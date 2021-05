Saldrá «El Checo» en octavo lugar

Ante la falta de ritmo y adaptación del RB16B, el mexicano Sergio Pérez sacó provecho de su experiencia para alcanzar el octavo lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de España.

En un fin de semana complicado, donde el tapatío no logró mejorar sus tiempos en los entrenamientos libres, llegó a la clasificación con el objetivo de posicionarse en los primeros lugares.

En la Q1 cronometró 1’18″203 y para la Q2 mejoró a 1’17″669, pero no todo sería color de rosa para la Q3.

Cuando se disponía a probar su primera vuelta, Checo tuvo un trompo y se salió de la pista y se fue al décimo lugar sin tiempo. En su segundo intento, apenas y pudo superar la marca de Fernando Alonso, de Alpine, así como de Lando Norris, de McLaren.

El británico Lewis Hamilton sumó su pole position número 100 al dejar el 1’16″741 y alarga el dominio de Mercedes en Barcelona.

Max Verstappen, de Red Bull, no pudo superar al siete veces campeón de la F1 y largará segundo, mientras que el finlandés Valtteri Bottas fue tercero.