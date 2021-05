Quitan pasaportes a Nacif en Líbano

La periodista Lydia Cacho informó que autoridades libanesas retiraron pasaportes a Kamel Nacif para que no escape y está en libertad bajo fianza.

La activista rindió su declaración en el proceso iniciado al empresario, quien se encuentra en Líbano desde 2019, cuando se convirtió en prófugo de la justicia.

«Autoridad libanesa detuvo a Kamel Nacif, le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir del país. Está en libertad bajo fianza. Es un momento crítico para que se le juzgue por tortura,delincuencia organizada y pornografía infantil. Testifiqué», tuiteó Cacho.

Indicó que la próxima audiencia será el 15 de junio.

«Iré a demostrar cómo un empresario vinculado a las más altas esferas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral. Lavador de dinero, operador del Senado Mexicano. Signo grueso blanco de verificación», expresó.

El Gobierno de Líbano aceptó enjuiciar bajo sus propias leyes al empresario Kamel Nacif Borge, «El Rey de la Mezclilla», por el caso de las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido a que no existe un Tratado de Extradición binacional y el país requerido no entrega a sus ciudadanos, la FGR invocó un principio de reciprocidad que Nacif sea procesado y sentenciado bajo las normas libanesas, informaron funcionarios federales.