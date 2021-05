Sigue a la baja la pandemia

Sigue a la baja la pandemia…Y ahora sí que como dice el dicho, que si bien lo importante no es llegar, sino el mantenerse, pero lo que no deja de ser esperanzador, es que el Estado no solo haya llegado al color verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional, sino además el que ya estén presentándose días de cero muertos por Covid-19, como el del pasado “San Lunes”; y además con sólo 37 nuevos casos. ¡De ese pelo!

Pero con todo y ese “alivio” que ya hay, aun así lo que es secretario de Salud, Enrique Clausen, ya advirtió que a pesar de existir una tendencia a que no se disparen los contagiados, la clave y mejor “medicina” será el no pecar de confiados, y por el contrario mantener los protocolos sanitarios que ya todo mundo se sabe de memoria, como son el uso de cubrebocas, el constante lavado de manos y guardar la sana distancia. ¡Zaz!

Porque en base a lo precisado por Clausen Iberri, según esto Sonora atraviesa por una llamada meseta en la pandemia, lo que significa que se está pasando por una racha en la que la curva de contagios tiende a no aumentar, pero ni en esa fase debe bajar la guardia “Juan Pueblo”, y mucho menos confiarse, derivado de que ese mortal e invisible virus puede reactivarse de un día para otro, como ya lo ha hecho antes. ¡Glúp!

Es por eso del exhorto que ya también están haciendo los sectores económicos para no relajar las medidas de prevención y que la Entidad no solamente conserve el tinte verdoso en que está, sino además para que Hermosillo también llegue a ese “Riesgo Bajo” en el Mapa Sonora, si se toma en cuenta que actualmente todavía está en coloración amarilla, junto a Caborca y Huatabampo, por lo que ese es el reto que todavía hay.

Aun y cuando lo que a la par está ocurriendo, es que de alguna manera este influyendo el que cada vez haya más vacunados por estos rumbos, por primero haberse empezado con los trabajadores del ámbito de Salud; después con los adultos mayores de 60 años; posteriormente con los de 50 a 59 añales; y desde ayer con los profesores y quienes laboran en el rubro educativo, por lo que así se ha seguido con esa inmunización.

Luego entonces por eso dicen que cada vez más se va a en camino a poder tener el beneficio del conocido como efecto rebaño, que es cuando un alto porcentaje de las personas ya están inmunizadas, y es lo que provoca que los infectados vayan a la baja, por ser menos los individuos que están en peligro de contraer ese letal bicho, como ya está sucediendo en algunos países, incluso aquí con los vecinos de los Estados Unidos.

Sin embargo y por encima de ese alentador panorama, pero continúa habiendo riesgos de posibles rebrotes por fechas como la que acaba de pasar, como fuera la del Día de las Madres del pasado 10 de mayo, que es cuando a las mayorías les da por agarrar la fiesta, de ahí que las consecuencias de esa reciente celebración estén por verse, con un alza en las contagiadas, en caso de que no hayan respetado las acciones preventivas.

Y es precisamente lo que quiere evitarse, para que las cifras se mantengan casi estacionadas, o a cuentagotas, como lo refleja el que hasta los últimos cortes se contabilizaban arribita de los 6 mil 290 decesos; así como alrededor de 73 mil 500 envirulados, pero por desgracia es una suma que no ha parado. ¡De ese tamaño!

Pasan la prueba con “Profes”…Lo que vaya que merece mención aparte, es el éxito con el que ayer empezaran la cruzada para inmunizar a más de 71 mil empleados del renglón educativo de por estos lares, principalmente a los maestros, quienes recibirán una dosis única de la vacuna CanSino en los 17 puestos que habilitaron en la región sonorense, para que se le apliquen donde se encuentren en ese momento. ¡Órale!

Pues de a acuerdo al reporte ventilado por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, en lo que es el inicio no se presentaron contratiempos en los módulos instalados para ese fin, que en Hermosillo fueron tres, entre ellos el de la Universidad de Sonora y el CUM; además de los que hay en Caborca, Nogales, Ures, Sahuaripa, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Cananea y San Luis R.C., entre otros.

Ya que a decir de José Víctor, la tarea será la de suministrar los 71 mil biológicos que llegaron para ese efecto, en aras de proteger a quienes tengan contacto con la comunidad escolar, como son la planta docente, administrativa, de apoyo y servicio, en lo que es una vacunada que llevarán a cabo en la presente semana, ante lo que calculan que en unos 20 días los “Profes” ya estarán en condiciones de reintegrarse a las aulas. ¿Será?

Casi por nada es que Guerrero González se le viera checando el dato de primera mano, en cuanto a esas vacunadas, para que todo transcurriera el pie de la letra, de ahí que con chaleco naranja y toda la cosa anduviera recorriendo los puntos de esta Capital, pero poniendo el buen ejemplo a la hora de respetar la sanidad que debe guardarse en esos casos, para que no vaya a salir “píor” el remedio que la enfermedad.

Mientras que en lo referente a un próximo regreso a las escuelas, aclaró que aún no hay una fecha definida, porque antes deben valorarse las condiciones de cada plantel, para que sean zonas seguras para los alumnos; no obstante y que ya ayer la de la SEP, Delfina Gómez, adelantara que alistan el retorno a los salones en más Estados, como Coahuila, Chiapas, Veracruz, Nayarit y Tamaulipas, lo que aún está por verse. ¿Qué no?

Causan caos vial con debates…Los que está claro que volverán a “enchilar” a los ciudadanos, son los cierres de calles que desde ayer implementarán en el corazón de esta “Capirucha”, con motivo de los debates de candidatos a las alcaldías y a gobernador que está semana organizará el Instituto Estatal Electoral (IEE), por lo que “los chines y jotas” contra su titular, Guadalupe Taddei Zavala, no se han hecho esperar. ¡Palos!

Toda vez que a partir de lo adelantado por el nuevo Jefe de Tránsito Municipal, José Ángel Román Rodríguez, quien por cierto ni se supo cuando entró en lugar de Jesús Alfonso Durón Montaño, dichos bloqueos viales serán de martes a martes, incluido el venidero domingo, en un horario de 15:00 a 21:00 horas, es decir, de las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, a solicitud de la Taddei Zavala y sus malas compañías.

Eso explica la advertencia que están haciendo para que le saquen la vuelta al “cuello de botella” que provocarán en las rúas aledañas al IEE, desde el bulevar Luis Encinas hacia el Sur de la calle Rosales; así como de la calle Pino Suarez al Poniente con la Sonora, Doctor Noriega, Monterrey, Serdán y Obregón; y del bulevar Vildósola a la altura de la avenida Cultura; al igual que el cruce de Cultura y Comonfort. ¡Ups!

Y por si eso fuera poco también causarán un “atorón” desde la calle Reforma al Oriente; e igualmente impedirán el tráfico diario en esas horas en los bulevares Colosio, Navarrete y Luis Encinas; además de parte de la calle Galeana, y todo para crearle espacios a los simpatizantes de los diferentes partidos políticos, y que vayan a “echarles porras” a sus “gallos”, de cara a la elección del próximo 6 de junio. ¡Pácatelas!

De ahí que una vez más el malestar general esté aflorando, por las mayorías preguntarse que si a ellas qué les van y les vienen esas debatidas, por esos caos vehiculares que están propiciando, y que es algo que anteriormente no había pasado a ese grado, por ahora estar llegando a esos extremos, de hacer pagar a justo por grillos, o esas politiquerías que se traen, por ser tiempos de campaña, que fortuna ya están por terminar.

Y si a eso se le agregan las protestas extras que ya empezaron a darse, como la que ayer realizara el ex “candidote” independiente a la alcaldía de Guaymas, Joel Mendoza, que para mayores señas es ex esposo de otra por el estilo, como la alcaldesa, Sara Valle Dessens, al que desconocieran por no presentar su declaración 3 de 3, además de tener antecedentes penales y una forma no honesta de vivir, o más bien de vividor. ¡Ouch!

Persiste polémica por puentes…Con las que es evidente que se siguen “haciendo bolas”, es con referencia a las condiciones que guardan los puentes viales que hay en “Hornosío”, por las diferencias de opinión que hay al respecto, después de que se pusieran de moda, a raíz de que en la Ciudad México colapsara uno de esos pasadizos y se viniera abajo la Ruta 12 del Metro, con un saldo de 25 muertos. ¡De ese vuelo!

Tan es así que para prueba está que el presidente de la Sociedad de Mexicana de Ingenieros en Sonora, José Corrales Pacheco, asegura que partiendo del manual de conservación y mantenimiento para esas estructuras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), debe de dárseles un mantenimiento anual; pero para lo que es Pedro Fontes, director de infraestructura de la Cidue, hay que revisarlos cada diez años. ¡Ajá!

Con lo que vuelve a demostrarse aquello de que, ¡no hay peor ciego que el que no quiere ver!, por lo postura justificativa asumida por el burocrático funcionario de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), o Fontes Ortiz, cuando es más que obvio que ese tipo de construcciones ya presentan fallas como grietas y separaciones, que requieren ser reparadas por el peligro que representan. ¡Mínimo!

Si se analiza que la realidad es que nunca de los nuncas les han dado una revisada, y muchos menos una rehabilitada a los que hay en esta Ciudad del Sol, y para seña está el puentón elevado localizado en los bulevares Luis Encinas y Solidaridad, que es el que ya inspeccionaran, y al que en 15 años no le han “echado un ojo”, de ahí que y se le observen daños por irregularidades de origen, o posibles accidentes viales.

Razón por la cual es que José Cruz esté “poniendo el dedo en la llaga”, al señalar que la autoridad municipal debería limitar el paso y la carga que transita por esas vías, en lo que terminan las checadas que ya iniciaran, y que según Fontes tardarán varios meses, para poder tener un diagnóstico del desgaste que tienen, de ahí porque ya le prohibieran la circulación al tráfico pesado, para que no pase lo que en guachilandia. ¡Vóitelas!

