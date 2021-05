Quiere Reynoso un Cruz Azul de época

El director técnico del equipo, Juan Reynoso, confió en que el equipo seguirá acumulando campeonatos

Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, se ve armando un equipo de época, que siga acumulando campeonatos y copas, por lo que espera que le permitan seguir sumando.

«Me veo en el corto plazo colaborando para que Dios quiera hacer un equipo de época, de tener más campeonatos, tratar de fortalecer, me dio mucho gusto, veía a los recoge balones que son de nuestras básicas y les decía ustedes me van a sacar campeón en unos años», explicó en conferencia de prensa.

Emocionado por haber roto la sequía de 23 años sin título, el estratega admitió que le tocó estar en el momento y el lugar apropiado.

«Estamos en el momento y en el lugar apropiado, lo de hoy no es por casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy (Corona), el ‘Cata’ (Domínguez), Adrián (Aldrete), los he visto llorar de dolor, y hoy los vi llorar de felicidad, me rompen el alma porque gente que ha estado muchos años esta institución y gente que seguro tiene su futuro asegurado, le quitaba el sueño este campeonato», detalló.

Admitió que desde su llegada al equipo fue un proceso largo, donde tuvo que picar piedra y conformar una plantilla sólida que se vio desde el inicio del torneo.

«Con la congruencia y la transparencia que este club te obliga a tener, como política de gestión. Ha sido un proceso de picar piedra, de ser humilde, como un niño que fuimos alimentando y hoy es robusto. En el segundo tiempo salimos a buscar el juego, no se nos podía escapar», abundó.

«Agradecido por entrar a la historia de este club, tengo un título como jugador y ahora como técnico, que no es poca cosa».