Vive “seca” realidad la Capital

Continúa entrega de patrullas

Hacen anuncio de altos vuelos

“Hallan” a papá de una policía

Vive seca realidad la Capital…Quien confirmó la “seca” realidad que ya vive está Capital por la falta de lluvias, es el mero mero de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, al sacar a flote el revelador y alarmante dato, de que a diario alrededor de 200 mil usuarios se quedan sin el servicio de agua en unas 200 colonias del Centro, Norte y Norponiente de la ciudad. ¡De ese pelo!

Lo anterior como consecuencia de que hoy en día se enfrenta la más grave escasez de ese elemento hídrico en más de una década, en lo que es una afectación que también incluye a otros sectores, de ahí que Peinado Luna apuntillara y reiterara, que hoy más que nunca se hace necesaria la reactivación de la construcción del Ramal Norte, para distribuir el vital líquido del Acueducto Independencia. ¡Así está esa deficiencia!

Y es que derivado de que no ha llovido, ya ha trascendido que a los de Agua de Hermosillo (Aguah), cuyo director es Daniel Sánchez González, no les ha quedado “díotra” más que empezar a cerrarle la llave a los ciudadanos en cierto horario, principalmente en las “nochís”, para darle oportunidad a los pozos a que se recarguen; en tanto que en otras áreas la problemática es que se les baja presión en las líneas de conducción.

Así está ese delicado desabasto acuático y eso que todavía no llega el ardiente verano con sus calorones de casi 50 grados centígrados, de ahí que “El Nacho” Peinado ya les hiciera un llamado a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, entre los que están a alcalde, diputados y gobernador, para que desde ya contemplen acciones a concretar para resolver ese problemón que podría hacer crisis si no llueve. ¡Vóitelas!

Eso al para nadie ser desconocido, que se requiere de obras de infraestructura para tener una óptima distribución, de ahí que la hoy alcaldesa con licencia de Morena y candidata a la relección, Célida López Cárdenas, en su momento propusiera la construcción de un Acuaférico, precisamente para abastecer a esos sectores que actualmente ya están al borde de los tandeos, ya que permitiría conducir el agüita del Acueducto.

Sin embargo por cuestiones de politiquerías y con el pretexto de que implicaba mucho dinero ese proyecto, que era cercano a los $400 millones de pesos, es que a Célida Teresa le dieran pá tras con esa alternativa, con la que se pretendía sustituir al Ramal Norte, y es por lo que ahora están lamentando el no haberlo hecho, ante la prolongada ausencia de los aguaceros que caen del cielo, y que no se ve para cuando puedan llegar. ¡Zaz!

Tan es así que ya están manejando la posibilidad de poner en práctica el sistema de bombardeo de las nubes con yoduro de plata, para hacer que se les escurra agua, más que nada en las partes altas, o de la sierra, donde es vital que lluevapara que se filtre a las presas y mantos friáticos, luego de que de manera natural, o por obra y gracias de la naturaleza, continúa sin caer ni una gota, es por eso de la emergencia que ya hay. ¡Glúp!

Continúa entrega de patrullas…La que sí que adquiere más relevancia, ante lo que ya está pasando en materia de inseguridad, es la entrega de 60 patrullas nuevas que acaba de hacer la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de las cuales 23 son para 13 municipios; y 37 para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento a las corporaciones. ¡Órale!

Y para quien dude de lo anterior, es que esa acción de reforzamiento policial tuvo lugar el mismo día en que un hombre fuera atacado a balazos en el estacionamiento de un Bancomer, ubicado en bulevar García Morales, casi con Solidaridad, en la colonia El Sahuaro, al ser asaltado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes fueron detenidos cuando se daban a la fuga, mientras que el herido murió en un hospital.

Casi por nada es que Claudia resaltara, que hasta el último momento de su gestión trabajará en favor de los sonorenses, vía la coordinación con los distintos niveles de gobierno, con la mira puesta en que las distintas instancias policíacas cuenten con el equipamiento adecuado para hacerle frente a la delincuencia, por lo que así estuvo el cierre de filas y el compromiso que hicieraante presidentes municipales y agentes presentes.

En lo que es un posicionamiento en el que fuera secundada por el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, quien ponderó que ese nuevo equipo es producto del esfuerzo y la buena planeación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) 2021, con el que ahora beneficiaron a Nogales, Guaymas, Cajeme, Caborca, Empalme, Magdalena, Yécora, Villa Hidalgo y San Luis R. C., entre otras localidades.

No en balde es que Anaya destacara, que en los dos últimos años la PESP ha crecido un 20% en su estado de fuerza, algo que no había ocurrido en muchos años; en tanto que a nombre de los “Presimunes”el alcalde de Caborca, Librado Macías, le reconoció a Pavlovich Arellano, que en el ramo de seguridad no ha habido distingo de colores partidistas, por todos estar en uno solo contra el flagelo de la inseguridad. ¡Qué tal!

Hacen anuncio de altos vuelos…Con todo y la pandemia del Covid-19, pero el que ha seguido despegando es el ámbito económico estatal, y para prueba está el nuevo vuelo de la empresa American Airlines que ahora anunciaran, que cubrirá la ruta de Hermosillo-Dallas, el cual estará disponible a partir del próximo 3 de junio, con lo que se fortalecerá el desarrollo de Sonora a través de esa conectividad aérea.

En esos términos estuvo esa buena nueva de altos vuelos que diera a conocer el Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Economía y la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), en un actorealizado de manera virtual, y en el que Jorge Vidal Ahumada, el secretario de la primera dependencia, destacara la importancia de que la Entidad cuente con más conexiones aéreas de primer mundo. ¡De ese vuelo!

Y una evidencia de eso, es que el mismísimo gerente comercial para México de American Airlines, Günther Leudesdorf, apuntalara que el crecimiento económico y la atracción de nuevas inversiones en la región sonorense, fueron las claves para que esa nueva ruta fuera toda una realidad, aunado al respaldo recibido de la administración estatal, de ahí que finalmente la “echaran a volar”. ¿Cómo ven?

Luego entonces eso se traduce en que a partir del venidero mes habrá un nuevo destino en avión, con vuelos diarios que iniciarán en Dallas, Texas, a las 10:40 horas, para llegar a esta “Capirucha” a las 11:16 horas; mientras que de aquí saldrá a las 12:02 horas, y aterrizará en la tierra de Los Cowboys de Dallas a las 16:35 horas; los cuales serán en naves que tendrán una capacidad para transportar a 65 pasajeros. ¡De ese tamaño!

Pero por si eso fuera poco esa compañía también agregó una segunda frecuencia a Phoenix, Arizona, con un despegue que llegará en la noche, y saldrá de Hermosillo al día siguiente en la mañana, por lo que volaría de allá a las 19:49 horas, para aterrizar por estos lares a las 21:09 horas; y ya al día siguiente volaría de “Hornosío” a las 08:20 horas; para arribar a esa urbe gringa a las 09:43 horas. ¡Así el avance en ese ámbito!

Aunado a que es un acuerdo que es más meritorio, después de que ayer el gobierno de Estados Unidos le bajó la calificación de seguridad aérea de México, en lo que es una determinación que le impedirá a las aerolíneas mexicanas sumar nuevos vuelos, al calificarlas de segunda categoría, porque el gobierno no las verifica.

“Hallan” a papá de una policía…Sobre la que ya hubo una novedad, es en torno al elemento de la Policía Municipal de Hermosillo, Cynthia Lizeth Bernal Mercado, quien fuera “levantada” el 24 de julio del año pasado, tras salir de su casa localizada en la calleTopahue, entre Piña y Guadalupe Victoria, donde además asesinaron a balazos a su esposo, quien era comandante de la misma corporación. ¡Pácatelas!

No obstante que la noticia no es porque se haya sabido algo sobre el paradero de Cynthia Lizeth, quien desde entonces está esfumada, sino más bien porque encontraron el cadáver de su padre, Manuel Jesús Bernal Romero, quien también había sido privado de la libertad un mes después, o el 27 de agosto de 2020, al ser interceptado por un comando armado en las afueras de una gasera, por lo que así está esa tragedia familiar.

Al ser un descubrimiento que hiciera su esposa, Martha Mercado, con la que tenía 40 años de casado, al acudir el 25 de mayo al departamento de Genética e Identificación Humana de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde le informaron que el ADN de un cuerpo localizado en las inmediaciones de Guaymas pertenencia a Manuel, de ahí que sus restos los trasladaran a una funeraria de ese puerto, pero sin avisarle.

De ahí que de pura casualidad encontraron los restos del papá de Bernal Mercado, los cuales ahora tendrán que ser exhumados para trasladarlos a Hermosillo, pero aún así persistirá el misterio, respecto a dónde se encuentra ella, a casi un año que la desaparecieran, y en lo que es un sonado caso del que no se había vuelto a decir nada, a pesar de que hay dos asesinatos de por medio,y una desaparición aún no esclarecida. ¡Ñácas!

Si toma en cuenta que lo que es el Comisario General de la “Polichota” hermosillense, Gilberto Landeros Briseño, ya no a dicho ni media palabra sobre eso, con todo y que los afectados eran sus subordinados, y por el estilo están los investigadores de la “Procu” abocados a ese suceso, que es por partida no doble, sino triple, por lo que así ha estado el hermetismo, como si escondieran algo, que es lo más probable. ¿Será?

