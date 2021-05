Refuta Britney documentales sobre su vida

Aunque se siente halagada de que su vida sea motivo del desarrollo de contenidos audiovisuales, la cantante los rechaza ya que únicamente se centran en sus escándalos

Aunque se siente halagada de que su vida sea motivo del desarrollo de contenidos audiovisuales, Britney Spears los tacha de «hipócritas» ya que únicamente se centran en sus escándalos, así como en la parte negativa que ha vivido a través de los años.

En una publicación en instagram, misma que acompaña con un video suyo bailando, la Princesa del Pop opinó sobre los documentales que han surgido recientemente como en el caso de «Framing Britney Spears», lanzado en febrero por la cadena FX de Walt Disney Co y The New York Times, así como «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» que estrenó este mes la BBC en Gran Bretaña y que, a partir del 11 de mayo, el contenido estará disponible en Estados Unidos y Canadá por medio del servicio de streaming BBC Select.

«Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. Qué puedo decir… ¡¡¡Me siento profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas… critican a los medios y luego hacen lo mismo», escribió la intérprete en redes.

«No los conozco a todos, pero me alegra recordarles que, aunque he tenido momentos bastante difíciles en mi vida, he tenido momentos mucho más felices y, desafortunadamente, creo que el mundo está más interesado en lo negativo», agregó.

El documental lanzado en febrero explora el exponencial ascenso que tuvo la cantante de «Baby One More Time» cuando era adolescente, el acoso que sufrió por parte de los medios, así como el colapso que sufrió; mientras que el de la BBC, según un comunicado, explora las dificultades que rodean la tutela que mantiene, aseguran que el tema se aborda con cuidado y sensibilidad, que no se toma partido de la situación ya que se cuenta con diferentes voces que enriquecen el contenido.

«¿Por qué destacar los momentos más negativos y traumatizantes de mi vida desde siempre? Tengo tantos viajes que estoy deseando hacer este verano y no veo la hora de bailar en diferentes estudios.

«Espero que todos estén viviendo sus mejores vidas. ¡Yo sé que lo soy!», escribió.