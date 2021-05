“Dan quemada” a la del IEE

“Danquemada” a la del IEE…Y previo a la elección, a la que sí que le llegó el fuego a los aparejos en todos los sentidos, es a la de por sí cuestionada presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, en primer lugar por el incendio intencional de diez palmeras que tuviera lugar la noche del sábado en el Centro de las Artes de la Unison, que está en las inmediaciones de esa sede electorera. ¡Zaz!

Pero por si eso fuera poco todavía ardió una palma más que estaba muy cercana a las instalaciones del IEE, lo que ya obligó a que el personal que aún se encontraba laborando fuera desalojado; y ya para completar ese incendiario cuadro, además se registró otroconnato de ese tipo de siniestro en el Centro de Enlace Familiar I. A. P., el cual está a un lado de ese organismo electoral, lo que ya hizo sospechar lo “píor”. ¡De ese pelo!

Por no ser normales esas tres llamaradas en serie y en serio que iniciaran a las 21:00 horas, y de las cuales no se ha determinado si tienen relación entre ellas, aunque lo único que ya dejaron en claro los Bomberos de Hermosillo, en sus peritajes preliminares, es que se trataron de unas incendiadas provocadas, como lo confirmara el coordinador de Seguridad de la Universidad de Sonora (Unison), David Fontes Domínguez.

Sin embargo y a pesar de la gravedad del hecho, que se ha prestado para pensar lo peor, lo que es de primer momento aún no había detenidos, sino sólo “sospechosísmos”, y tal vez ni los habrá, como dijera “Don Teofilito”, a partir de lo adelantado por Fontes Domínguez, de que por principio de cuentas ellos no habían encontrado ningún indicio del o los causantes de esos comentados sucesos que a todo mundo impactaran.

Eso según se deduce de lo declarado por David, quien ya dijo que: “Lamentablemente no tenemos cámaras de seguridad que apunten a esa zona de la universidad, las que revisamos fue las de Lenguas Extranjeras, pero tampoco pudimos observar nada relevante, ya que los árboles del estacionamiento taparon la mayoría de la imagen”, ante lo que se da por descontado que lo más probable es que terminen culpando a un indigente.

No obstante y que con eso quedó más que demostrado, que por todos lados le “están atizando” a la de por sí tan traída de “La Lupe” Taddei, y para quien dude lo anterior, ahí tienen la acusación que también le hicieran el fin de semanalos panistas, por medio del diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, quien ahora sí que “dio luz”, en torno al cómo dizque se está “ladeando” para apoyar los de Morena. ¡Ni más ni menos!

Luego de que Urbina exhibiera y señalara a Taddei Zavala, de estar interviniendo como defensora de la alianza Morena-PT-Panal-PVEM ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), para salvar las 10 candidaturas comunes que fueran desconocidas por esa instancia, de ahí que le demanden al Instituto Nacional Electoral (INE) atraer la elección de Sonora y que a ella la remuevan, de cara a los comicios del 6 de junio. ¡Ñácas!

Porque de acuerdo a lo ventilado por Jesús Eduardo, lo que es a Taddei ya terminaron de perderle la confianza, por cómose quitara la máscara, al evidenciar su parcialidad al intervenir sin que se lo pidieran ante el TEE como representante del Panal para presentar un acta de una asamblea celebrada en septiembre del 2020, donde reforman los estatutos que según esto avalan tales candidaturas comunes. ¡Así la machincuepa!

¡No alertan los taxis virtuales!…Pues con la novedad de que la mayoría de los servicios de taxi por plataformas digitales, o de los llamados virtuales, como los de Uber, Didi o demás, cuentan con protocolos de seguridad para que los usuarios y choferes viajen protegidos, pero el punto que nos publicitan, a pesar de la creciente incidencia de actos delictivos que ha habido contra los pasajeros. ¡Pácatelas!

Y una evidencia de ello es que quien está promoviendo esas medidas de prevención, es el director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, Diego Salcido, al resaltar que entre otras está el administrador de contactos de confianza; la verificación de viaje y la alerta de ridecheck, cuya primera consiste en agregar a 5 personas para que al subirse a esos vehículos les indique en tiempo real su ubicación.

Mientras que la verificada del traslado tiene que ver con un pin electrónico que se genera al solicitar el servicio, y el cual tiene que mostrar el chofer de la unidad al llegar por el pasajero, pero en caso de que no coincida, o que no lo exhiba, es una advertencia suficiente para no abordar, ya que es la única manera de validar que el conductor es el que asignó la aplicación, porque de lo contrario se trata de un impostor. ¡Ups!

En tanto que el llamado ridecheck es el que se activa cuando el conductor se detiene de manera inesperada, o cambia la ruta, por lo que le avisa de manera inmediata a los contactos que tiene el usuario, en lo que es un sistema de alerta que sólo maneja Uber y Didi, a pesar que es lo que más denuncias ha provocado, derivado de que a los chafiretes les da por agarrar para otro lado, muchas veces con la intención de delinquir. ¡Glúp!

Tan es así que precisan que Didi tiene un enlace directo al 911, por si el conductor “se tira a perder”, como ya ha sucedido una y otra vez; además que puede activarse la grabación de audio desde el inicio hasta el final, y automáticamente es compartida con la gente de confianza del usuario, aunque lo extraño es que aún así sigan atacando a quienes hacen uso de esa nueva modalidad de transporte, que por algo sigue siendo muy riesgosa.

Lo anterior debido a que esas compañías continúan sin poner de su parte, a la hora de alertar a su clientela, como en esta ocasión lo está haciendo Salcido Serrano, como parte del programa preventivo impulsado por el secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley. ¡Así les están poniendo el ejemplo!

Van al alza tragedias en el mar…Ahora sí que muchas tragedias han tenido que pasar en el mar, para que las “autoridades” navales por fin “se tiraran al agua”, e hicieran algo al respecto, a fin de evitar más muertes de pescadores que inconscientemente salen a la buena de Dios a cumplir con esa labor, por en muchos casos no saber ni nadar, de ahí la alta incidencia de ahogados que ha habido en el último tiempo.

Luego entonces ojalá y que secunden el buen ejemplo de lo que ya empezaron hacer los del Sector Naval de Topolobampo, Sinaloa y la Capitanía de Puerto de Yavaros, cuyo capitán de ésta última es Eduardo López, porque para empezar exigirán equipos de seguridad en las embarcaciones menores y mayores, cuando se supone que hay un mínimo reglamento que deberían de exigir, a fin de salvaguardar la integridad. ¡Qué tal!

Para el caso es que López Díaz ventilara que ya sostuvieron una reunión con representantes de Cooperativas Pesqueras y permisionarios de su jurisdicción, en aras de exhortarlos a que cumplan con lo que es elemental cada vez que salgan a pescar, como es el llevar salvavidas, remos, espejo, agua en abundancia, luces de bengala y antenas AIS-B de radio, pero sobre todo el no incluir a quienes no naden ni “de muertito”. ¡Ouch!

De tal forma que es una estrategia de prevención, que de seguro habrá de apoyary promover el nuevo titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), cual es el caso del recién nombrado de Octavio Palafox Almada, y más por ser de una región pesquera, como es Huatabampo, de ahí que las condiciones están dadas, para que pongan en vigor la consabida reglamentación, que al parecer hasta hoy “han hecho de agua”. ¡Palos!

Se dispara la violencia familiar…Quien ha seguido enfocando la inseguridad en la Entidad, es el Observatorio Sonora por la Seguridad, que encabeza Manuel Emilio Hoyos Díaz, como lo revela el más reciente estudio que realizaran, el cual arrojó que Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en reportes de acoso, violación y violencia familiar, en la fase por lo del confinamiento provocado por el Covid-19. ¡Órale!

Pues según lo destapado por ese organismo, el Estado puntea en las llamadas de auxilio que hace la población por esos motivos al número de emergencia del 911, y que luego canalizan a las autoridades de Seguridad Pública de los tres niveles de Gobierno, así como a instituciones de rescate y Protección Civil, como parte de un plan de coordinación que hay, y que es el que monitorean para recabar esos saldos. ¿Cómo ven?

Y para quien dude de lo anterior, es que manejan que durante lo que es marzo del 2018 al 2021, en la región sonorense se registró un aumento del 80.95% en el rubro de acoso/hostigamiento; así como de un 16.98% en el de violación; y 4% en el apartado de violencia familiar, eso a pesar de la contingencia sanitaria, que es cuando tuvieran lugar un total de 80 mil 857 incidencias relacionadas con esos ámbitos. ¡De ese tamaño!

Así está ese inseguro panorama que destaparan Hoyos Díaz y compañía, de ahí el porque les hicieran un llamado a las diferentes instancias gubernamentales para adoptar y aplicar las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como la ONU, con la finalidad de erradicar la violencia de género, derivado de que el mayor porcentaje de casos es en perjuicio de las mujeres. ¡Mínimo!

Es por lo que apuntillaran que resulta fundamental reforzar la atención, prevención, respuesta y acompañamiento de la ciudadanía afectada, para que pueda incentivarse la cultura de la denuncia. ¡Tómala!

