Al fin habrá delegado en la FGR…Pa´ que vean la “prioridad” que le da el Gobierno Federal al problema de la inseguridad, ahí tienen que apenas acaban de nombrar a un nuevo delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), en la persona de un tal Francisco Sergio Méndez, en reemplazo de Daniel Valdés Vera, que desde diciembre estaba como encargado de despacho, tras la salida de Pavel Núñez. ¡Ups!

Así está la incongruencia, eso si se toma en cuenta que en teoría esa Fiscalía “federica” está para combatir al crimen organizado, ese que desde hace rato está haciendo temblar al Estado, pero lo que es aquí nomás no había un encargado, sólo un interino, hasta la designación que ahora hicieran de Méndez, quien cuenta con una Licenciatura en Derecho, y una supuesta amplia experiencia en el Poder Judicial. ¡De ese pelo!

Ante lo que está de más el apuntillar que el recién desempacado representante de la FGR estará arribando en medio del fuego cruzado de las diferentes bandas delincuenciales que se disputan el territorio de por estos lares y para prueba está el terror que sembraran en días pasados en Empalme varios grupos armados, que entre balaceras llegaron al grado de incendiar una tienda Oxxo; así como un camión de personal y una casa. ¡Glúp!

Más menos estuvo el infierno que vivieron los habitantes de esa ciudad, por las tracateras que tuvieran lugar en diferentes colonias y sectores, aunque en esta ocasión sí lograron detener a cuatro sicarios, pero no por la intervención de los federales, sino más bien de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército, decomisándoles armas de grueso calibre, cartuchos, autos y hasta poncha llantas.¡Así el descaro!

Luego entonces a ese violento escenario tendrá que enfrentarse Méndez, porque por estos días lo mismo ha sucedido en Nogales, donde los balazos y persecuciones han estado por igual; mientras que en San Luis Río Colorado se registró una triple ejecución; y lo que es en Obregón la cosa está “píor”, y para quien dude de lo anterior, es que Cajeme está considerada como la cuarta localidad más violenta del mundo. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que esa creciente ola de violencia ya tuviera una reacción por voz del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) empálmense, Nicolás Estrada Martínez, así como de la de Guaymas y San Carlos, por ese tipo de hampa ya estar tocando al sector comercio y empresarial, de ahí que hicieran un enérgico llamado a reforzar la seguridad en los comercios. ¡Tómala!

Pues lo ocurrido la madrugada del pasado “juebebes” en el municipio rielero, sí que ya rebasa toda proporción, por como se atentó contra una de esas tiendas de conveniencia, con lo que ya se está exponiendo directamente a la ciudadanía, al igual como ya se ha vuelto reiterado que lo hagan con los camiones que trasladan empleados a las maquilas y los campos agrícolas, por algunos ya haber sido quemados. ¡Palos!

Sin embargo ni con todo y eso a Francisco Sergio se le vio muy contundente en la ceremonia del ¡Sí protesto!, con el que se le pusiera al frente de esa institución que se supone que está para detener a esos criminales, así que si por la víspera se saca el día, ojalá y que no resulte más de lo mismo, o un burocrático más como el que se fuera, cual es el caso de Núñez Moreno, al que nunca se le vio nada claro. ¡De ese tamaño!

¡“Da color” Fiscalía electorera!…Aunque pareciera estar pintada, por en apariencia no hacer nada, pero la que por fin señales de vida, es la por algo tan llevada y traída Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FDE), de la que es titularDaniel Núñez Santos, al ventilar que a la fecha ya han integrado 43 investigaciones durante el presente proceso electoral, de cara a la elección del 6 de junio. ¿Será?

Toda vez que en base a lo destapado por Núñez Santos, entre las acciones que mayormente han denunciado ante esa instancia electorera estatal, están 18 por desvío de recursos públicos; ocho por violencia política contra la mujer en razón de género; seis por compra y coacción del voto; tres por apoyo a candidatos por servidores públicos en horarios de labores; y dos por el uso de programas sociales con fines electorales.

No obstante y que se han suscitado casos muy descarados, como el de un candidato de Morena del Sur del Estado, que en pleno mitin y arriba del templete exhortara a votar por la fórmula morenista, porque si no se les iba a “acabar la papita”, o los programas sociales que les hacen llegar a las mayorías, y en especial el que reciben los adultos mayores, por lo que así estuvo la pública amenaza y coerción que quedara grabada. ¡Zaz!

Pero de lo que es Daniel y compañía no se vio ninguna rección, ni nada que se le parezca, en cuanto a ese amago que ya se rayó en el extremo, de ahí por qué ya nadie les crea, cuando dicen que han actuado en consecuencia, contra quienes más abiertamente que nunca han tratado de coaccionar el sufragio ciudadano, y es que por el contrario están dejando mucho que desear. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que ya casi no tienen eco las convocadas que les hacen a los ciudadanos, para que interpongan denuncias aprovechando la tecnología que ahora hay y que permite que a los infractores se les sorprenda infraganti, y es que finalmente de nada sirve el que hasta filmen esas conductas que son un delito, si en los casos más sonados no se ha visto que hagan algo, de ahí que ya no tengan credibilidad. ¡A ese grado!

Con todo y eso, y para quienes aún creen que la luna es de queso, pueden denunciar esos excesos al correo electrónico [email protected], o al teléfono 6622 12 17 46; o acudiendo a cualquiera de las agencias del Ministerio Público, con las consabidas pruebas, desde fotografías, videos o documentos.

Se aplaca pandemia de Covid-19…Aun y cuando la pandemia de Covid-19 se ha estabilizado, pero dicen que no es para tanto, porque si bien los contagios y muertos han disminuido, pero lo que es el riesgo por ese virus no se ha ido, como para que la gente ande como si ya nada pasara y una prueba de ello es que el fin de semana Bahía de Kino luciera lleno, al punto de que parecía una Semana Santa chiquita. ¡Qué tal!

Es por eso que cobra más relevancia la recomendación que hiciera elsecretario de Salud, Enrique Clausen, referente al proceso electoral que hoy en día está en marcha, para en lo posible evitar los tumultos en las actividades que encabezan los diferentes candidatos, a los diversos cargos de elección popular, y que mejor los sigan de manera virtual por el Internet, u otros medios, y así no se expongan a contagiarse. ¡Mínimo!

A partir del cómo se ha visto que en la mayoría de los actos de campaña, el común denominador ha sido que han relajado las medidas preventivas, como si ya todo mundo estuviera vacunado, y que ni así se va a permitir, de ahí que igual les estén recordando a los Ayuntamientos, el que en su momento firmaron un convenio para ese efecto, el cual ahora aplica para autorizar los mítines, si es que cumple con los protocolos.

Porque si bien en la última actualización del Mapa Sonora Anticipa la Entidadmostróuna baja de esa letal contagiadera en siete municipios; mientras que otros dos subieron; y un par más se mantuvieron, y que es lo que le ha permitido seguir en riesgo amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, la intención es la de no caer en la confianza, sino por el contrario el continuar cuidándose para no retroceder. ¡De ese vuelo!

Y es que no mantenerse la sana distancia en los eventos proselitistas que en la actualidad tienen lugar, sí que podría volver a “empíorar” esa epidemia, si se lessuman a las largas “colas” que siguen formándose en los bancos, sobre todo en las quincenas; en tanto que por el estilo están las estampidas de los fines de semana a las playas, y puros de esos desarreglos que hacen que se ponga en peligro la salud ciudadana. ¡Vóitelas!

“Meten mano” en candidaturas…A la que tal parce que como parte de un pacto, es que les impusieron a puros “cartuchos quemados”, es a la candidata a la alcaldía de Hermosillo por Morena, Célida López Cárdenas, que está en busca de la reelección, por sólo así entenderse que le hayan impuesto en su planilla a perfiles que no son los más ideales, sino todo lo contrario, por ya haber fallado a la confianza.

Para el caso ponen como un mal ejemplo de eso a una susodicha Judith Terrazas Espinoza, quien fuera destituida como administradora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI) en enero del 2020, cuando buscaba quedarse como delegada en Sonora con la llegada del nuevo gobierno en el 2018, pero ahora contra todo lo esperado por su negro pasado, resulta que está en la lista de los que aspiran a una regiduría.

Aun así dan cuenta que el rescate de la prepotente, y deficiente de Terrazas, a la que corrieran por déspota y maltratar a los empleados del INPI, así como a los representantes de los pueblos indígenas, no es producto de la casualidad, sino de la mafia política que dicen que han formado “Los Mendoza”, cuyo cabecilla es el ex dirigente morenista y hoy “candidato” a diputado local, Jacobo Mendoza Ruiz. ¡Así el dato!

Y para quien dude de lo anterior, y de esa imposición en la posición 11, es que aparte de Judith también lograron “colar” y colocar como fórmula a Célida Teresa a Jesús David Mendoza Rivas, que para mayores malas señas es primo del por algo tachado de ganón de Jacobo, y quien va como candil a Síndico, o Cínico, por lo que así beneficiaron a su parentela y allegados con esa “mano negra, o guinda” en las candidaturas.

No en balde es que surgieran las protestas, incluso bloqueando calles, con la Pino Suárez, donde se ubica la sede de Morena, y con consignas como la de ¡Con “dedazo” no vamos con Durazo!, en alusión al abanderado moreno “a la grande”, en la venidera elección del 6 de junio. Así la división y los gritos y sombrerazos.

