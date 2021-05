Ven positivo un torneo de tiro

Ven positivo un torneo de tiro…Y con el que le están mandando un positivo mensaje a la sociedad, es con el torneo Práctica Estatal de Tiro Combate 2021 que organiza la Secretaría de Seguridad Pública, de la que titular David Anaya Cooley, a través del Registro Estatal de Armamento, cuyo director es José Calixto Acuña, al ser un evento por medio del cual exhiben la capacidad de los elementos policiales en ese ámbito.

Lo anterior aunado a que es una competencia anual entre las diferentes corporaciones de Policía, e incluso las fuerzas militares, que también sirve para advertirle al hampa de la clase de agentes con que cuentan, y a los que en un momento dado podrían enfrentarse, por en ese tipo de competitividad demostrarse que son de los que “donde ponen el ojo, ponen la bala”, al ser de los mejores en el manejo de las armas. ¡De ese pelo!

Es por eso del acierto de que ahora estén haciendo pública esa clase de competición, de la que es coordinador Acuña Carrasco, en primer lugar para fomentar el espíritu competitivo y fortalecer la convivencia entre las instituciones de seguridad, si se toman en cuenta que antes la realizaban de manera privada, dizque para no fueran a decir que promovían la violencia, cuando más bien es confianza lo que inspiran con ella. ¡Órale!

Y es que con esas prácticas que ya en la edición pasada también empezaron a trasmitirse por la TV y otros medios visuales, como la que ayer inició y terminará hoyen el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), a partir de las 9:00 horas, en las categorías varonil, femenil y por tercias, los ciudadanos conocen de las habilidades que han desarrollado en ese ramo, como es el de los disparos. ¡Qué tal!

Así está el avance que dicen que han logrado en esa especialidad, por la visión de Acuña Carrasco, y la promoción de José David, quienes han hecho el uno dos, y para prueba está esa convocatoria que va dirigida a las distintas instancias que resguardan la seguridad, a fin de que se inscriban en el Isspe el día del evento; así como vía correo a [email protected] y al teléfono 6621270468. ¡Así el dato!

Pues con esas actividades estimulan a los gendarmes que tienen una vocación por especializarse para servirle mejor a la población, y con lo que a la par contrarrestan la mala imagen que hay de algunos polizontes, sobre todo municipales, por muchos de ellos tener una ancha figura que deja mucho que desear, y más cuando hasta habrá premios para el primero, segundo y tercer lugar en las diferentes modalidades. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que en esta ocasión los 30 mejores tiradores calificarán para participar el día 30 de mayo en una competencia avalada por la Federación Mexicana de Tiro (FemetI) en “el Club de tiro Hermosillense”.

Huyen jornaleros de violencia…Para que vean a que grado ya ha llegado la imparable ola de violencia que desde hace rato azota a los valles de Guaymas y Empalme, para muestra basta un botón, y está lo ventilado por el propietario del campo agrícola “Guadalupe” de esa región, que es el más grande de la zona, al ventilar que los jornaleros ya están huyendo de Sonora por temor a “quedarse entre el fuego cruzado”.

Aunque para quien dude de lo anterior, es que “de pilón” diera un dato revelador, como es el de que en los últimos meses, entre un 10% y 15 % de ese tipo de personal ha preferido irse a sus lugares de origen, que en su mayoría son Estados del sur del País, y si se parte de que emplean a unas 15 mil gentes, es que calculan que son más menos unos mil 500 los que han “puesto tierra de por medio”, y no es para menos. ¡Tómala!

Ya que a pesar del fracaso en esa materia, lo que es la alcaldesa de Morena, Sara Valle Dessens, todavía tuvo el descaro de querer reelegirse, y que es por lo que en parte le dieran pa´ tras, porque si bien el combate de esos grupos del crimen organizado le compete al Gobierno Federal, que es de su mismo Partido político, a ella no se le ha visto nada claro en el ámbito preventivo, y ni siquiera para coordinarse. ¡Pácatelas!

De ahí por qué las balaceras y mataderas ya se hayan vuelto “el pan de cada día”, llegando a esos campos agrícolas, por las tracateras que ha habido en sus propias instalaciones, al extremode que ya han quemado camiones en que los transportan, y que es lo que los ha apanicado, que es por lo que ya se están presentando esas desbandadas, y aunque los reemplazan, consideran que no deja de estar crítica la inseguridad. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que ante la nulidad que también han sido los de la Guardia Nacional, de la que es coordinador estatal una tal Benedicto Santamaría, es que ya están cayendo en la desesperación de exponerle ese problemón a los candidatos a gobernador, para que al menos no se les olvide incluirlo en sus agendas.

Avanza juicio sobre el “Basurón”…Por si quedaban dudas de que va en serio el proceso de cancelación que lleva a cabo el Ayuntamiento de Hermosillo de la concesión del Relleno Sanitario, que contra viento y marea opera la por algo mal afamada empresa TecMed, hacen saber que incluso el municipio ya tomó posesión de su administración, a partir de una orden que emitiera un Juez Segundo Civil. ¡Zaz!

Más menos así está la novedad destapada por el director Jurídico de la Comuna hermosillense, Daniel Humberto Acedo Fimbres, quien apuntilló que tal resolución judicial se basó en las irregularidades detectadas y que expusieran como prueba ante ese tribunal, por lo que es una condición que se les está otorgando, a la par de que continúa caminando lo que es el juicio que llevan a cabo para esa cancelada. ¡Palos!

Es por lo que Acedo Fimbres aclarara, que únicamente se trata de una cuestión administrativa, pero que para nada constituye la terminación de esas concesionada, sino que sólo en ese ínter administrarán ese complejo basurero que pertenece a la municipalidad, es decir, no se retira a las personas, como tampoco a los empleados que ahí laboran; ya que el funcionamiento sigue estando bajo la tutela de TecMed. ¡De ese vuelo!

Sin embargo precisó que por ahora no pueden dar detalles de las fallas encontradas, referentes a que ese consorcio no confina correctamente la basura que a diario se recolecta en la Ciudad Sol, como es el no enterrarla en celdas con bases de membrana para evitar que los contaminantes lleguen al subsuelo, ya que esos desperdicios están expuestos a cielo abierto, contaminando el medio ambiente, y puras de esas.

No obstante y con el simple hecho de que ya les hayan conferido esa posesionada, deja entrever que va por muy buen camino esa litigada que iniciara la hoy candidata a reelegirse en la alcaldía, Célida López Cárdenas, de ahí que de consumarse sería la segunda que lograría, después que hiciera lo mismo con el Alumbrado Público; y el mismo curso ya llevan con lo que es la Planta Tratadora de Aguas Negras.¿Cómo ven?

“Les recuerdan el 10 de mayo”…Aunque parezca ironía, pero quienes en pleno Día de las Madres volvieron a exhibir que “están hasta la madre” por la falta de apoyo institucional, son las del colectivo denominado Madres Buscadora de Sonora, luego de que el pasado 10 de mayo realizaran una marcha para manifestar su descontento y sensibilizar a la población en torno a esa dramática problemática. ¡A ese grado!

Casi por nada es que escenificaran esa caminata de la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta la Plaza Zaragoza, para luego ingresar a la Catedral de Hermosillo y participar en una misa, por lo que así nuevamente elevaron sus demandas por voz de Cecilia Patricia Flores Armenta, que es la lideresa de esa organización ciudadana, para expresar que en una conmemoración como esa no tenían nada que celebrar. ¡De ese tamaño!

Eso explica por qué por enésima ocasión aprovecharan esa peregrinación para denunciar que hasta el momento el pintado encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, un tal José Luis González Olivarría, nomás ha servido para tres cosas, o séase ¡para nada!, ¡para nada! y ¡para nada!, por ser hora de que no les ha brindado el respaldo requerido, con todo y que reiteradamente se lo han pedido. ¡Así la frustración!

Ante lo que sí que le asiste la razón a Flores Armenta y las marchistas, tocante a la pregunta que siempre se han hecho, de que no saben para qué está esa Comisión, al afirmar que hasta hoy en día ellas han hecho más que José Luis y los burócratas que lo acompañan, no obstante y todo el presupuesto que le asignan a esa instancia institucional, que manejan que son algunos millones de pesos al año, es decir, “un lanón”. ¡Ouch!

En esos términos estuvo la nueva evidenciada contra González Olivarría, y con sobrada justificación, por estar resultando un auténtico fiasco y lo que le sigue, como otra vez se lo restregaran, y no es para menos, porque lo que es hasta ahora únicamente se ha dedicado a cobrar su buen sueldazo, pero sin dar los resultados esperados, aunado a que se ha conducido con un vil cinismos, y puras de esas, lo que está de no creerse.

