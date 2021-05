Será contundente triunfo de Sonora Ganadora: Ernesto Gándara Camou

El candidato de la alianza “Va por Sonora”, realizó su tercer cierre regional de campaña en el noroeste de la entidad, arropadopor más de cinco mil sanluisinos

El próximo 6 de junio la victoria de la Sonora Ganadora será contundente, porque las y los sonorenses confían en nuestro compromiso con las familias y las comunidades, exclamó Ernesto el “Borrego” Gándara en San Luis Río Colorado.

El Candidato a Gobernador por la Alianza “Va Por Sonora” refrendó su compromiso con las y los sonorenses, a quienes después de 87 días de jornada electoral ha tenido la oportunidad de acercar sus propuestas y también nutrirlas con los planteamientos que le hacen en cada encuentro.

“¿Cómo no voy a estar comprometido con mi gente? ¿cómo no voy a creer que esta oportunidad es para hacer el bien?, es para construir, es para hacer equipo, cómo no si yo creo en la grandeza de Sonora y claro que somos un gran equipo”, manifestó Gándara Camou ante más de cinco mil sanluisinos.

El “Borrego” celebró su tercer cierre regional de campaña en el noroeste del estado, en San Luis Río Colorado, en compañía de su esposa Pily Madrid y de más de cinco mil sanluisinos simpatizantes de su proyecto, además de la presencia de la Senadora Josefina Vázquez Mota.

“Nuestra libertad no se concesiona, no se vende, ni se oprime, los sonorenses queremos seguir siendo libres, sin ataduras, ni compromisos que nos sumirán en el retroceso”, destacó Gándara en su discurso.

A poco menos de una semana de que culmine el proceso electoral, dijo que es mucho lo que está en juego: defender a Sonora del centralismo, del egoísmo y de quienes presumen una apertura que no han demostrado a través del Gobierno Federal, haciendo Gobierno para unos cuantos ciudadanos, retirando apoyos a muchos sectores y abandonando a los más vulnerables.

“Empieza a crecer la ola y viene el tsunami del Sonora Ganadora y por eso están tan nerviosos por eso nos andan haciendo cochinadas y lo van a querer hacer un día antes, el día y si pueden los días después, pero no los vamos a dejar, vamos a defender el voto”, sentenció Gándara Camou.

Aseguró que la Sonora Ganadora ya nadie la detiene, que la Alianza que lo arropa, no solo de partidos sino de ciudadanos, a pocos días del 6 de junio está fortalecida y convencida de que el proyecto que él ofrece va a reescribir la historia del estado.

“Los partidos que por años estuvimos en encono hoy hemos entendido que en el país está en juego la división de la democracia, la división de poderes y el federalismo. Unirnos fue un acto de responsabilidad y congruencia con lo que queremos para los sonorenses. Agradezco también a quienes se han seguido sumando a la Sonora Ganadora”, destacó.

La Senadora Josefina Vásquez Mota manifestó que en esta Alianza lo único que importan son las y los sonorenses, pues las políticas del Gobierno Federal representan un riesgo que hay que evitar.

“Hoy la patria está en peligro y Sonora y San Luis Río Colorado merecen lo mejor, merecen vivir sin miedo, merecen oportunidades, crecimiento, desarrollo y sólo lo van a tener de la mano del Borrego Gándara”, enfatizó la legisladora.