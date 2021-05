Rescatan Tigres Femenil un empate

Con un gol los últimos minutos, Tigres Femenil alcanzó a rescatar el empate en la Semifinal Regia Femenil, luego de igualar 2-2 con Rayadas.

El resultado favorece a las auriazules, quienes tienen doble ventaja con los goles de visita y la posición en la tabla general.

Desde el minuto 12, las dirigidas por Héctor Becerra tuvieron que remar contracorriente, luego de la expulsión de Alejandría Godínez, además de tener que aguantar los constantes embates de las atacantes felinas.

En un error defensivo, Mariana Cadena intentó regresarle el balón a su arquera, quien estaba fuera del área y metió las manos para evitar que pasara, por lo que vio la tarjeta roja. Becerra tuvo que modificar su planteamiento y decidió sacrificar a Diana Evangelista para que ingresara Claudia Lozoya.

Con una jugadora más en la cancha, las auriazules intentaron de todas formas abrir el marcador, pero la contundencia no parecía estar con ellas.

Ya en el segundo tiempo, apenas al 47′, Nancy Antonio logró romper el cero, luego de cabecear un córner al primer poste y vencer a la defensa albiazul, que solo vio cómo entraba la pelota a la red.

Monterrey se volcó al frente, y con polémica incluida, lograron igualar rápidamente el marcador. Al 52′, Christina Burkenroad remató un centro de Rebeca Bernal, aunque la delantera albiazul se encontraba en posición adelantada, situación que no vio la abanderada.

Desiree Monsiváis apareció al 71′ para darle ventaja a las albiazules, luego de tomar un pase largo de Andrea Sánchez y definir ante la salida de Ofelia Solís.

Roberto Medina modificó sus piezas y al 77′ ingresó a Blanca Solís por Belén Cruz. El cambio funcionó.

Cuando todo parecía perdido, pues en dos ocasiones previas Katty Martínez no pudo vencer a Lozoya, apareció Solís al 92′ para empujar en la línea de gol un centro raso de Stephany Mayor.

Incluso las auriazules pudieron llevarse mayor ventaja, cuando al 95′ Cristina Ferral estrelló un disparo en el poste, y en el contrarremate, Antonio voló el disparo.

El resultado le favorece a Tigres, pues un empate hasta el 2-2 o cualquier victoria les daría el pase a las Semis de la Liga MX Femenil.

La serie se define el lunes, a las 7:00 de la tarde, en el Estadio Universitario.