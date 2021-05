Temen un “compló” político

En las mismas el Río Sonora

“Prende” idea del “Borrego”

Tiene Estado mes más violento

¡Temen un “compló” político!…Y lo que se sospechó desde un principio, como dijera “El Chapulín” Colorado, al parecer es toda una posibilidad, como es el que pudieran tratarse de un “compló”, como dijera “El Pejidente” AMLO, los diferentes extraños hechos que se han registrado en los últimos días en Hermosillo, y que han propiciado cortes de agua potable, e incendios, de ahí que se hable hasta de posibles sabotajes.

Si se analiza que primero afloró la falla de la empresa Gas Natural, que al realizar reparaciones en su tubería, en carretera a la salida de Sahuaripa, perforó el tubo del conducto del Acueducto Independencia con el que se abastece al Sur de esta Capital, dejando sin el vital líquido a casi cien colonias, y tan se duda que esa pifia haya sido producto de “un error humano”, que incluso los del Ayuntamiento ya los demandaron. ¡Palos!

Pero si a eso se le agrega el que después un carro se estrellara contra un poste de la CFE, lo que causó que los pozos de rebombeo de Los Bagotes se quedaran sin energía, en perjuicio de más setenta complejos habitacionales, a los que ya no les salió agüita en las llaves, pues eso ha propiciado que ya se piense lo “píor”, o el que pueda tener relación con el actual proceso electoral, de cara a la elección del venidero 6 de junio.

Para quien dude de lo anterior también están los “sospechudos” siniestros suscitados la noche del pasado sábado, cuando ardieran unas palmeras del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, ubicado en la confluencia del bulevar Colosio y la calle Rosales, en las inmediaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), hasta donde también les llegó el fuego, al igual quemarse una palmera que tenían en el exterior. ¡Tómala!

Por lo que ahí tienen que los empleados del IEE que estaban laborando en ese momento tuvieron que ser evacuados, en lo que es una acción de desalojo que todavía se justificó más, después de que el comandante de Bomberos, Juan Francisco Matty, confirmara que se trató de un hecho incendiario provocado, al parecer por los indigentes que deambulan por esa área, no obstante y que las especulaciones no se hicieran esperar.

Y es que hay quienes no descartan que pudieran ser unos sucesos en serie promovidos para perjudicar la imagen de la alcaldesa con licencia de Morena y quien ahorita anda en busca de la relección, cual es el caso de Célida López Cárdenas, por lo que a ese grado podría ya estarse caldeando esa contienda política, con lo que estarían afectando a la ciudadanía, que está quedando en medio de esos reprobables acontecimientos.

Toda vez que una evidencia más de esos “golpetellos” políticos, es que a doce días de los comicios, ayer por el estilo en unas bardas del fraccionamiento Los Encinos, al Oriente de la ciudad, cerca de la presa, aparecieron unas pintas contra el contendiente de la alianza “Va por Sonora” a la Presidencia Municipal de esta Capital, Antonio “Toño” Astiazarán, lo que deja entrever que a ese extremo ya subió de tono la grilla.

Casi por nada es que el alcalde interino, Fermín González Gaxiola, ya anunciara una estrategia de vigilancia para “echarle mucho ojo” a la infraestructura de Agua de Hermosillo (Aguah) que pudiera ser susceptible de sufrir daños, además de señalar que los hermosillenses no deben se ser rehenes de intereses oscuros, y muchos menos polacos, por lo que así se “están curando en salud”, ante lo que últimamente ha pasado. ¡De ese pelo!

En las mismas el Río Sonora…A quienes volvieron hacerles puras promesas, pero sin darles fecha, es a los promotores de los 33 Comités de Cuenca del Río Sonora, en la reunión que sostuvieran el fin de semana en Ures con la titular de la Profepa, Blanca Mendoza; así como enviados de la Semarnat para remediar la contaminación causada en el 2014 por el derrame del consorcio minero del Grupo México. ¡De ese vuelo!

Aun así acordaron un plazo de 10 días para reunir más pruebas y cumplirles sus ignoradas exigencias, a casi 7 años de la regazón de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, porque esta vez les salieron con quetenían que esperar más, dizque porque no es tan rápido el hacer las gestiones para implementar un plan de acción para la remediación de los estragos ecológicos, económicos y de la salud.

Con todo y queen esta ocasiónconsiguieron, a decir de Norberto Bustamante López, integrante del Comité Cuenca de Huépac, el queante Notario les firmaran un acta compromiso para que les hagan realidad los 7 puntos quesolicitaron en ese encuentro,mismo que fuera en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el amparo que ganaran los pobladores del Río Sonora.

Aunque que son las mismas peticiones que les han hecho desde hace años, entre las que están el que les instalen plantas purificadoras que eliminan metales pesados del agua; y contar con un centro médico especializado en salud ambiental para quienes presentenmales relacionados con esa contaminada; y también el hacer monitoreos acuáticos y de la tierra para saber los niveles de contaminantes. ¡Así elevaron la voz!

Igualmente el reactivar el campo y la ganadería, y el continuar con la entrega de los $800 millones de pesos que le restan del Fideicomiso Río Sonora; aunado a que se sancione a los contaminadores y se comprometan a evitar otro desastre ecológico como ese, aunque son demandas que de nuevo quedaran en veremos, por los de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no precisarles cuales podrán concretarse. ¡Ajá!

“Prende” idea del “Borrego”…Dan cuenta que la que sí que ha “prendido”es la propuesta que hiciera el candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Sonora”, Ernesto “El Borrego” Gándara, de exigirle al Gobierno Federal la creación de lo que se llamaría la Tarifa Ganadora 1G, que les permitiría a los sonorenses reducir el pago de energía eléctrica hasta en un 50%, es decir, a la “micha”. ¡Así el beneficio!

Para el caso es que Gándara Camou dijera una gran verdad, de que derivado de las altas temperaturas que se registran en la Entidad, es que las familias llegan a invertir hasta la mitad de sus sueldos para liquidar los recibos de la CFE, lo que representa un gran golpe para la economía familiar, de ahí que hiciera un llamado para iniciar la mayor batalla de nuestros tiempos, exigiéndole a la Federación esa consideración. ¡Órale!

Es por lo que “El Borrego” Gándara advirtiera que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijo el ex “Presichente” Fox, es tiempo de emprender una nueva lucha por tarifas más justas, poniendo como ejemplo que allá en el Centro del País, donde se toman las decisiones, resulta que no ocupan ni 10 pesos de cada 100 para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que cataloga como deinjusto, y de que no se vale. ¡Pácatelas!

Al apuntillar que la región sonorense estáregistrada con la tarifa 1F, pero la cuestión es que ésta ya quedó rebasada y obsoleta, por los tiempos cambiar y también las necesidades de la gente, y es por eso que los entes gubernamentales deben adaptarse con políticas públicas que beneficien a las mayorías, y en este caso a los usuarios de la “Comisión”, y esa es la bandera que desde ya está enarbolando. ¡De ese tamaño!

Y tan ¡sí se puede!, que Gándara recordó el trabajo que un grupo de mujeres hicieron hace unos veinte años, para que se creara y aprobara la tarifa 1F, pero que por en la actualidad ya no ser suficiente por el incremento de los infernales calorones, es por lo que ahora debe abogarse para que al Estado llegue a la 1G. ¡Mínimo!

Más menos así está el exhorto del “Borrego” para sacar la casta por una “luz” más barata, y que no por nada está siendo escuchado y secundado por los ciudadanos, por como están de impagables las facturas de la CFE.

Tiene Estado mes más violento…Para que vean el cómo “sigue la mata dando”, en cuanto a los asesinatos, ahí está el revelador dato de alto impacto “desmenuzado” y analizado por el representante del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, de que el pasado abril fue el mes más violento en la historia de Sonora, con 195 homicidios dolosos, más los que se continúen acumulando. ¡A ese grado!

En lo que para nada es una estadística “volada” la de Hoyos Díaz, sino que por el contrario está basada en los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), además de ser documentados en las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, en lo que es un reflejo real de la creciente inseguridad que campea por estos lares, y que en los meses recientes ha ido al alza. ¡Así de grave!

Porque en base a lo observado y escudriñado por el Observatorio Sonora, detectaron que en el presente 2021 repuntaron las muertes violentas perpetradas en un solo mes; en tanto que en el primer cuatrimestre se contabilizan 646 personas que fueron privadas de la vida, lo que comparado con el mismo periodo del 2020, significa que esos individuos a los que “les dieron piso”, se incrementaron en un 41%. ¡Vóitelas!

Así están esos fatídicos saldos de enero a abril del presente año, en los que está de más el apuntar que Cajeme sigue ocupando el primer lugar, con un total de 180 decesos de esos; mientras que en ese mismo lapso “Hornosío” tuvo un ligero aumento de 74, con relación a los 70 de los 12 meses anteriores; y ya lo que es Guaymas aparece con 55 muertes; Nogales con 52; y Caborca con 40, por lo que con esos números están.

Ante lo que se saca por conclusión que así han estado esas matazones, en su mayoría relacionadas con las ejecuciones que tienen que ver con el crimen organizado, lo que deja en claro que las que se han seguido quedando cortas son las fuerzas federales, representadas por la Guardia Nacional y el Ejército, que es a las que les compete resolver esa problemática de inseguridad, que nomás no han podido parar. ¡Ñácas!

