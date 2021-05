Hace crisis violencia electoral

Hace crisis violencia electoral…Y la que ya hizo crisis, por volverse fatídica, es la violencia electoral que se vive en el País, de cara a la elección del próximo 6 de junio, y para prueba está que ahora el martes mataran a la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, cuando hacía campaña; y ayer igual atacaron a balazos al aspirante a ese mismo cargo en Acapulco.

Al ser una ola violenta que ha tenido como blanco a los abanderados de los distintos partidos políticos, que no le abona nada bueno al actual proceso electorero intermedio en el que se elegirán alcaldes, diputados locales y federales, así como la renovación de 15 gubernaturas, ya que tales agresiones armadas pudieran “meterle miedo” a los ciudadanos, lo que conllevaría que menos gente vaya a las urnas a votar. ¡De ese pelo!

Y tan ya no son hechos aislados esos mortales atentados, que ya tres de los contendientes del MC han sido asesinados en el último mes, después de que el crimen de Barragán Santiago se sumara al de Abel Murrieta, ocurrido en Obregón el pasado 13 de mayo, cuando por el estilo también fuera acribillado por desconocidos mientras andaba en labores de proselitismo; además de Arturo Flores Bautista de Querétaro. ¡Pácatelas!

En tanto que quien este miércoles vivió para contarlo, es el “Pretenso” a la Presidencia Municipal acapulqueña, José Alberto Alonso Gutiérrez, que representa al partidito “palero” de Fuerza por México, luego de que le dispararan en la zona turística de ese puerto, pero logrando salir ileso, aunque aun así lo trasladaron a un hospital privado a recibir atención médica, al sufrir una crisis nerviosa, por lo cerca que la viera. ¡Ups!

A ese grado ya “se calentó” el terreno polaco, a poco más de una semana de que la ciudadanía acuda a emitir su voto, de ahí que las especulaciones no se hayan hecho esperar, porque capaz y hay quienes pudieran estarse pasando de maquiavélicos, al con eso apostarle a que baje la votación, y así “sacar raja” con la capacidad de movilización que puedan tener, para llevar a sus partidarios a sufragar con su torta y toda la cosa. ¿Será?

Sin embargo será el sereno, pero a ese extremo se ha puesto de violento el escenario político, lo que no hace augurar nada bueno, si se analiza que a la fecha ya se habla de más de 80 asesinados a buscaban un “hue$o”, pero que han terminado en el panteón, como ahora le sucediera a Alma Rosa, a quien rafaguearan a quemarropa, de ahí que dos personas más resultaran heridas; y como igual ultimaran a Murrieta Gutiérrez.

Pero para quien dude que todavía está latente el peligro para quienes contienden por esos puestos de elección, ahí tienen que a nivel estatal ahora aflorara la denuncia que por amenazas de muerte interpusiera ante la Fiscalíade Justicia estatal, René Zubiri, quien es “suspirante” a “Presi” por el mismo MC en Sonoyta, luego de que por las redes sociales y elteléfono lo han amagado “para que se haga a un lado”. ¡Ñácas!

No obstante y que Zubiri ya les reviró a sus amenazadores, que por el contrario continuará ¡hasta donde tope! como rezaba el eslogan del ahora ex “cándil” a gobernador, Ricardo Bours, quien renunció después del homicidio de su amigo Abel, por considerar que con temor no se logrará el cambio que están buscando, a pesar de que otros de sus correligionarios sí ya arrearon banderas, por las advertencias que recibieran.

¿La vacunación es electorera?…A quienes sí que les queda aquello, de que ¡el que mucho abarca poco aprieta!, es a los promotores de la campaña de vacunación contra el Covid-19, que en Sonora coordinala Secretaría de Bienestar, cuyo delegado es Jorge Taddei, y para seña está el que en su cuenta de Twitter anunciara que el sábado vacunarán en Hermosillo a las personas de 50 a 59 años y a las mujeres embarazadas.

En lo que es una cruzada de inmunización que también arrancará en los 46 municipios donde aún no les han aplicado la primera dosis contra ese letal virus, por lo que se unirán a las localidades en las que iniciaran esta semana, como son Cajeme, Caborca, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Benito Juárez, Huatabampo, Magdalena y Empalme, donde dan cuenta que ha imperado el caos y la desorganización. ¡Vóitelas!

Así continúa estando la incongruencia, si se parte de que a un gran porcentaje de los adultos mayores que ya recibieron el primer pinchazo en el brazo aún no les han terminado de completar el cuadro con el suministro de ese biológico, pero aún así ya están ampliando la aplicación para los que tienen 50 años y más, ante lo que no descartan y que lo estén haciendo con un sentido electorero, por cómo los han dejado incompletos.

Y si a eso se le agrega que el “Preciso” de la Nación, Manuel López Obrador, ya ayer también ventilara que a partir del venidero mes de junio incluirán a los cuarentones, o a los que tienen entre 40 y 49 abriles, “pos” eso deja entrevera que los “cuellos de botella” se pondrán “píor”, por todo el rezago que han estado dejando, más el que se les seguirá acumulando, pero quieren quedar bien en la víspera de los comicios. ¡Ese es el sentir!

Es por eso que habrá que ver cómo les va el sábado de enfrente en esta ardiente Capital, donde proyectan “poner” más de 71 mil vacunas, pero tan lo están haciendo “al vapor”, que ha aflorado que a la mayoría de los integrantes de ese sector poblacional ni siquiera les han notificado la hora y el día en que les tocará, lo que explica porque se les han estado haciendo “unos bolones”, al dizque no haber la más mínima organización.

Deja mucho que desear la FAS…Ahora sí que a cuentagotas, y al parecer para dar la nota, es que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS),en la que cobra Odracir Espinoza Valdez, ha seguido sacando a flote a puro funcionario menor, pero a ningún “pez gordo”, como esta vez lo hicieran al vincular a proceso a un tal Samuel “N”, un ex vividor público del Ayuntamiento de Imuris, en el trienio 2012-2015. ¡Tómala!

De esa forma dicen que “El Odra” Espinoza ha intentado justificar su chamba y todo el aparatote burocrático que encabeza, como está vez procediendo contra el desleal de Samuel, a quien le imputan los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, al provocarle un daño patrimonial a la citada Comuna, por un monto de $7,905,796 -siete millones novecientos cinco mil, setecientos noventa seis pesos-. ¡Así la tranza!

Eso al comprobarse que lo que es el ex presidente municipal, José David “N”; así como el ex Tesorero, José Arturo “N”, se coludieron con el ahora procesado para autorizarle el pagode una serie de facturasen beneficio de una ferretería de su propiedad, y de lo cual no se encontró documentación relacionada con la comprobación de la salida de esos recursos públicos millonarios, por el monto anteriormente citado.¡Palos!

Por lo que así estuvo el desvío de ese “lanón” para favorecer a la empresa de Samuel, aunque la interrogante que queda, es que si por igual no actuarán contra José David y José Arturo, por haber sido parte de esa machincuepa, y por aquello de que “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”, o en este caso le paga incumpliendo con la más elemental normatividad, en perjuicio de los dineros de “Juan Pueblo”.

Aunque al margen de esos asegunes, el punto es que de ser encontrado culpable el acusado, se le impondrían de seis meses a doce años de prisión; e inhabilitación de seis meses a doce años para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos; así como la reparación del daño, lo que todavía está por verse, por nunca haberse sabido que hayan metido a la cárcel a uno de esos “charalitos” por esos motivos. ¡Esa es la realidad!

¡Ootra “madura” en economía!…El que ha continuado “cortando maduras”, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y para muestra está el nuevo positivo dato que trascendiera, de que Sonora está entre los primeros cinco Estados en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre del 2021, y es quesolo nueve Entidades aumentaron en recepción de capital internacional. ¡Qué tal!

En esos términos está el resultado de lo que se ha hecho en ese ámbito, al Vidal destacar que con todo ya la pandemia de coronavirus, pero lo que son las inversiones han seguido llegando, como lo refleja el que en lo que va de la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ya se han concretado 200 proyectos, de las cuales 77 son de nuevas empresas; y los 123 restantes están relacionados con las de crecimiento orgánico.

Luego entonces así está el avance y aumento en ese rubro, según las estadísticas reveladas por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con lo que Zacatecas pasó de 21.5 millones de dólares, a 202.5 millones; Michoacán escaló de 238.3, a 964.2 millones de dólares; Quintana Roo de 23, a 91 millones de dólares; Guanajuato de 296.8, a 969.6 millones de dólares; y Sonora de 193.9, a 495.4 millones, para un 155.5%.

Completan ese cuadro de repunte en la IED la región de Chiapas, al subir de 104.9, a 190.1 millones; además de Chihuahua con un despunte de 351.4, a 514.9 millones; a la vez que San Luis Potosí, de 415.6, a 608.1 millones; y Tabasco de 108.2, a 117.6 millones de dólares, por lo que en esos montos es que les ha ingresado dinero fresco,desde más allá de las fronteras de México, para reactivar sus economíasestatales. ¡Órale!

Porque es una cifra de captación de inversión extranjera que Vidal Ahumada asegura que está asociada con la tasa de desocupación del empleo dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a la generación de chambas reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que colocan a la región en segundo lugar nacional en el primer trimestre del año, al generar 29 mil 585 nuevas plazas laborales.

