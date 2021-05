Se une Albert Pujols a los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles completaron este lunes la firma del astro dominicano Albert Pujols, el futuro miembro del Salón de la Fama que se une a los campeones de la Serie Mundial de beisbol en un contrato de un año después de su salida de los Angelinos.

Primero me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar este deporte. Si bien no es así cómo pensé que terminaría mi tiempo en Anaheim, estoy realmente agradecido por los recuerdos y las amistades creadas en los últimos 10 años», dijo Pujols en un mensaje colgado en sus cuentas de redes sociales.

El toletero de 41 años que lidera la clasificación entre los jugadores activos en jonrones, carreras impulsadas, carreras anotadas refuerza una alineación de los Dodgers que ha sido acosada por una serie de lesiones esta temporada.

El quinto mayor jonronero en la historia de las Grandes Ligas con 667 y 3.253 hits probablemente estrenará uniforme durante la serie en casa de los Dodgers ante Arizona, que comienza este lunes.

Gracias a mis compañeros y a los aficionados de los Angelinos en todas partes por su apoyo. Siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. Si bien todos en las Grandes Ligas quieren competir todos los días, entiendo que los roles cambian y eso es algo que he aceptado durante los últimos años», agregó Pujols.

Pujols fue despedido por los Angelinos el 6 de mayo en una movida que tomó por sorpresa a las Grandes Ligas.

El estelar quisqueyano les brinda a los Dodgers otra opción en la primera base, donde la novena angelina ha sido sacudida por las lesiones de personal clave esta temporada, incluidos el MVP de la temporada anterior Cody Bellinger y el boricua Edwin Ríos.