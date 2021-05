Se proclama campeón «Zurdito» Ramírez

México sumó un nuevo campeón mundial de boxeo con el nocaut de Eduardo «Zurdito» Ramírez sobre el también tricolor Isaac Avelar.

Ramírez, de 28 años, le cumplió la promesa a su pequeño hijo y se proclamó monarca Pluma interino de la AMB, con lo que el País ahora luce nueve campeones del orbe.

«Estoy muy contento, muy emocionado de haber podido cumplir la promesa que le hice a mi bebé, Eduardo Ramírez Jr. No pude estar con él para darle un abrazo, acaba de cumplir 2 años, pero le prometí llevarle el título mundial de regalo», expresó Ramírez, quien despachó a Avelar (17-3, 10 KO’s) en el tercer round.

El «Zurdito» (25-2-3, 12 KO’s), quien volvió al ring tras vencer en diciembre a Miguel Flores en el estadio de los Vaqueros de la NFL, pidió una pelea estelar.

«Es una coronación perfecta. La verdad que ahora me gustaría enfrentar a Leo Santa Cruz, creo que ya me toca. Anteriormente peleé con un rival suyo al que no pudo noquear, creo que a mí me duró escasos 4-5 rounds. Este nocaut contundente debería darme esa oportunidad», agregó.

En Inglaterra, el veracruzano Giovanni «Impacto» Straffon se convirtió en campeón mundial Ligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), tras noquear en el primer asalto al británico James «El Asesino» Tennyson.