, que sí que deben de sentar un precedente, a fin de que las autoridades de ese ámbito hagan algo al respecto para intentar evitarlos preventivamente, como sería habiendo una coordinación entre el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley; y la Fiscal Estatal, Claudia Indira Córdova; al igual que el de la “Polichota” hermosillense, Gilberto Landeros, por ser una cuestión urgente.

Hace falta acuaférico de Célida…Y lo que lo que se veía venir ya está ocurriendo, como es que sí bien es cierto que aún no hay “tandeos”, pero lo que sí ya está habiendo son cortes del suministro por parte de Agua de Hermosillo (Aguah), preferentemente por las noches, como parte de una estrategia preventiva ante la falta de lluvias, eso para que al menos por unas horas se recarguen los ya casi abatidos pozos. ¡Ñácas!

Al constituir una problemática de desabasto que ha aflorado que ya se está convirtiendo en cosa de todos los días para los usuarios que viven del Centro hacia el “Nortí” de esta Ciudad del Sol, por ser los sectores en los que en la época del sexenio de Guillermo Padrés no terminaron de construirse la red con la que distribuirían el agua que llega por medio del Acueducto Independencia, y ahí están esas secas consecuencias. ¡Ouch!

Así que ante esa recrudecida sequía que ya están resintiendo los hermosillenses, por ya casi cumplirse un año que no llueve, es que va lamentarse el que a la hoy alcaldesa con licencia, y quien busca la relección, Célida López Cárdenas, le hayan rechazado y grillado el proyecto que tiempo atrás presentara para concluir el llamado Ramal Norte, y con el que se buscaba evitar que se presentara ese déficit acuático.¿Cómo ven?

Ya que visto en retrospectiva ese plan, o volteando hacia atrás, no eran nada los casi $400 millones que costaba el haber solucionado esa carencia que en cada verano se agrava, al aumentar el consumo de ese vital líquido, y que hasta ahorita todavía no se ha padecido tanto, por las mayorías tener tinaco, pero que se podría agudizar, en caso de que siga a la baja la presión, y no alcance ni para almacenar en esos depósitos. ¡Glúp!

No en balde es que se da por descontado, que los de Agua sí que deben estar haciendo changuitos hasta con los dedos de los pies para que llueva pronto, por ya haberse secado la presa “Abelardo L. Rodríguez”, y también ya casi el humedal de La Sauceda. ¡Así de seco está el panorama!

