Reactiva Emma Watson su Twitter

Desde hace meses circulan rumores sobre la supuesta retirada de la interpretación de Emma Watson, una decisión que podría haber tomado debido a su compromiso con Leo Robinton.

Pese a que su agente desmintió estas especulaciones el pasado febrero y afirmó que la intérprete seguía en activo, ahora ha sido la propia estrella la que se ha pronunciado al respecto.

«Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de generar clics cada vez que se revela que son verdaderos o falsos», aseguró en Twitter la actriz, que no publicaba en la red social desde agosto de 2020.

«Si tengo noticias, prometo que las compartiré con ustedes. Mientras tanto, asuman que el hecho de no tener noticias mías solamente significa que estoy pasando la pandemia silenciosamente, como lo hace la mayoría de la gente: no consiguiendo hornear pan, cuidando a mis seres queridos y haciendo todo lo posible para no propagar un virus que sigue afectando a mucha gente», explicó.

«Les mando mucho amor, esperando que estén bien y tan felices como puedan en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos los que están trabajando duro para mantenernos sanos y salvos», concluyó.

La inactividad en redes sociales de Watson hizo saltar todas las alarmas en febrero, aunque el agente de la actriz salió en su defensa. «Las cuentas en redes sociales de Emma están inactivas, no su carrera», declaró Jason Weinberg a EW.

A esto se suma que no ha aparecido en ningún proyecto desde 2019, año en que estrenó Mujercitas. Sin embargo, esto no es extraño en la carrera de Watson, ya que antes de Mujercitas había estado dos años sin lanzar ningún proyecto, después de que en 2017 apareciese en El círculo, y La bella y la bestia. También pasaron dos años entre los mencionados filmes y Regresión, largometraje de 2015.

