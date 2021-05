Se inspira Geraldine Bazan en “Cruella” para su vestuario

La actriz compartió un video en el que aparece modelando atuendos inspirados en la recién estrenada película que protagoniza Emma Stone

Geraldine Bazán, actriz y presentadora mexicana, causó “impacto” en redes sociales al compartir su más reciente proyecto de la mano de Disney, en donde lució distintos outfits inspirados en el estilo del personaje Cruella de Vill.

Con motivo del estreno de la película “Cruella”, protagonizada por la actriz estadounidense Emma Stone, Bazán lució distintos estilos que sus fans no dudaron en aclamar.

“Que nadie te impida ser quién eres…Muestra tu poder, talento y personalidad. Disney me invitó a crear looks con inspiración #CrulladeVil y no podría estar más feliz con el resultado. #Selfloveisyourpower”, expresó la presentadora por medio de su Instagram personal.

Para este proyecto, la exesposa de Gabriel Soto lució una serie de vestidos, faldas y pantalones con los que causó sensación en sus redes sociales, al tratarse de extravagantes y atrevidos looks, todos en los colores que representan a Cruella de Vil, como el negro, blanco y rojo.

Como parte de la campaña de Disney, Geraldine Bazán compartió un video en el que aparece modelando cada uno de los outfits con carisma y elegancia, aseguraron los internautas.

En el video, Bazán aparece con un look casual y llena de ideas y trabajo, todo mientras está rodeada de revistas y los bocetos de Cruella.

Distintas personalidades de mundo del espectáculo como Grettell Valdez, Pablo Portillo, Aarón Balderi y Michelle Torres no dudaron en comentar la publicación para felicitar a la actriz, quienes la halagaron por sus looks y, sobre todo, carisma.

“Te ves increíble”, “Wow, mi gratitud eterna, que honor para mí compartir con tanto talento”, “Felicidades por esta bella oportunidad. Eres toda una diva”, “Un espectáculo estas fotos”, “Eres una gran mujer, actriz, modelo y sobre todo una gran mamá”, son algunos de los comentarios que los internautas dejaron en las publicaciones de Bazán.