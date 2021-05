Rompe el silencio Silvia Pinal sobre los conflictos familiares

La diva mexicana dijo estar en desacuerdo con los dichos de su nieta Frida Sofía; Alejandra le dio «lo que no le ha dado su padre», sostuvo

Silvia Pinal acudió a Casa de Mara, espacio de Youtube de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde se le cuestionó a la diva mexicana por la situación que envuelve a su familia: las declaraciones de su nieta, Frida Sofía, sobre el abuso que denunció vivir en la infancia por parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

Ante esto, la primera actriz aseguró que ella no ha querido leer nada y se mostró en desacuerdo con las declaraciones de su nieta.

«No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar», dijo a Castañeda.

Mencionó que no le da consejos a su hija Alejandra, ya que es la hija con la que tiene más relación, pero dio su opinión sobre lo que está viviendo.

«Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado su padre, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre», destacó.

Añadió que no ha visto a su nieta porque vive en EU. «Con Frida no la veo, Frida es más libre, vive mucho en EU, le gusta mucho EU, el inglés».

Relación de respeto con Enrique

En cuanto a Enrique Guzmán negó que el cantante le pidiera disculpas por lo que ocurrió entre ellos en el pasado (una relación violenta), pero aseguró que ahora conviven cordialmente, incluso, dijo, hay cariño entre ellos y estuvieron juntos en el bautizo de Apolo, su nieto, hijo de Luis Enrique.

«No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho (física y sicológicamente), y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos», apuntó.

Al ser los dos artistas no negó que tuvieron una competencia desleal mientras eran pareja. «Siempre me sentí yo muy sobre, estaba yo muy engreída y (decía) ‘este me la persiga».

Agregó que quiso mucho a Enrique, incluso hasta la fecha: «hace poco hicieron el bautizo y pues feliz y fascinada porque él siempre también me ve con cariño, no es una cosa de rencores, quiere mucho a Alejandra, a Luis Enrique no tanto, a Alejandra».