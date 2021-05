Realizan operativo de búsqueda de personas en la colonia La Metalera de Hermosillo

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas

Para continuar con los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora llevó a cabo acciones en esta capital, informó José Luis González Olivarría.

El comisionado de Búsqueda de Personas en el Estado de Sonora indicó que estas acciones, que se realizaron en la calle Salamanca, en la salida norte de Hermosillo, dan seguimiento a las que emplea la dependencia en el estado para identificar personas no localizadas o reportadas desaparecidas y que sus familiares puedan ubicar.

“Dentro del protocolo homologado de búsqueda, precisamente, una de las acciones que tenemos es la búsqueda de familia y tratar de identificar a todas aquellas personas, con independencia de la situación en la que se encuentren, para poder tener un contacto posterior con la familia y que sepan que todavía están por aquí con nosotros”, mencionó.

Primeramente, se identifican los puntos donde se reúnen personas que se encuentren en situación de calle o que sean migrantes, detalló González Olivarría, para después conversar con las mismas, llevar un registro con las características físicas y particularidades, tomar fotografías y a su vez comparar los registros con la base de datos nacional y verificar si estas personas tienen reportes de desaparición o no localización.

“Con estos documentos que nosotros tenemos, ya sea fotográficamente o escritos, hacemos un cotejo en el Registro Único que tenemos en el Sistema Nacional de Búsqueda; quizá muchos de ellos que están aquí ahorita en esta situación, no se dan cuenta y sus familiares que no saben de ellos han interpuesto un reporte de búsqueda de persona, entonces nosotros estamos aquí para esto, para encontrar a esas personas”, afirmó.

Estas acciones de búsqueda en vida se efectúan dos veces por mes, en albergues, Ceresos, centros de atención para personas con trastornos psiquiátricos, entre otros, señaló el funcionario estatal y añadió que se implementaran en distintos municipios de la entidad, con el fin de que estas personas puedan regresar, si así lo desean, con sus familiares, con apoyo de dependencias estatales, federales y sociedad civil.

“Esto se va a replicar en todo el estado de Sonora, porque me queda claro que las personas que vienen emigrando, ya sea del interior o del exterior de la República Mexicana, en algún punto se reúnen y vamos retomando esto, desde principio, como acciones que llevaríamos a cabo dos veces por mes, incluso no solamente aquí con personas en situación de calle, también pretendemos llevar este equipo de acciones a la Costa de Hermosillo, en los campos agrícolas”, aseguró.