Quieren las Spice Girls secuela de su película

La agrupación se acercó a un renombrado guionista con una idea para trabajar un libreto para el largometraje, que esperan producir previo al 25 aniversario del filme original

Las Spice Girls regresaron a los escenarios en 2019, y ahora se espera que también vuelvan a la pantalla grande con una secuela de su filme, Spice World, que se estrenó en 1997, de acuerdo con The Sun.

Según fuentes, la agrupación se acercó a un renombrado guionista con una idea para trabajar un libreto para el próximo largometraje, que esperan producir previo al 25 aniversario del filme original, que ocurrirá el año próximo.

«Las chicas han estado hablando sobre cómo conmemorar el aniversario de la película, y están considerando activamente hacer una irónica secuela. Se han acercado a un guionista que está considerando trabajar en el proyecto», indicó un informante.

«Todavía está en sus primeras etapas, pero están hablando con gente establecida en el negocio (cinematográfica), lo que demuestra que se están tomando en serio su regreso a la pantalla grande».

El proyecto está siendo liderado por Geri Horner, mejor conocida como Ginger Spice, quien es la que en este momento dirige al grupo.

Mel C, Mel B y Emma Bunton están tentativamente a bordo en la película, y esperan poder traer a bordo a su ex compañera de banda, la ahora diseñadora Victoria Beckham.

Aunque Beckham, conocida anteriormente como Posh Spice, ha insistido en que no será parte de la próxima gira de la banda, planeada para este año, las integrantes esperan que el guion de la secuela pueda persuadirla a regresar con ellas, al menos para la película.

El largometraje original contó con la participación de celebridades como Richard E. Grant, Meat Loaf, Elton John, entre otras, y logró recaudar más de 70 millones de libras esterlinas (), lo que la convirtió en el filme más taquillero de todos los tiempos protagonizado por un grupo musical.

Paramount anunció en 2019 otra película basada en el grupo, que contará con las voces de las cinco chicas como superheroínas animadas; se había programado su lanzamiento para el 2020, aunque se cree que su progreso se ha estancado.