¡¿Sabotaje de Gas Natural?!

Falta el móvil sobre asesinato

Dura poco delegado de IMSS

Reviven desastre por derrame

¡¿Sabotaje de Gas Natural?!…Y sí que sería criminal en caso de ser verdad lo destapado por el alcalde interino de Hermosillo, Fermín González, de que la empresa de Gas Natural hubiera incurrido en un sabotaje para dañar “de adrede” el tubo del Acueducto Independencia cuando hacía “reparaciones” a sus tuberías, dejando sin agua a 89 colonias del Sur, con el riesgo a la salud que eso representa. ¡De ese pelo!

Así de grave está el señalamiento “con dedo de fuego” que hiciera el “Presi” naranjero, al sacar a flote esa posibilidad, bajo la sospecha de que no es posible que una compañía de esas características irresponsablemente provoque una pifia de esa naturaleza, para dejar “secos” a miles de hermosillenses, si se analiza que tienen hasta los planos por donde pasa dicha línea acuática. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que González Gaxiola adelantara, que el Ayuntamiento ya preparan una demanda contra ese ente gasero, por no valerse tanta indolencia, ante lo que se intuye que no se estarán quedando al nivel del ¡piensa mal y acerterás!, sino que todo hace indicar que procederán penalmente por esa negligencia en que incurrieran el pasado martes, a altura del kilómetro 7 de la carretera que conduce a Sahuaripa. ¡Glúp!

Y para seña está la declaración que hiciera con todas sus letras don Fermín: “Eso no se puede descartar. Nos preocupa muchísimo que precisamente en estas fechas aparezcan este tipo accidentes que resultan casi inexplicables, una empresa como Gas Natural que dispone de toda la información para llevar a cabo su trabajo resulta que comete un error, le atina por así decirlo al Acueducto y esto genera todo un problema gravísimo”.

O séase que el Munícipe está dejando entrever que esa “falla” pudiera estar relacionada con el actual proceso electoral que está en marcha, de cara a la elección del próximo 6 de junio, y en la que anda compitiendo por la relección la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, de ahí por qué a los de ese consorcio gaseoso no nomás los van a multar y tendrán que pagar los daños, sino que además serán demandados. ¡Vóitelas!

Pero al margen de esas especulaciones y un posible proceso judicial, lo único cierto son los estragos causados por esa ruptura, que propiciara que desde el pasado miércoles suspendieran el suministro de la zona del Vado del Río para el Sur, como lo reconociera el coordinador Operativo de Agua de Hermosillo, Herman Valenzuela, y que aunque habían dicho que sería por un día, pero al parecer será por varios más. ¡Zaz!

Tan es así que todavía ayer “juebebes” la población de ese sector no contaba con ese vital líquido en sus llaves, y a los que menos “píor” les ha ido enfrentaban una baja presión, al sólo salirles “un hilito”, y es que como lo “apechugara” Valenzuela Salas, aparte se han encontrado con que requieren piezas especiales para reparar esa avería, ya que no se encuentran en el mercado, por lo que tendrán que mandar a fabricarlas.

De ahí que Herman ya advirtiera que esa reparada o “chicanada” que harán les llevará de dos a cuatro días, ante lo que se saca por deducción que de aquí al fin de semana estará esa irregularidad en el abasto para esa área de la Capital, razón por la cual es que ya empezarán a surtirles a pipadas a quienes viven por esos rumbos, en lo que concluyen ese arreglo que todavía está en veremos, por no tenerse una precisión. ¡Palos!

Aunque lo que son los de Gas Natural ni señales de vida habían dado, como si no hubiera pasado nada, a pesar de ser los causantes de ese caos, y por el que ahora sí que “les ha llovido”, y no es para menos. ¡Ups!

Falta el móvil sobre asesinato…Sobre el que todavía falta saber lo mejor, es con relación al esclarecimiento del asesinato de la ex funcionaria municipal del Ayuntamiento de Nogales, Cecilia Yépiz Reyna, después de la detención del presunto culpable, un tal Fernando “N”, de 43 años, al que arrestaran en San Luis Potosí, por hasta ahora no haberse dado a conocer el móvil, y si actuó solo, o lo mandó alguien.

Al ser un homicidio ya calificado de feminicidio muy sonado, por Yépiz Reyna haber trabajado en el trienio del actual “Presimun” morenista de esa frontera, Jesús Pujol Irastorza, de ahí que las elucubraciones no se hicieran esperar, después de que el pasado 5 de enero del presente año desapareciera, luego de que acudiera a una refaccionaria ubicada en la avenida Álvaro Obregón para verse con una persona. ¡Tómala!

Por esa razón es que una semana después se denunciara el suceso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, es decir, el 12 de ese mismo mes, por lo que al iniciar las investigaciones localizaron el vehículo de la víctima, un Chevrolet S10, de modelo reciente, color blanco; y también se ubicó un Jeep Cherokee donde se subió la mujer junto con un hombre y se trasladaron a un rancho en Cibuta. ¡Así la trama!

Con “ese norte” es que ya el 5 de marzo realizaron un cateo en ese predio, donde al siguiente día descubrieron enterrado su cuerpo dentro de un contenedor de plástico sellado, con las manos atadas hacia atrás, determinándose que la causa de su muerte se debió a asfixia por estrangulamiento y sofocación, siendo hasta el pasado martes cuando se detuvo al supuesto homicida, tras huir por 5 Estados del País. ¡De ese tamaño!

Es por lo que vía aérea trasladaran a Fernando a Hermosillo, y de aquí al Cereso nogalense, para ponerlo a disposición del Juez Oral de lo Penal, ante el cual se supone que va a “soltar la sopa”, en torno al porque privó de la vida a Cecilia, de ahí la expectación que hay, por conocer lo que habrá de declarar, quien en el 2003 ya estuvo preso 4 años 5 meses por el delito de privación ilegal de la libertad. ¡Qué tal!

Luego entonces se trata de un real hampón, por igual aflorar que tiene cuentas pendientes en los EU, por lo cual no puede cruzar “al otro lado”, ante lo que no descartan y haya sido contratado para cometer ese crimen.

Dura poco delegado del IMSS …Contra todo lo esperado, quien vaya que duró “un suspiro” como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es Edgar Jesús Zitle García, porque apenas y tenía poco más de un año en el cargo, cuando ayer sorpresivamente fue relevado por Lourdes Díaz Espinoza, quien fungía como titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas de la misma institución. ¡A ese punto el cambio!

En esos términos estuvo la salida de Zitle García de un día para otro, y sin que se viera venir su cambio, y más cuando a la par tenía la responsabilidad regional de la actual campaña de vacunación contra el Covid-19, pero aun manejan que se lo “jalaron” desde el Centro de la República, que es desde donde llegara, según esto al ser invitado para que asuma nuevas responsabilidades en el IMSS a nivel nacional. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que será el sereno, pero lo único verídico es quien hizo el viaje exprofeso en lugar Zoé Robledo, el director del Seguro Social en México, es Javier Guerrero García, que cobra como encargado de Operación y Evaluación de ese ente de salud, para darle posesión a Díaz Espinoza, y de paso las gracias Edgar Jesús, que ahora habrá que ver en dónde queda, después de que ya se había aclimatado por estos lares. ¡Así el dato!

Si se toma en cuenta que Zitle llegó a Sonora como resultado del nuevo sistema de designación de delegados que implementaran mediante concursos de oposición, para que ya no se hicieran por compadrazgos y se nombrara a los mejores perfiles, en base a su capacidad y no a relaciones ni influyentismos, y que es por lo que existía la percepción de se mantendría más tiempo en esa función, ¡pero qué va!

Aun así y partiendo del emotivo mensaje que publicara en las redes sociales el hoy ex responsable del IMSS en la Entidad, se deduce que para nada terminó mal, al ventilar que: “Hoy concluye mi encargo en esta Delegación y me voy con el orgullo de haber tenido la oportunidad de servir a mi País y a Sonora. Me voy lleno de experiencias, enseñanzas y con el cariño de tantas personas que tuve el gusto de conocer”.

Reviven desastre por derrame…Quien volvió a retomar el tan postergado problema de la contaminación del Río Sonora, a raíz del derrame provocado por el emporio minero del Grupo México, es el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, con la promesa de que ahora sí la remediarán, cuando la verdad es que a inicio de sexenio lo mismo dijo Víctor Toledo, el ex de la Semarnat, pero no han hecho nada.

Con todo y que como para dar más esperanzas, lo que es López Obrador dijera que ese desastre ocurrido en el 2014 es un expediente que aún continúa abierto, a partir del informe que presentara en la conferencia mañanera la nueva titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, y para lo cual mañana sábado y el domingo habrá una reunión en el Museo Regional de Ures. ¿Será?

En lo que será un enésimo encuentro al que no se sabe si vendrá Albores, o enviarán a los achichincles como siempre, con la intención de darle seguimiento a esa catástrofe contaminante que afectara a decena de municipios de la sierra, para que entre otras cosas la mal afamada minera reanude el Fideicomiso Río Sonora, suspendido en febrero del 2017, al asegurar que los daños ya estaban resarcidos, cuando no es cierto. ¡Ñácas!

Al respecto habrá que ver qué tanto “es de a buenas”, ya que por principio de cuentas lo que es María Luisa ni siquiera supo “prenunciar” correctamente los nombres de las localidades sierreñas contaminadas, lo que hace suponer que ni tan solo conoce la región impactada por esa regazón que hiciera la mina Buenavista del Cobre, al arrojar miles de litros de ácido sulfúrico al citado afluente, que después de eso ya no fuera el mismo.

No en balde es que exista la impresión, de que nomás están actuando por el amparo que ganaran los pobladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que esté en veremos lo que anunciaran, de que promoverán visitar cada cuatro meses a las mineras de por esas latitudes para supervisarlas y reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar la remediación, atención a la salud y reactivación económica.

Y es que ni con las plantas de agua potable, como tampoco con la clínica para los enfermos les han cumplido.

