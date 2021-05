¡¡Colapsa el Metro y políticos!!

En duda una madre buscadora

¿Buenas y malas de vacunadas?

Sigue “Gober” paso de trabajo

Colapsa el Metro y políticos…Y a la larga, pero la falla con la que construyeron la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México cobró vidas humanas, luego de que el pasado lunes en la noche colapsara uno de los pilares que sostenían las vías elevadas, provocando que dos vagones del tren cayeran al vacío y otros quedaran colgando, con un saldo de 24 muertos y casi 100 heridos. ¡Zaz!

Por lo que así estuvo la tragedia que ahorita es la noticia del momento y no es para menos, por el impacto que ha tenido en todos los sentidos, por ser un medio de transporte que fuera construido cuando gobernaba la Capital el actual canciller, Marcelo Ebrard, en el periodo 2006 al 2012, quien de entrada ya dijo estar dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente.

Al ser una obra que desde sus inicios ha estado en medio de la polémica por las irregularidades que presentara a un año de ser inaugurada en el 2008, después de que la comenzaran en el 2012, razón por la cual siempre han “traído de la cola” a Ebrad Casaubón, y es que en el 2014 se llegó al punto de que tuvieron que suspender su operatividad, por el peligro que significada para los usuarios. ¡De ese pelo!

Con todo y que en esos trabajos realizados por el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom, del que es dueño el ricachón de Carlos Slim, se invirtieron $26 mil millones de pesos, un 70% más de lo previsto inicialmente, pero ni así los dejaron bien, y para pruebaestá el que finalmente se viniera abajo, por la aparente mala calidad con que los hicieron, aunado a que nunca los corrigieronadecuadamente. ¡Vóitelas!

Así que una vez muertos alrededor de una treintena de viajeros, por ese derrumbe de película, luego de que esa parte del Metro cayera sobre autos en movimiento, es por lo que apenas procederán a buscar culpables, y a solucionar de fondo esas falladeras, y la evidente falta de mantenimiento, por como ahora también hatrascendido que los ciudadanos ya habían advertido desde antes, que la estructura estaba pandeándose. ¡Ups!

Aunque lo incongruente es que esta vez estén diciendo que hasta contratarán una empresa internacional para que haga el peritaje de ese suceso trágico que tuviera lugar en la avenida Tláhuac y Privada Panal, de la colonia Las Arboledas, a fin de conocer las causas de ese siniestro, cuando antes no hicieron lo mismo para prevenir que eso ocurriera, después de las llamadas de alerta que les hicieran los capitalinos. ¡Pácatelas!

Sin embargo lo más probable es que sea un fatídico desastre que terminen politizando, por estarse en una época electoral, y porque el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, ya no podrá culpar a los anteriores gobiernos, por ser su amigo Marcelo el que estuviera al frente de esa deficiente edificación; al igual que el hoy senador perredista, Manuel Mancera, quien ahoraforma parte de esa mismacamarilla “pejista”.

Es por lo que apuestan doble contra sencillo, que no pasaran de los meros lamentos, pero sin actuar en consecuencia contra los que tienen vela en esas decenas de entierros, por el colapso de esa modalidad transporteril elevada que se hiciera con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución, y que es por lo que la llaman “Línea Dorada”, aunque terminó siendo “Roja”.

En duda una madre buscadora…Por donde quiera que se le vea, pero el que sí que no deja de tener sus bemoles, o asegunes, es el atentado que en días pasados sufriera el joven Marco, de 22 años de edad, quien para mayores señas es hijo de la líder del colectivo Buscadoras por la Paz, Cecilia Grijalva Delgado, porque no a cualquiera “agarran” a balazos así como así, como fuera su caso. ¡De ese tamaño!

Afortunadamente dan cuenta que el vástago de Grijalva Delgado ya fue declarado fuera de peligro por los médicos, después de que inicialmente se dijera que había tenido daños en órganos vitales, como el corazón y pulmón, lo que a la postre no sucedió, luego de ser blanco de ese ataque directo cuando se encontraba en una fiesta en las calles Martín Valencia y Maza de Juárez, de la colonia Progresista. ¡Tómala!

Ya que a decir de la propia madre, según esto lo que es Marco estaba conviviendo con unos amigos cuando una persona desconocida se le acercó y le disparó a quemarropa por la espalada, con lo que quedó en claro que iban por él, de ahí el sentir que hay, de que por algo ha de ser, y que es lo que tendrá que determinar la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que es la que lleva a cabo las investigaciones. ¡Ñácas!

Es por eso de los “sospechosísmos” que hay, de si se trató de una agresión armada que tiene que ver con las actividades de rastreo de desaparecidos que realiza Cecilia, o en su defecto por el actuar del baleado, y que son dudas, e hipótesis que tendrá que despejar la Fiscalía Estatal, porque lo que es la primera no quiso “soltar prenda” al respecto, cuando era como para que hubiera puesto el grito en el cielo. ¡Mínimo!

De ahí por qué las especulaciones no se han hecho esperar, y con sobrada razón, por haber estado en riesgo la vida del agredido, pero ni así ventilaron un posible motivo del porque es más que obvio que ya lo traen en la mira, ante lo que se da por descontado que de aquí pa´l real ya le debieron haber puesto una vigilancia especial, por a todas luces estar “en el ojo del huracán”, después de esos “cohetazos” que le “pegaran”.

Buenas y malas de las vacunadas…Con el que sí que hay una buena y dos malas, es con el proceso de vacunación contra el Covid-19 que se lleva a cabo en Sonora, y es que sí bien ayer iniciaron con la inmunización de las personas de 50 a 59 años en Puerto Peñasco y Cananea; pero lo que son las de los profesores las aplazaron para mediados de este mes de mayo, por lo que así la estarán postergado. ¡Palos!

En tanto que la otra ni tan buena, es que por el estilo trascendiera que no llegaron las vacunas con las que también arrancaría esa vacunada para los que ya pasan del medio siglo de edad, y que estaba contemplada para municipios del Sur, por lo que así a seguido el retraso en las diferentes fases implementadas por la Secretaría de Salud federal, como lo ha reconocido el delegado de Bienestar, Jorge Taddei Bringas. ¡Órale!

Si se analiza que a la par todavía están en marcha los procesos de aplicación de las segundas dosis de esos biológicos para lo que son los adultos mayores de 60 años de edad, que igualmente ayer reiniciaran; y de la misma forma están por completarles ese cuadro al personal de salud de primera y segunda línea, público y privado, lo que pone en claro que aún están en vías de cerrar esos círculos de protección contra ese virus.

Eso a partir de que la Federación está a expensas de que los laboratorios internacionales les hagan llegar las dotaciones de las diferentes marcas que hay en el mercado, aunque con las que tienen contrato es con las de Pfizer, AztraZeneca, CanSino y la rusa Sputnik, que en general son las que han estado suministrado, de ahí que en cuanto arriban, luego luego las reparten entre los Estados de manera equitativa. ¡Así el dato!

Luego entonces así está el presagio de que siga aumentado la retrasada de esa inmunizada, pero que tendría un mayor efecto negativo entre los maestros, ya que eso impediría que regresen a clases presenciales, porque el plan es que vuelvan una vez que ya estén protegidos, pero por lo que se ve es algo que todavía irá pa´ largo, de ahí que lo más probable es que retornen a las aulas hasta el próximo ciclo escolar. ¿Será?

Sigue “Gober” con paso de trabajo…Quien ha mantenido el paso de trabajo, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para seña está el que en los últimos días se le ha visto puebleando y chambeando, y una evidencia de ello son los habitantes de Baviácora, Ures, San Felipe de Jesús y Aconchi, por ser donde acaba de realizar giras para entregar becas, así como supervisar centros de salud y demás.

Así es como Claudia ha seguido con el trabajo de campo, para seguir manteniendo un contacto directo con los ciudadanos, de ahí que durante uno de esos recorridos dijera que la única forma de conocer las necesidades de la gente, es estando cerca de ella y escuchando de viva voz sus peticiones, y que es lo que destacara que ha hecho a lo largo de su sexenio, lo que explica porque a estas alturas goza de un alto nivel de aceptación.

No en balde es que Pavlovich Arellano resaltara, que el talachar por los sonorenses le ha representado un gran privilegio, ya que a pesar de las dificultades, y sobre todo en el último tiempo, por lo de la epidemia de coronavirus, pero aún así han prevalecido las acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y ahora adaptándose a lo que es la nueva normalidad propiciada por esa letal enfermedad. ¡Qué tal!

En esos términos estuvieron las palabras de aliento que la también presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) les llevara a los pobladores de esas municipalidades, a los que exhortara a no bajar la guardia contra ese mal, ya que aunque ya están vacunando, resaltó que ese bicho continúa ahí, por lo que es necesario mantener las medidas de prevención, por aún existir el peligro de “pescarlo”. ¡De ese vuelo!

Es por lo que expresara: “Sigo trabajando hasta el último minuto, como gobernadora ya me quedan cuatro meses y medio, ha sido una experiencia importante para mí, una gran responsabilidad el servir, nos tocó una época muy complicada con la pandemia, todos hemos perdido a alguien, seres queridos o a un amigo, pero eso nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros mismos, ser mejores personas, ser solidarios, ser más unidos”.

