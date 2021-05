¡Ignora el Implan a ciclistas!

Vuelven a cerrar las escuelas

Avalan la labor en Seguridad

Continúan extraños incendios

¡Ignora el Implan a ciclistas!…Quien terminó de confirmarse que es puro “bla, bla, bla”, porque vive en otra realidad, es la por algo tachada de burocrática titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Guadalupe Peñúñuri Soto, al aflorar que para nada han tomado en cuenta a los colectivos de ciclistas en las nuevas obras que llevan a cabo, por no estar respondiendo a las necesidades de ese sector. ¡De ese pelo!

Tan es así que para prueba ponen como ejemplo los 5 proyectos de infraestructura que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está financiando en diferentes colonias de Hermosillo, con una inversión de $110 millones, en algunas de las cuales contemplan ciclovías, como la que conectará al Parque Popular Infantil, con un Centro Cultural que edifican en el barrio de La Cañada de los Negros. ¡Zaz!

Aunque ¡el pero! radica en que están construyendo ese carril especial para bicicletas en una calle que no es apta para eso, como es la Narbona, por lo angosta que está, y lo cual ha sido reconocido por los mismos ingenieros, de ahí que tuvieron que modificar el plano original, porque lo que ya no contará con un área para jardinera, en el tramo comprendido entre el bulevar Luis Encinas y la calle Morelia. ¡Así la incongruencia!

Pues a decir de los que están ejecutando esos trabajos que no vienen ni al caso, por ser una rúa por demás reducida, y sin el aforo y la circulación requerida, por casi ser privada y de las vialidades más olvidadas, ha aflorado que al parecer para hacer el proyecto se basaron en el Google Map, pero sin hacer una inspección de campo, como para comprobar que no era la vía adecuada para hacerle esa transformación. ¡Pácatelas!

Pero para quien dude de lo anterior, quien confirmó que ni enterados estaban de esa obra, es el promotor de la agrupación ciudadana Cultura Bike, Sebastián Gaxiola, que para empezar confirmó lo que todo mundo sabe, de que es una zona muy insegura, al extremo de que ellos dejaron de rodar por esos rumbos, de lo que es de la calle Revolución a la Central Camionera, porque con machete les quitaron varias “bicis”. ¡Vóitelas!

Con lo que se demuestra que a Peñúñuri Soto le ha valido ignorar a todo mundo, a la hora de impulsar esas adecuaciones que no le abonan a la movilidad, por únicamente hacerlas con un sentido decorativo y recreativo, pero dejando de lado a esos más de 14 mil personas que ya usan esos vehículos para trasladarse a sus actividades y trabajos, en lugar de hacer esas inversiones donde sí les facilite el tránsito. ¿Qué no?

Porque sólo a ella se le ocurre que alguien va a pedalear del citado parque a la insegura Cañada de Los Negros, pero todo hace indicar que así está “el negocio” que están haciendo. ¿Será?

Vuelven a cerrar las escuelas…Vaya que se sigue demostrando que hoy por hoy no es lo más atinado el regresar a las clases presenciales, y para prueba está lo ocurrido a inicios de semana en Campeche, de que luego del repunte que tuvieron de casos de Covid-19, pasaron del verde al color al amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, de ahí que optaran por volver a cerrar las escuelas. ¡Ni más ni menos!

No obstante y que el Presidente de la Nación, Manuel López Obrador, a la clásica declarara en su conferencia mañanera, que no era como para “exagerar”, o el volverle a ponerle chirrín con llave a los planteles escolares, según él porque no hay indicios de una tercera ola de contagios, pero lo mismo dijo el año pasado, cuando aseguró que la pandemia ya estaba domada, y resultó todo lo contrario, por no ser un experto. ¡Tómala!

O séase que así está el peligro de retroceder en cualquier momento, y para seña está lo sucedido en territorio campechano, después de que eran la envidia del resto de la República Mexicana, por durante mucho tiempo haberse mantenido en coloración verdosa, o de riesgo bajo, pero de repente les cambió la incidencia, y es por lo que dijeran “pa´ tras los filders”, para proteger a la comunidad escolar. ¡Qué tal!

Sin embargo lo que es a nivel local, ya la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano adelantó que no han dejado de hacer la tarea para lograr un regreso a las aulas seguro, escalonado y gradual, pero garantizando la salud e integridad del estudiantado, y para lo cual se han estado coordinando con las instancias educativas y de Salud estatales y federales, a fin de crear las condiciones óptimas para ello, si es que el virus lo permite.

De ahí que Claudia resaltará con todas sus letras, que incluso ya le presentarona la de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, un plan piloto estatal para que a partir del próximo 7 de junio puedan tenerse labores educativas en los salones de hasta 50 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, en caso de que estén dadas las circunstancias en ese día. ¿Cómo ven?

Eso a pesar de que el sentir general que hay, de que mejor deberían esperarse para el venidero ciclo escolar que comienza en agosto, de ahí que Pavlovich precisara, que una posible vuelta a la escuela sería con la asistencia voluntaria de los alumnos, porque serán los padres de familia quienes decidirán si los mandan.

Avalan la labor en Seguridad…Del que acaban de dar fe que sí que ha dado resultados, es del Programa de Fortalecimiento a Policías Municipales, el cual contribuye al cumplimiento del Certificado Único Policial (CUP), y para evidencia está el que los mismos alcaldes reconocieron el apoyo que han recibido del Gobierno del Estado, vía la Secretaría de Seguridad Pública, de la que es titular David Anaya.

Para el caso es que Librado Macías, el munícipe de Caborca, de viva voz y en representación del resto de sus homólogos, le agradeciera a la “Gober” Claudia Pavlovich, así como a José David, la respuesta que han tenido a sus necesidades, lo que se ha traducido en las entregas de equipos que les han hecho, como las patrullas que ahora les asignaran; así como capacitación constante y respaldo para la evaluación del C3.

Y por si eso fuera poco, hasta la polémica “primera autoridad” municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, aceptó y valoró que es algo inusual que a estas alturas del sexenio, o cuando se está en el cierre de la administración, aun así estén entregando equipamiento, lo que hace que sea una acción de ayuda más meritoria, cuando antes más bien ya estaban de salida, y preparándose para entregar las llaves. ¡Mínimo!

En lo que es una aseveración de Sara que confirma lo dicho por Pavlovich Arellano, de que se mantendrá “al pie del cañón”, o trabajado hasta el último momento de su misión, y con más razón en un sector que es de extrema necesidad para los sonorenses, como es el que tiene que ver con procurarles que estén más seguros, como es equipando a los agentes para que tengan una mejor capacidad de respuesta. ¡De ese vuelo!

Así está el éxito obtenido y reconocido, y que no es producto de la casualidad, sino de la labor coordinada que han tenido con las autoridades de los 72 municipios, como lo resaltara Anaya Cooley, en lo que respecta a la certificación y acreditación de cada uno de los elementos de seguridad pública municipal, entre otras cosas para la obtención de su CUP, que es el que los avala en todos los sentidos. ¡Así el dato!

Continúan extraños incendios…Ahora sí que quién sabe si para desviar la atención, después del incendio del pasado sábado en la noche, cuando intencionalmente quemaron una decena de palmeras del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, en bulevar Colosio y calle Rosales, en las inmediaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), pero la cuestión es que ya incendiaron otras en la ciudad. ¡Ñácas!

Y es que todavía no esclarecen ese sonado atentado que se prestara a toda clase de elucubraciones, principalmente de índole político, cuando afloró que sobre el bulevar Morelos se suscitó otra quema de plantas; al igual como una registrada en el Parque Madero, de ahí que Juan Francisco Matty Ortega, el comandante del Departamento de Bomberos capitalino, confirmara esa tendencia incendiaria. ¡Glúp!

Razón por la cual es que Matty Ortega ya alertara que han detectado a quienes les está dando por convertirse en pirómanos, y ya no solamente a quienes se identifica como indigentes, sino también a personas que en apariencia se ven como “normales”, y que por motivos desconocidos le están prendiendo fuego a lo que se encuentran en los principales bulevares, y hasta en los parques que están desalado. ¡A ese punto el riesgo!

Luego entonces son unos ardientes desmanes que quiere pensarse que son producto del vandalismo, y no buscando enrarecer aún más el actual ambiente electoral, que de por sí ya “está que arde”, como para que de esa forma le pudieran estar “atizando”, de ahí por qué ante las dudas que hay, es que ya implementaran un operativo especial, para tratar de ubicar y detener a quienes han estado “calentado la plaza” de esa forma.

Con ese fin es que Juan Francisco ventilar que se están coordinando con la Dirección de Ecología, Servicios Públicos y Seguridad Pública, entre otras dependencias municipales, para hacer un solo frente y evitar que esos incendios se sigan presentando uno tras otro, como hasta hoy ha sucedido, aunque no faltarán los que quieran justificar esas extrañas quemazones, con esos de que ya llegaron los calorones. ¡Así las sospechas!

