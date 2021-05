Rinde Nancy Wilson tributo a Van Halen

Cuando Nancy Wilson se hizo amiga de Eddie Van Halen supo que el rockstar nunca había tocado guitarra acústica, así que le regaló una.

La guitarrista y covocalista de Heart dijo que la llamó al día siguiente para contarle que se quedó despierto toda la noche y compuso una canción con ella, misma que le tocó mediante una llamada a su cuarto de hotel.

«Me llegó directo al corazón», dijo Wilson.

Tras morir Van Halen por cáncer, en 2020, pensó que sería adecuado honrarlo en su nuevo álbum. «4 Edward», inspirada por esa primera canción que él le tocó con la guitarra acústica, es el último corte del disco de debut como solista de Wilson, You and Me.

«Después de que él nos dejó, recientemente, dije: ‘Estoy haciendo un álbum, voy a componer una pieza acústica instrumental para Eddie’. Es de un minuto y medio y termina el disco, pero es mi versión de cómo sonaba eso, con un poco de inicio clásico, un poco de rock a la mitad y un poco de final clásico dulce para él», comentó.

Nunca había considerado hacer un disco sola antes, pero quedarse atrapada en casa durante la pandemia cambió todo.

«Ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a salir de gira. He estado de gira desde que era veinteañera, así que los tours con Heart han sido mi trabajo principal por décadas en mi vida. Y cuando llegó el confinamiento, para mí fue realmente toda una bendición oculta».

Wilson escribió la mayoría de los temas, pero también grabó algunos covers, como «The Boxer» (Simon & Garfunkel) y «The Rising», de Bruce Springsteen. Hizo colaboraciones con Sammy Hagar (ex Van Halen), el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, y el bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan.

Acerca de su labor con el grupo que lidera con su hermana Ann, pronto habrá noticias.

«Hay una oferta de Live Nation para una gira, que muy probablemente será en 2022, quizá en primavera, espero que (la oferta) siga ahí. Me encantaría volver al escenario con mi hermana porque juntas somos una banda muy buena y tenemos algunas buenas canciones que la gente ama».