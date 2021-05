Se va Nacho Ambriz del León

El estratega dijo que lleva la conciencia tranquila y agradeció al equipo y a la afición por el apoyo

Nacho Ambriz cerró su ciclo con el León, aseguró que se va con la conciencia tranquila y sin deudas con la afición del equipo.

«Me hubiera gustado llegar a otra Final aquí en León, este equipo tiene mucha historia. Acabo de hablar con los jugadores y el presidente para agradecer por todo, hago lo mismo con toda la afición, me voy contento porque dejé lo mejor de mí», dijo en videoconferencia, que fue la última del estratega al frente de los esmeraldas.

«Una parte de León se va dentro de mí, es un club que siempre respetaré, tengo que agradecer mucho este tiempo que pude trabajar con ellos».

Ambriz dijo que por el momento no cuenta con una oferta sobre la mesa por lo cual va a dedicarse a su familia e incluso a operarse de una rodilla que le ha venido dando problemas.

«No sé lo que pueda venir, no tengo nada en puerta, y eso deja mi conciencia tranquila. Me dedicaré un tiempo a mi familia, y ya después con tiempo les diré si hay algo, si no surge nada, me meteré al quirófano para arreglar mi rodilla», detalló.

El estratega señaló que le hubiera gustado pelear por el bicampeonato.

«Simplemente no se dio y no me voy a amargar. No la metimos, hicimos un buen partido y me voy tranquilo, agradecido con la gente de León», apuntó.

Hernán Cristante, técnico del Toluca, dijo que fue complicado el encuentro y las jugadas fueron producto del trabajo, además de que le gustó la disposición de sus jugadores, ya que todos querían tirar a la hora de la tanda de penales.

Sobre el duelo contra Cruz Azul, el timonel admitió que se van a enfrentar a una de las mejores plantillas del torneo.

«La calidad del rival infunde respeto. Anduvo bien en la temporada, pero terminó pidiendo la hora. No digo que va a ser fácil, tienen a la mejor ofensiva, como nosotros, pero también a una gran defensa», apuntó.