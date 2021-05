Se manifiestan maestros en Palacio de Gobierno

Se trata de docentes del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi)“Ernesto Che Guevara número 2”, ubicado en la colonia Adolfo de la Huerta

Maestros del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi)“Ernesto Che Guevara número 2”, ubicado en la colonia Adolfo de la Huerta, de Hermosillo, se manifestaron este miércoles en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que liberen el recurso que se les adeuda desde hace cinco meses por concepto de salarios.

María del Rosario del Catillo, responsable del proyecto Cendi en Sonora, comentó que son más de 18 personas las afectadas, entre docentes, nutriólogas, cocineras, quienes no han recibido su pago en los últimos meses.

“Tenemos cinco meses ya que no nos pagan, trabajamos en un centro de desarrollo infantil que es la propuesta educativa del Partido del Trabajo, el presidente de la República se comprometió en sus primero 100 puntos a la regularización por un lado, y por otro, no mandaban el dinero a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y finalmente hace seis días llego el dinero a Sonora, pero no lo han soltado”, dijo.

Señaló que la Federación otorga un presupuesto anual de dos millones 200 mil pesos para el pago de todo el personal, y el recurso ya se encuentra en Tesorería del Gobierno del Estado, pero no lo ha enviado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para hacer efectivo los pagos a los maestros y personal del Cendi.

Sabemos que es un trámite el que se tiene que hacer para que transfieran el dinero a la Secretaría de Educación y Cultura, para que se nos realice el pago, pero entre más tiempo dure ahí detenido el dinero, más nos van a retrasar los pagos, puntualizó.

Añadió que este problema se ha dado en los 15 estados en donde tienen presencia los Cendi, y no han dejado de trabajar, aún sin recibir su sueldo.