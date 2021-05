Se encela A-Rod por amistad de su ex con Ben Affleck

El ex ligamayorista, desde que se anunció su rompimiento con JLo, ha buscado retomar el contacto con la protagonista de la película «Las Estafadoras de Wall Street»

Al estar esperanzado en reconciliarse con Jennifer Lopez, su ex prometido Alex Rodríguez está celoso de Ben Affleck tras el reencuentro de los ex novios

Affleck y J.Lo fueron vistos este fin de semana rumbo al aeropuerto de Montana, Estados Unidos, y aunque sus cercanos dicen que sólo son amigos, el ex jugador profesional de beisbol no lo tomó bien.

«Alex estaba celoso de que Jen y Ben se estuvieran viendo, todavía tiene la esperanza de que puedan reconciliarse», dijo una fuente anónima a Us Weekly.

Otros cercanos al deportista aseguraron que desde que anunció su rompimiento, él ha buscado retomar el contacto con la protagonista de la película «Las Estafadoras de Wall Street».

«A-Rod está en shock de que J.Lo ha pasado página. Él de verdad creía que tendría oportunidad de hacer que funcionara y de reconectar. Ha intentado ponerse en contacto con J.Lo para reunirse y ella ha sido muy cortante con él», compartió una fuente a E! News.

Al contrario, el mejor amigo de Affleck, Matt Damon, reveló en el programa Today que consideraría increíble que volviera con Lopez.

El ganador de dos premios Óscar y la intérprete de «On the Floor» estuvieron comprometidos en 2002 y se separaron para 2004, pero eso no mermó su relación en los últimos 17 años.

«Bennifer» (como se le conocía a la pareja) ha mantenido contacto por correos y sus amigos dijeron a Us Weekly que no les sorprendería que su encuentro terminara por llevarlos a una reconciliación.

«Todos los amigos de Jen quieren que encuentre una pareja, ella les da mucho a sus hijos y admiradores», completó otra fuente a Us Weekly.

El actor que recientemente dio vida a Batman también está libre de compromiso, pues se divorció en 2018 de Jennifer Garner, con quien tiene tres hijas, y su noviazgo con Ana de Armas terminó a inicios de año.