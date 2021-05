Prepara Paul McCartney su propia serie documental

En seis episodios, se explorarán todas las facetas del ex Beatle a lo largo de sus más de 60 años en la música, incluyendo su tiempo con el cuarteto de Liverpool y su banda Wings

El músico Paul McCartney ofrecerá una de las charlas más íntimas de su carrera al lado del productor Rick Rubin, con quien revivirá los mejores momentos de su legado musical en su propia serie documental «McCartney 3, 2, 1″, que estrenará este 16 de julio por Hulu.

En seis episodios, los artistas explorarán todas las facetas del ex Beatle a lo largo de sus más de 60 años en la música, incluyendo su tiempo con el cuarteto de Liverpool y su banda Wings, hasta su paso como solista, así como su más reciente producción McCartney III, lanzada en diciembre pasado.

El primer adelanto del proyecto fue lanzado en diciembre, a través de un video en el que ambos artistas aparecen en un estudio de grabación, hablando sobre la creación de los múltiples éxitos que el británico, de 78 años, ha cosechado.

«Nunca antes los fans han tenido la oportunidad de escuchar de una manera tan extensa y detallada las anécdotas que Paul McCartney tiene sobre cómo ha creado todo su trabajo con más de 50 años en la música», expresó Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment.

«Ser un observador de cómo Paul y Rick Rubin deconstruyen cómo se llevaron a cabo algunos de los mayores éxitos de la historia, es de verdad cautivador. Es un honor que Paul haya decidido regresar a Hulu para compartir esta serie tan única».

«McCartney 3, 2, 1» es el segundo documental del cantautor para la plataforma de streaming propiedad de Disney en Estados Unidos, que también tiene los derechos para lanzar el documental The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years.