Reprochan insensibilidad de los diputados

Hay una falta total de interés de los diputados del Congreso del Estado de atender los problemas sociales que afectan a los usuarios, en este caso en el tema del transporte público, ya que a más de un año y medio que propuso la iniciativa de Ley de los Derechos de los Usuarios, no ha pasado absolutamente nada, señaló Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo manifestó que hay una insensibilidad muy marcada, una arrogancia y desinterés por parte de los legisladores que integran la Comisión del Transporte y Movilidad del Congreso Local, donde ninguno tiene la voluntad ni el compromiso con los temas sociales.

Las propuestas de la ampliación del encendido del aire acondicionado del primero de mayo al 31 de octubre y la indemnización económica o temporal para usuarios víctimas del transporte público que tanto han promovido y luchado los usuarios para que esta Comisión les otorgue ese instrumento jurídico a los usuarios de este medio de transporte en Sonora a la fecha sigue atorado.

“Ya no vamos a abordar el tema en esta legislatura con estos diputados, no tiene caso, son personas que no escuchan, son personas arrogantes, soberbios, sin conciencia, nosotros ya no insistiremos con gente que no tiene sensibilidad, que no son capaces de entender la problemática social.

«Hay una decepción profunda hacia ellos, porque pudieron haber hecho algo, conocieron el tema, lo tuvieron en sus manos desde hace mucho tiempo y no hay ningún interés, entonces no vale la pena seguir insistiendo a alguien que no tiene la mínima voluntad y que han mostrado absoluta indiferencia con los usuarios del transporte público”, enfatizó.

Peinado Luna dijo que lo único que pueden desear es que ninguno de estos diputados que integran la Comisión del Transporte regresen al Congreso del Estado porque no tienen nada que ofrecer, únicamente desacreditan mucho más el papel tan pobre del legislador, que cada vez está más alejado de los problemas sociales que aquejan a los ciudadanos, y que solo los utilizan en los tiempos electorales para obtener el voto.

“Son una bola de mentirosos y mentirosas que solamente utilizan a los usuarios en los tiempos electorales, y una vez que llegan a los espacios públicos, en este caso, al Congreso del Estado, se esconden en sus cubículos, si es que van, y solamente salen de su guarida en las épocas electorales, la cara que vergüenza deberían de tener andar pidiendo el voto, cuando simple y llanamente no han hecho absolutamente nada. No vale la pena ese tipo de personas”, finalizó.