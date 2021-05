Afloran cortes “de luz” y agua

Por Martín Romo (El Verdugo)

Afloran cortes “de luz” y agua…Pues con la novedad de que ya no sólo está habiendo cortes de agua potable, sino también de “luz”, y para prueba está el anuncio que ahora hiciera la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de que hoy “juebebes” dejarán sin “corriente” a catorce comunidades de la sierra, dizque para darle mantenimiento a las líneas de alta tensión, en lo que es algo que antes no se veía. ¡De ese pelo!

Así está la enésima mala nueva que dieran a conocer los de la “Comisión”, cuyo Superintendente de Hermosillo es Norberto Encinas Ramírez, por esa “baja de swich” que tendrá lugar de las 7:00 a las 12:00 horas en Bacanora, Santa Teresa, Destacamento, El Encinal, Sahuaripa, Santo Tomás, Cajón de Onapa, La Mesita, Bámori, Sehudehuachi, Guisamopa, Arivechi, Pónida y Valle de Tacupeto, y eso si bien les va.

O séase que a ese grado están extendiendo esos “apagones” programados por parte de la CFE, después de que antes ya lo han hecho en un sinnúmero de colonias de esta Capital, y con una recurrencia a la que no estaban impuestos los usuarios, y en una temporada en la que más impactan, por los “calorones” de alrededor de 40 grados centígrados que ya se han registrado, de ahí los estén haciendo “sudar la gota gorda”. ¡Tómala!

Y lo peor es que nomás con un escueto comunicado les avisan a los ciudadanos de esas interrupciones eléctricas, pero sin darles mayores explicaciones, al únicamente argumentar que es para mejorar la calidad y continuidad del servicio, no obstante y que es algo que deberían de hacer con tiempo, o en la época de invierno, en aras de causar menos perjuicios, y no en la víspera del ya inminente ardiente verano. ¿Qué no?

Aunque será melón o será sandía, pero lo único cierto es que con eso le alteran la vida la ciudadanía los de esa paraestatal, que se jacta de ser de clase mundial, pero que en la práctica han seguido denotando el no tener la capacidad para programar esas revisiones y que sean más mínimas las complicaciones, según esto porque esos trabajos solamente pueden llevarse a cabo con los cables conductores desenergizados. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que la mencionada región serrana se quedará desconectada por alrededor de cinco horas, y sino es que más, por los ajustes que luego tienen que hacer, a lo que ya también se le ha empezado agregar, el que en algunos municipios de la Entidad ya está comenzando a escasear la agüita, saliendo a flote que está Ciudad del Sol no está siendo la excepción, como consecuencia de la falta de lluvias. ¡Ni más ni menos!

En lo que es una incipiente problemática de desabasto acuático que no se ha resentido mucho, por la mayoría de la gente tener tinaco, pero advierten que así de grave está la situación por la carencia de aguaceros desde hace meses, ante lo que no descartan que Agua de Hermosillo (Aguah) ya esté cerrando la llave por las “nochís”, para permitir que se recarguen los pozos, eso por cómo han aflorado las quejas. ¡Así el dato!

Y si a eso se le agregan sucesos extraordinarios como el provocado por la empresa Gas Natural, que al realizar adecuaciones en su infraestructura perforó uno de los tubos del Acueducto Independencia, pues hace que la cosa se ponga “píor”, por ayer haberse tenido que suspender el suministro por más de un día en las colonias del Sur, del Vado del Río hacía ese sector, de ahí que ahora sí que todo se esté juntando. ¡Glúp!

Sale bien librado “El Borrego”…Tal como se anticipara, en el que nomás hubo de dos, es en el segundo y último debate entre los 5 candidatos a la gubernatura, que el martes organizara el Instituto Estatal Electoral (IEE) en el Centro de las Artes, por ese choque de propuestas, acusaciones e ideas haberse centrado entre los aspirantes de Morena y el de la alianza “Va por Sonora”, Alfonso Durazo y Ernesto Gándara. ¡Zaz!

Toda vez que con la renuncia de Ricardo Bours a la candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) el pasado “San Lunes”, se eliminó de tajo lo que era una tercera vía o alternativa para el electorado, porque con todo y que lo remplazaran por el desconocido cajemense de Manuel Scott, ciertamente que ya no es lo mismo, de entrada por no tener el nivel, y además por ya estar llegando a lo último de esa contienda. ¡Palos!

Aún así lo que es Scott Sánchez hizo su show, al acudir la sede de esa debatida para que lo dejaran participar, pero la realidad es que ni siquiera le permitieron entrar, por todavía no estar registrado como abanderado, ya que lo que es Bours Castelo no había hecho el trámite de su renuncia ante el IEE, y es que ese mismo día y unas horas antes apenas lo habían destapado como el relevo, en la ya víspera de la elección del 6 de junio.

Por lo que esta vez sólo se vieran las caras entre Durazo Montaño y “El Borrego” Gándara; además de Rosario Robles de Fuerza por México; Carlos Zatarain de Encuentro Social; y Cuauhtémoc Galindo Delgado de las Redes Sociales Progresistas, aunque éstos tres últimos más a nivel de comparsa, no obstante y que la única fémina participante es la que se viera más neutral y natural, al “tener para todos”. ¡De ese vuelo!

Ante lo que sobre apuntillar que al que “más el echaron montón” es al “Borrego” Gándara, de ahí que “El Bebo” Zatarain y “El Temo” Galindo quedaran como unos patiños, y es que a Durazo “no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa”, pero aun así “le llovió en su milpita”, y más en el tema de la inseguridad, aunado a que se le viera muy estragado y pálido en su persona, y más pausado y lento que de costumbre al hablar y leer.

De ahí que a Gándara Camou terminarán haciéndolo víctima, lo que le redundó a su favor, ante la buena impresión que aseguran que dejara, por la forma en que se defendiera y propusiera en ese duelo verbal, en el que por cierto de nuevo hubo fallas de transmisión, pero en esta ocasión la burocrática del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, culpó a YouTube porque supuestamente se cayó esa plataforma. ¡Así “se tumbó la barra”!

Impacta la renuncia de Ricardo…Lo que vaya que sí que alcanzó una resonancia nacional, es que Ricardo Bours Castelo optara por dejar de ser candidato de Movimiento Ciudadano, para unirse a la campaña de Ernesto “El Borrego” Gándara de la alianza “Va por Sonora”, por como el “Pejidente” Manuel López Obrador ayer abordara esa grilla en su conferencia mañanera de Palacio Nacional. ¡Así la polémica!

Eso al criticar que Claudio X. González, fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), haya celebrado en Twitter que Bours Castelo declinará en pro de Gándara Camou, incluso poniendo en la pantalla que usa para exhibir a todo mundo, el tuit con la fotografía de Ricardo Bours y la leyenda: “Ricardo Bours se une a proyecto de Ernesto Gándara en Sonora”. ¿Cómo ven?

Motivo por el cuales es “con dedo de fuego” señalara, o más bien declarara de viva voz, que “Ayer o antier estaba viendo en las redes sociales, se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y otro candidato y miren, su Twitter de Claudio X. González”, rematando con que: “Hay otro donde lo celebra diciendo que eso es lo que más conviene para afectarnos a nosotros”, por lo que así es como “le atizara”.

Al de eso agarrarse para “echarle más tierra” a X. González, de ahí que reiterara su exigencia para que Estados Unidos le retire el financiamiento que le entrega a esa organización, vía su embajada en México; aunque por otro lado no dijo nada del posicionamiento que igual ventilara al respecto el ex “Presi” panista, Felipe Calderón, que por esa misma red felicitó y calificó como un patriota a Ricardo por poyar a Ernesto.

No en balde del sentir que hay, de que a nivel presidencial sí que les dolió el que se aliaran Bours y Gándara, por estar llegando al extremo de enrarecer aún más el ambiente político, como si no fuera suficiente con las amenazas que ya hay en el presente proceso electoral, como la que aflorara por parte de AnonymusMX, que advierte que Instituto Nacional Electoral (INE) podría ser atacado el 6 de junio por hackers rusos. ¿Será?

Sigue pe$ca de “puro charalito”…Y como lo que se ve no se pregunta, quien ha seguido “pe$cando a puro charalito”, o servidores públicos menores, o de esos que nomás no pintan, es el por algo cuestionado de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Odracir Espinoza, y para evidencia está el que ahora procedieran contra una Analista de Información de la Primera Oficialía del Registro Civil de Obregón. ¡Pácatelas!

Para mayores señas dan cuenta que se trata de un tal Guadalupe “N”., a la que le imputan los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos, en los que son unos hechos que fueron denunciados desde los tiempos en que fungía como directora del Registro Civil, Julisa Bojórquez Castillo, y quien desde hace rato que ya no está en ese cargo, por lo que a ese punto es que se tardaron los sabuesos de Espinoza Valdez.

Porque a raíz de la demanda presentada por Bojórquez, es que detectaran y comprobaran que la funcionaria sacada a balcón recibía diariamente los recursos monetarios que se generaban con motivo de los servicios prestados por esa institución, pero su modus operandi consistía en asentar como ciertas las cantidades que reportaba al Departamento de Dictamen y Control Registral, pero las cuales resultaron falsas. ¡Ñácas!

Es por lo que en la Agencia Fiscal estatal se captaban menos ingresos que los reportados por esa Oficialía registral, por lo que así estuvo la machincuepa con la que desvío recursos públicos para uso propio por $7,623,281.00 -siete millones seiscientos veintitrés mil doscientos ochenta y un peso-, por la que al llegar a esa suma tal faltante, es por lo que interpusieran la querella correspondiente y terminaran procesándola.

De ahí que una vez probado ese desfalco, es que procedieran en consecuencia, al un Juez aplicarle medidas cautelares, entre ellas el embargo de un inmueble; la suspensión temporal de su cargo; presentación periódica ante el órgano judicial cada 30 días; y la prohibición de salir de Cajeme sin autorización, por lo que de ser encontrada culpable podría enfrentar de uno a ocho años de prisión, así como una inhabilitación. ¡Mínimo!

