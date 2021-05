¡Abonan a la Sonora Ganadora!

“Dan color” sobre crimen de Abel

Continúan desmanes de tráileros

Hace “Gober” chequeo a hospital

¡Abonan a la Sonora Ganadora!…Y después de “la bomba” política provocada por la sorpresiva renuncia de Ricardo Bours a la candidatura a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (PMC), para unirse al candidato de la alianza “Va por Sonora”, Ernesto “Borrego” Gándara, las especulaciones no se han hecho esperar, y además porque ese Partido le revirara que lo hizo a título personal, de ahí que no lo avalaran.

Pero al margen de que ayer “al vapor” ya le dieran posesión a un tal Manuel Scott, en lugar de Bours Castelo, y quien contendía por una diputación local, lo cierto es que políticamente “el daño ya está hecho”, como se dice en el beisbol, por las positivas repercusiones que tendrá esa adhesión en la campaña de Gándara, aún y cuando los operadores de la ola naranja aclararan que no respaldaran al “gallo” de otro instituto político.

Sin embargo y por encima de la postura asumida por Castañeda y compañía, lo cierto que a menos de 20 días de la elección del próximo 6 de junio, lo que es la suma de Ricardo hacia “El Borrego” Gándara prácticamente se convertiría en el fiel de la balanza de la actual contienda por “la grande”, ya que haría que aumenten las posibilidades de que haga realidad la Sonora Ganadora que promueve, como reza su eslogan.

Pues de aquí pa´l real en lugar de restarle votos se los va agregar, por ser al que ubican con esa marca partidista, aunado a que Gándara Camou también tendría como aliado político al grupo de los Bours, con toda la fuerza que tienen, de ahí que el ahora ex abanderado ciudadano apuntillara que no es una declinación, sino una decisión por “El Borrego” y el interés general de los sonorenses para el sexenio del 2021 al 2027. ¡Zaz!

Es por eso del sentir general que hay, de que con eso están dejando “noqueado sobre piernas” al contendiente de Morena, Alfonso Durazo Montaño, quien le estaba apostando a la política del divide y vencerás, y es que ahora con esa unión entre Ricardo y Ernesto sólo “habrá de dos sopas”, porque o votan por la 4T, o “cuatrote”, o sufragan por el que consideran que sería el menos mal. ¡De ese pelo!

Así que de entrada eso hará que esa confrontación polaca se ponga más competitiva, contrario a lo tediosa que estaba esa labor proselitista, y lo cual se daba por descontado que ya se pusiera de manifiesto en el segundo debate que en pleno martes iban a sostener, tenido como réferi a los del Instituto Estatal Electoral (IEE), y es que ya no habría un tercero en discordia, como era Bours, porque lo que son los otros tres no cuentan.

En lo que es una determinación que tomara a cinco días del artero asesinato de Abel Murrieta, quien era el “gallo” de PMC a la alcaldía de Obregón, al que acribillaran en días pasados cuando repartía volantes en esa insegura ciudad; a la par que trascendiera que previo a la primera debatida amenazaron a Nora, la esposa de Ricardo, de ahí que especularan que es por lo que llegó “con la guardia baja” a ese duelo verbal. ¡Tómala!

Casi por nada es que cuando le preguntaron a Ricardo que si qué pasaría si no ganaba Gándara, ante lo que “ciudadanamente” contesto: “Se chingó Sonora”, por lo que así está ahora ese adverso escenario para los morenistas, que al estarla viendo perdida no descartan que y que podría venir una reacción “del Centro”, como ya lo hicieron con los candidatos opositores de Nuevo León, a los que “les echaron” a la ex PGR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan color” sobre crimen de Abel…Por cierto que con respecto al homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez, perpetrado el pasado jueves, el que ayer ya “dio color”, es el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, al ventilar que hay avances en la investigación, pero sin precisar datos, de ahí que se viera como una versión “volada”, o “sacada de la manga”, en el marco de su conferencia mañanera, ¿o mentidera?

Eso por el posicionamiento muy general que hiciera López Obrador, en torno a la sentida ejecución de quien era “pretenso” a la Presidencia Municipal de Cajeme por Movimiento Ciudadano (PMC) y también ex Procurador estatal, además de ex diputado, al señalar que en todos los casos se avanza, de ahí que quedara la impresión que nomás no lo hizo para salir del paso, ante el cuestionamiento que le hicieran. ¿Será?

Y más cuando a la clásica saliera con el mismo discurso de siempre, al decir que: “Esa es una diferencia importantísima, sustancial, porque antes se cometían estos delitos y había impunidad, ahora no queda nada impune, se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Puede que pase el tiempo, pero hay castigo. Todos los días estamos actuando en este sentido”. ¡Así la salida por la tangente!

Para el caso es que abundara que hoy más nunca le están prestando atención a quienes contienden por un cargo de elección popular en el presente proceso electoral 2021, con el que se renovarán 15 gubernaturas, diputaciones federales, locales y alcaldías en el País, y que de alguna forma son amenazados, lo que hace que se ponga en riesgo su integridad, hasta perder la vida como sucediera con Abel. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que dejando de lado esas cantinfleadas presidenciales, lo único verídico es que a la fecha no ha habido novedades con relación al sonado crimen de Murrieta, salvo lo que se dijera al principio, de que había sido planeado y directo contra su persona, de ahí que recibiera diez balazos, dos de ellos en la cabeza, y es por eso que las mayorías siguen a la espera de que den “norte” sobre el posible móvil y los responsables. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen los desmanes de tráileros…Vaya que a lo que nomás no han podido ponerle freno, es a los excesos y atropellos en que incurren los tráileros que siguen circulando por las céntricas calles de Hermosillo, eso a pesar de que hasta ya cambiaron de Jefe de Tránsito Municipal, donde ahora está José Ángel Román, y otra prueba de ello es que por enésima ocasión un vehículo de esos tumbara dos postes de la CFE. ¡Palos!

Ante lo que queda en claro que ni con la llegada de Román Rodríguez han solucionado esa negligencia en la que incurren los choferes de esas pesadas y grandes unidades de carga, y una nueva evidencia es que esta vez uno de esos cafres “se llevara de corbata” los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector del bulevar Luis Encinas, casi con las calles Olivares y López del Castillo. ¡Pácatelas!

Más menos así estuvo esa indolencia por parte de esos chafiretes, a quien al parecer por muchas razones de peso, o tal vez ¿de pesos?, les continúan permitiendo transitar por la zona Centro en horas inapropiadas, lo que de nuevo causó que el pasado lunes por la noche, a eso de las 20:30 horas, se cerrará el paso vehicular en la confluencia de las citadas vialidades, por como echarán abajo ese par de postecitos de las “Comisión”.

No obstante y que se supone que existe un reglamento para evitar que esa clase de tráfico “ande” por el primer cuadro de esta “Capirucha”, al estipularse que lo deben hacer por el Periférico, precisamente para que no propicien esos desastres, de ahí que para las descargas deben utilizar camiones de los llamados tonelada, pero todo indicar que quieren ahorrarse ese gasto y es por lo que persisten en violar esa disposición. ¡Ñácas!

Por de otra manera no explicarse el que reiteradamente se estén presentando esos percances viales, con los que no sólo le causan daños al posterío de la CFE, sino también de Telmex y otras empresas, pero además a la población en general, por como los dejan a obscuras, o sin “luz”, y sin que hasta ahora hayan actuado en consecuencia para pararles el alto, y para muestra está ese otro botón. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace “Gober” chequeo a hospital…Quien acaba de hacerle un chequeo a la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades de esta Capital, en lo que es su segunda etapa, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar la obra en proceso y reiterar la promesa de que quede concluido para el mes de julio, en lo que es nosocomio con el que harán historia, ya que sustituirá a uno que tenía 80 años. ¡Órale!

Con ese fin es que Claudia hiciera un recorrido por las diferentes áreas de ese centro hospitalario, que proyectan terminar en dos meses más, a fin de que pueda equiparse y entrar en servicio en forma inmediata, de ahí que en el transcurso de esa supervisada, es que resaltara que dejarán un centro hospitalario de primer mundo para los sonorenses, ya que será el más moderno y de vanguardia del Noroeste de México. ¡Mínimo!

Es por lo que Pavlovich Arellano recordara, que en la más reciente visita del “Presi” Manuel López Obrador le solicitó apoyo financiero para lo que será su equipamiento, ante cuya gestión tuvo una respuesta favorable, pero para que ese compromiso se concrete, debe de edificarse antes de que concluya el presente año, de ahí que ya estén a marcha forzada en lo que es la detallada, tanto en el interior, como al exterior. ¿Cómo ven?

A ese punto va esa edificación que en su primera fase tuvo una inversión de $670 millones de pesos por parte del Seguro Popular del Gobierno Federal; y ya en la segunda se le invirtieron $202 “melone$” provenientes del Insabi; además de cerca de $325 millones de un crédito autorizado por el Congreso del Estado, para hacer realidad ese inmueble de salud ubicado en la confluencia de los bulevares Quiroga y Colosio. ¡Así el dato!

De ahí que confirmara que en lo que es la pavimentación, planta de aguas residuales, barda, cerco perimetral, escaleras de emergencia, alumbrado, andadores, banquetas, pintura; así como el reforzamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado y demás, ya se lleva un avance superior al 70%; pero lo que es de manera global ya ronda en un 90%, para que finalmente sea toda una realidad. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]