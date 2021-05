¡El verde no está libre de riesgo!

¿“Hasta la madre” los panteones?

Recibe espaldarazos “El Borrego”

Huyen los jornaleros de violencia

¡El verde no está libre de riesgo!…Por no haber color que esté libre de riesgo, es por lo que están advirtiendo que el que Sonora haya pasado de amarillo a verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional no debe alentar a la población a creer que la pandemia de Covid-19 ya ha terminado, y por el contrario debe seguir con las medidas preventivas para evitar contagios, lejos de deschongarse y confiarse. ¡De ese pelo!

Eso luego de que el pasado viernes trascendiera que el Estado por primera vez y durante las próximas semanas estará en esa coloración que permite la realización de todas las actividades, de ahí que luego luego algunos sectores la vieran como una salvación, cual es el caso los propietarios de antros y bares, que de entrada ya están pidiendo que les restablezcan los horarios que tenían antes de esa epidemia. ¡Ajá!

Sin embargo lo que es el secretario de Salud, Enrique Clausen, ya mandó a decir que no es momento de festejar, sino más bien para mantener la cordura y seguirse cuidando, como si estuviéramos en tinte rojo, a partir de que no debe dejarse de lado, que ese “alivio” que se le está reconociendo a la Entidad, es resultado de los indicadores que califica la Secretaría de Salud Federal, y que reflejan una incidencia de casos a la baja.

Casi por nada es que Clausen Iberri apuntillara, que el verde no debe ser pretexto para “darle vuelo a la hilacha”, como si ya nada pasara, porque eso no significa que ese letal virus ya se haya ido, al asegurar que “sigue esperando a que te descuides para contagiarte’’, de ahí que reiterara que a mayor movilidad aumenta la probabilidad de que las personas se contagien, es por lo que recomendara a mejor no buscarle. ¡Vóitelas!

Es por lo que están dejando en claro, que al margen de la tonalidad en que esté la región, debe mantenerse una actitud preventiva, como lo pone de manifiesto el último reporte del Mapa Sonora Anticipa dado a conocer, y que regirá del 10 al 16 del presente mes de mayo, el cual aun ubica a Hermosillo, Caborca y Huatabampo en riesgo medio, es decir, en amarillo, por lo que deben cumplir con los protocolos, aforos y restricciones. ¡Ups!

Pues así está esa actualización estatal, independientemente de la nacional, con la que nueve municipios disminuyeron en cuanto a la riesgosidad; en tanto que dos se mantuvieron con la misma puntuación, y solo uno subió, de ahí porque del llamado a seguirse protegiendo y por ningún motivo dejar de usar el cubrebocas, para no terminar contagiándose ahora que ya se está en una franca mejoría, en torno a esa enfermedad. ¡Glúp!

Y con más razón hicieron esa advertencia, en la víspera del Día de las Madres que se celebrará hoy, y es que en caso de que a las mayorías les de por “agarrar la fiesta”, dicen que eso podría abrir la puerta para un posible un rebrote de ese mal y que es lo que no quieren que ocurra, de ahí el exhorto para que se la lleven calmada, y sólo “conbeban” en familia, y sin muchos besos, abrazos y “apapachos” para no contagiarse.

O séase que la intención es la de no echar a perder lo avanzado, o mejoradohasta ahora, como lo denotan los saldos que se han venido desacelerando, con alrededor de 73 mil 400 infectados; y casi 6 mil 300 muertos, que aunque son muchos, pero lo positivo es que ya no se han disparando, y es lo que pretendeevitarse, en lo que siguen con el proceso de vacunación, con el que por cierto mañana empezarán con los profesores.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿“Hasta la madre” los panteones?…Los que “volvieron a la vida” en el Día de las Madres, son los panteonesHermosillo y otras municipalidades, después de que el año pasado fueran cerrados por la emergencia sanitaria, aunque en esta Capital implementaron un operativo especial para controlar a los visitantes, de ahí que nomás permitieran un aforo de menos del 50% para que no estén “hasta la madre”.

En lo que es una estrategia de prevención que instrumentaran en esta Ciudad del Sol desde el pasado sábado, y que concluirá hoy, en la que participan diferentes dependencias municipales para que todo transcurra en orden y con sanidad en los varios camposantos que hay, como el delPalo Verde, Sahuaro, Yáñez, La Victoria, San Pedro y Panteón Norte; así como el de Bahía de Kino y el resto de los ejidales. ¡De ese tamaño!

Con ese fin es que a quienes se les viera haciendo un trabajo de campo preventivo, es a los que integran las llamadas Brigadas de Vida, en primer lugar para recibir y atender a los asistentes, pero sobre todo para orientarlos sobre las disposiciones sanitaras que deben cumplir, como es en primer lugar llevar cubierta la boca, además de guardar la sana distancia, en aras de que “no se hagan bolas” alrededor de las tumbas.

Aunque en base al primer reporte que hiciera el jefe del Departamento de Bomberos de esta “Capirucha”, Juan Francisco Matty Ortega, lo que es en dichos cementerios habían estado “muy muertos”, o con baja afluencia y poca actividad, condición que hoy podría continuar, por ser una celebración que “cayó” en “San Lunes”, un día que ni las gallinas ponen, aunado a que es laboral, es decir, que la mayoría trabaja. ¿Qué no?

A lo que se le suma que es una conmemoración a la que en esta ocasión igual le faltó esa romería que la caracteriza, ya que por la contingencia de salud, es que lo que es la dirección de Inspección y Vigilancia Municipal autorizó muy pocos puestos de venta; mientras que en otras localidades como Navojoa cerraron muy temprano esos lugares, para que los asistentes no la “agarraran larga”, junto con la borrachera. ¡Ouch!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recibe espaldarazos “El Borrego”…Y como para que no queden dudas de que ya se está viniendo toda la cargada a apoyar a Ernesto “El Borrego” Gándara, el candidato a la gubernatura de la Alianza por Sonora, conformada por el PRI, PAN y PRD, ahí tienen que este fin se semana se esperaba que vinieran a acuerparlo en su campaña proselitista puros “cuellos 18” de esos partidos políticos. ¡De ese vuelo!

Tan es así que estaban agendados para hacer acto de presencia por esos estos lares un Jesús Zambrano, el jerarca perredista en el País; además de Miguel Ángel Osorio Chong, que es el coordinador de los Senadores del PRI; al igual que el diputado Ismael Hernández, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC); y las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, de cara a la elección del 6 de junio. ¡Órale!

Ante lo que se saca por conclusión que apoyos no le han faltado a Gándara Camou, por esos espaldarazos que ha estado recibiendo, por parte de los actores de la polaca a nivel México, y que han venido a fortalecer su labor de buscar el voto, como los que recientemente recibiera de los lideres priístas y panistas de la República Mexicana, como son de parte de Alejandro “Alito” Moreno y Marko Cortés, respectivamente. ¡Así el dato!

Y para el caso es que ayer en Obregón “El Borrego” Gándara sostuviera un encuentro con el sector agropecuario, en el que dan cuenta que porras les sobraron, de ahí el sentir que hay, de que a todos los niveles está recibiendo muestras de respaldo, como esta vez se lo patentizaran “a voz de cuello”, en el marco de esa cumbre que encabezara con los agricultores, que es uno de los ámbitos más productivos. ¡Qué tal!

No en balde es que consideran que Ernesto es el contendiente por “la grande” que más ha crecido, como lo han revelado algunas encuestas, de ahí que ya libre una auténtica carrera parejera con el abanderado de Morena, Alfonso Durazo Montaño, al punto de que ha aflorado que en algunas ya lo ha rebasado, con todo y que en la generalidad se habla de un empate técnico, de ahí que digan que “El Borrego” va en caballo de hacienda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Huyen jornaleros de violencia…Para que vean a que grado ya ha llegado la imparable ola de violencia que desde hace rato azota a los valles de Guaymas y Empalme, para muestra basta un botón, y está lo ventilado por el propietario del campo agrícola “Guadalupe” de esa región, que es el más grande de la zona, al ventilar que los jornaleros ya están huyendo de Sonora por temor a “quedarse entre el fuego cruzado”.

Aun así y para quien dude de lo anterior, es que “de pilón” diera un dato revelador, como es el de que en los últimos meses, entre un 10% y 15 % de ese tipo de personal ha preferido irse a sus lugares de origen, que en su mayoría son Estados del sur del País, y si se parte de que emplean a unas 15 mil gentes, es que calculan que son más menos unos mil 500 los que han “puesto tierra de por medio”, y no es para menos. ¡Tómala!

Y es que a pesar del fracaso en esa materia, lo que es la alcaldesa de Morena, Sara Valle Dessens, todavía tuvo el descaro de querer reelegirse, y que es por lo que en parte le dieran pa´ tras, porque si bien el combate de esos grupos del crimen organizado le compete al Gobierno Federal, que es de su mismo Partido político, a ella no se le ha visto nada claro en el ámbito preventivo, y ni siquiera para coordinarse. ¡Pácatelas!

De ahí por qué las balaceras y mataderas ya se hayan vuelto “el pan de cada día”, llegando a esos campos agrícolas, por las tracateras que ha habido en sus propias instalaciones, al extremode que ya han quemado camiones en que los transportan, y que es lo que los ha apanicado, que es por lo que ya se están presentando esas desbandadas, y aunque los reemplazan, consideran que no deja de estar crítica la inseguridad. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que ante la nulidad que también han sido los de la Guardia Nacional, de la que es coordinador estatal una tal Benedicto Santamaría, es que ya están cayendo en la desesperación de exponerle ese problemón a los candidatos a gobernador, para que al menos no se les olvide incluirlo en sus agendas.

