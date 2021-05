Regresa Andy Ruiz con un triunfo

Andy Ruiz regresó al ring y se llevó un susto en el segundo asalto, pero al final fue de menos a más para ganarle a Chris Arreola.

El ex campeón mundial de peso Completo derrotó por decisión unánime a Arreola en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, combate que resultó más entretenido de lo que muchos llegaron a pensar.

Tras 12 asaltos, dos jueces vieron ganar 118-109 a Andy, mientras que otro lo vio arriba por 117-110. Fue una pelea que resultó entretenida.

Andy, de 31 años, no peleaba desde diciembre de 2019 cuando perdió los tres cinturones de los Completos de la AMB, FIB y OMB ante Anthony Joshua en Arabia Saudita.

Un combate que comenzó con todo y sorprendiendo a todos, pues Andy se fue a la lona con una derecha de Arreola. Chris trató de ir por Andy en ese asalto, pero Ruiz reaccionó bien y recompuso el camino.

«Arreola es un guerrero y uno que pega fuerte, llegué a lo más bajo y estoy de regreso. Obtuvimos esta victoria. Fue una derecha, bajé la guarda y fue un buen golpe, pero seguí adelante y nos recuperamos», dijo Ruiz (34-2, 22 KO’s).

Arreola se quejó al final de la puntuación de los jueces, pues dijo que no era justo, que había sido más cerrada de lo que presentaron los oficiales.

Chris, de 40 años de edad, no peleaba desde agosto de 2019, y no lo hizo nada mal en su vuelta al ring.

En el combate, Ruiz lanzó 626 golpes y conectó 161 para un 26 por ciento de efectividad, mientras que Arreola lanzó 521 y conectó 109, para un 21 por ciento de efectividad.